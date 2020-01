Obřím sekvojím hrozil zánik. Lidé na jejich záchranu dali miliony dolarů

Organizace Save the Redwoods League získala ve své sbírce od dárců z celého světa rekordních 15,65 milionů dolarů. Peníze vybírala proto, aby mohla zakoupit háj Alder Creek v Sequoia National Forest, který je domovem stovek starověkých stromů. Napsal o tom deník Los Angeles Times.



Mezi těmito obrovskými sekvojemi na pozemku o velikosti 530 hektarů je i Stagg; pátý největší strom na světě, který by mohl být až 3 tisíce let starý. Je vysoký jako 25patrová budova a širší než dvouproudá silnice.

V současné době je přes 98 procent obrovských kalifornských hájů chráněno veřejností, indiánskými kmeny a organizací Save the Redwoods League.

Zapojili se dárci z celého světa

Do sbírky se zapojilo více než 8500 dárců ze všech 50 amerických států i z 30 zemí mimo USA. Lidé věnovali částky od jednoho dolaru až po několik milionů. „Jsme ohromeni a vděčni za štědrost lidí z celého světa, kteří se rozhodli pomoci zachránit tento zvláštní les,“ sdělil v tiskové zprávě prezident a generální ředitel Save the Redwoods League Sam Hodder.

Jak uvedl deník San Francisco Gate, Save the Redwoods plánuje vlastnit a spravovat háj po dobu pěti až deseti let, během nichž bude získávat finance na správu lesa z fundraisingu. Poté má organizace v úmyslu převést háj do vlastnictví Lesní služby USA, aby jej mohla zařadit do národní památky Giant Sequoia National Monument. To by mělo zajistit dlouhodobou ochranu háje.

Nákup Alder Creek znamená, že v soukromých rukou zůstane jen 739 akrů obřích sekvojí, především v malých rozptýlených hospodářstvích. Většina ze 73 sekvojových hájů roste na západních svazích centrální Sierra Nevady, jejich jediného původního stanoviště.