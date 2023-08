Revoluce v prodeji šumivých vín. Evropská unie povolila nový typ obalů

„Spotřebitelé okamžitě rozpoznají šumivé víno z vnějšku podle charakteristické skleněné lahve na šumivé víno a fóliového obalu na hrdle lahve,“ řekl agentuře DPA Oliver Hennes ze Svazu německých producentů šumivého vína. To by se mohlo s novým nařízením změnit. Jednou z výhod je podle něj větší vizuální rozmanitost na trhu, protože se rozšiřují designové možnosti prezentace.

Nicméně pro svaz, který zastupuje výrobce 95 procent šumivého vína v Německu, je důležité, aby tradiční vzhled, který se spotřebitelé naučili vnímat jako znak kvality, nadále zůstal jako pomůcka pro lepší orientaci. Angelina Demeuthová ze společnosti Henkell & Co potvrzuje, že fólie byla vždy optickým znakem kvalitních šumivých vín.

Vinař Volker Raumland označuje toto rozhodnutí za odpovídající požadavkům doby, které pomůže v budoucnosti pružněji reagovat. Povinnost podle něj měla dříve smysl, aby bylo možné odlišit šumivá vína při tradičním kvašení v lahvi od dalších produktů. V minulosti však musela jeho firma na své fólie někdy čekat až dva roky, například kvůli omezení dodávek materiálu. Jeden z největších dodavatelů fólií sídlil na Ukrajině, kde se výroba zastavila pro ruské invazi.

„To vše znamenalo, že jsme museli částečně přerušit prodej některých sektů, nebo použít jednoduchý fóliový obal,“ říká.

Už jen z důvodu udržitelnosti chce jeho vinařství Raumland u některých produktů přestat fólii používat. Důležité však je zajistit uzávěr tak, aby nehrozilo při skladování nebo otevírání lahve žádné nebezpečí. „Správné upevnění agrafy - tedy kovové destičky s kovovým drátkem - zajistí, že korek nemůže snadno vyskočit nebo se uvolnit,“ dodává.

Německý vinařský institut DWI nařízení EU vítá. Podle mluvčího Ernsta Büschera má smysl, když členské státy a producenti mohou z provozních důvodů upustit od používání fólie u lahví s šumivým vínem, aby se tak ušetřily náklady a zabránilo se plýtvání.

Lauer je „nesmírně šťastný z politické pomoci EU“ a z žádosti Itálie, která dala věci do pohybu. Šlo o to, zda lze při vývozu do zemí mimo EU fólii vynechat. V Německu jeho žádost o prodej lahví bez fólie nepodpořilo ministerstvo hospodářství ani Zelení. Zhruba před dvěma lety se s podporou podobně smýšlejících lidí pokusil u správního soudu v Trevíru prosadit, aby se lahve prodávaly bez fólie, ale neúspěšně.

Po rozhodnutí EU se cítí trochu jako David, který zvítězil nad Goliášem. On sám ročně naplní jen asi 15 tisíc lahví sektu a spolu s dalšími téměř 70 vinaři, kteří jeho věc podporují, nemají příliš významný podíl na celkové produkci v Německu. Se svým případem chtěl jít až k Evropskému soudnímu dvoru v Lucemburku, ale to je už teď asi zbytečné.

„Proč bychom měli používat nerecyklovatelnou fólii?“ ptá se moselský vinař Stephan Steinmetz, který je také zastáncem lahví bez fóliového obalu.

Vinařům však nejde jen o ochranu životního prostředí, ale také o zbytečné náklady na fólie. A také o vzhled - možnost prezentace řemeslného produktu s přírodními zátkami a s atraktivně řešenými agrafami. Ty vypadají úplně jinak než některé děsivé plastové zátky s klipovým uzávěrem.