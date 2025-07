Paříž o víkendu otevřela na Seině tři plovárny pro veřejnost. V řece si tak mohou Pařížané i turisté zaplavat poprvé od roku 1923, kdy v ní bylo koupání zakázáno. Jedno z koupališť leží přímo u Eiffelovy věže.

„Je to teplé!“ znělo už z rána, kdy lidé mohli poprvé legálně skočit do řeky protékající francouzskou metropolí. Když první plavci vstoupili do smaragdově zelené vody, ozývaly se po březích výkřiky a radostné volání. Každý plavec měl k pasu uvázanou zářivě žlutou bezpečnostní bójku, což byla součást přísných bezpečnostních opatření, která si vynucoval tucet plavčíků ve vestách. Proud byl slabý, jen tak tak, aby jemně tahal za končetiny jako připomínka toho, že se stále jedná o živoucí městskou řeku, vylíčila agentura AP.

„Je tak příjemné plavat v srdci města, zvláště s ohledem na ty vysoké teploty, které tu v poslední době máme,“ řekl pětadvacetiletý stavební dělník Amine Hocini. „Jsem překvapen, protože jsem si myslel, že bude chladněji, ale ve skutečnosti je voda mnohem teplejší, než jsem čekal,“ dodal.

Návrat k plavání v řece navazuje na projekt jejího očištění za 1,4 miliardy eur (asi 34,5 miliardy Kč) spojený s loňskou olympiádou. Investice zahrnovaly připojení desítek tisíc domů ke kanalizaci, modernizaci čističek odpadních vod a výstavbu velkých nádrží na dešťovou vodu, aby se zabránilo přetečení kanalizace během silných bouří.

Úřady nyní tvrdí, že Seina splňuje evropské normy kvality vody po většinu dní. Starostka Anne Hidalgová, která se v Seině již loni koupala, než v řece plavali sportovci v rámci letních olympijských her, v sobotu ráno sebevědomě pózovala s průhlednou lahví naplněnou říční vodou. Úřady pro ochranu životního prostředí potvrdily, že hladina bakterií je hluboko pod oficiálními prahovými hodnotami.

Někteří přihlížející plavcům tleskali, jiní zůstali skeptičtí. „Upřímně řečeno, nebudu to riskovat,“ řekl AP François Fournier, který žije na břehu řeky a který pozoroval scénu z mostu nad ním. „Viděl jsem v Seině plavat věci, které si nedokážete představit, takže počkám, až bude opravdu čistá,“ vysvětlil.

Jedna z veřejných plováren se nachází v blízkosti Eiffelovy věže, druhá nedaleko katedrály Notre-Dame na ostrově svatého Ludvíka a třetí u Národní knihovny. Tři městská koupaliště budou moci až do 31. srpna přivítat více než tisíc plavců denně, uvedly úřady, které slibují, že kvalitu vody v řece budou neustále sledovat. Zelené a červené vlajky budou signalizovat, zda jsou koupaliště otevřená, anebo zavřená.

Přání francouzské metropole

„Je to tak báječné zaplavat si v Seině u ostrova svatého Ludvíka,“ řekla 43letá Lucile Woodwardová, která žije v Paříži. „Samozřejmě existují určité obavy, jako kdykoli si jdete někam zaplavat, ale myslím, že je to teď jedna z nejvíce testovaných oblastí na celém světě. Nemyslím si, že si radnice může dovolit nějaké problémy. Moje pleť je v pořádku,“ dodala se smíchem..

Mít znovu možnost si zaplavat v Seině bylo dlouholetým přáním francouzské metropole. Pozdější francouzský prezident Jacques Chirac už v roce 1988, kdy byl starostou Paříže, slíbil veřejnosti, že se bude moci v řece v metropoli vykoupat. Plán se mu ale nepodařilo uskutečnit.

„Je zřejmé, že pokud otevřeme koupaliště, tak je to proto, že voda splňuje předpisy a nepředstavuje absolutně žádné nebezpečí pro plavce,“ řekl agentuře Reuters místostarosta Pierre Rabadan.

Oficiálně bylo koupání v řece zakázáno kvůli špinavé vodě v roce 1923, ale lidé se v ní podle médií koupali až do počátku 60. let minulého století. Koupání mimo oficiální koupaliště je z bezpečnostních důvodů nadále zakázáno.

Kromě tří lokalit v Paříži má být na Seině a Marně zřízeno čtrnáct koupališť mimo hranice hlavního města. Dvě z nich se na Marně otevřely již v červnu, podotkl Reuters.