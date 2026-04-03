Šéf ruské stínové flotily je zpět na koni. Obrátil válku v Íránu ve svůj prospěch

Jan Dvořák
  9:00
Lodě ruské stínové flotily až donedávna bezcílně pluly po moři. Tankery byly pod částečnou kontrolou francouzských vojáků a pravidelně je napadaly i ukrajinské drony. Než prezident Trump zaútočil na Írán a Hormuz se uzavřel. Nyní má jejich šéf, 47letý ázerbájdžánský obchodník Etibar Eyyub důvod k oslavám. Stal se totiž hlavním hráčem na trhu s moskevskou ropou.
Tanker Boracay z takzvané ruské „stínové flotily“, podezřelý z účasti na letech...

Tanker Boracay z takzvané ruské „stínové flotily“, podezřelý z účasti na letech dronů nad Dánskem, plul u pobřeží západního francouzského přístavu Saint-Nazaire. (1. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Americké sankce uvalené na státní společnost Rosněft, donutily Indii výrazně omezit dovoz ruské ropy. Lodě, které Eyyub coby hlavní klient této společnosti ovládal prostřednictvím sítě fiktivních společností, vyplouvaly na moře s miliony barelů neprodané suroviny. O dva týdny později indické a čínské rafinerie o překot zpracovávají náklad těchto tankerů, aby nahradily dodávky uvázlé v Perském zálivu.

Eyyub je hlavním obchodním zástupcem Moskvy a má na starosti hledání odběratelů pro ropu a paliva v hodnotě více než 50 miliard dolarů ročně. Podle lidí obeznámených s jeho činností má tento muž pod kontrolou až třetinu z šesti stovek lodí přepravujících ruskou ropu po celém světě, píše portál The Wall Street Journal.

Eyyubova pravá ruka, generální ředitel Rosněftu Igor Sečin, měl odletět do Indie, aby se setkal s vládními úředníky a vedoucími pracovníky rafinerií ohledně potenciálního vývozu ropy, uvedli lidé obeznámení s touto cestou. „Zatím ještě neotevíráme šampaňské, protože nikdo neví, kam nás tahle válka zavede,“ řekl jeden z vysokých představitelů společnosti Rosněft. „Náš vývoz se však za velmi krátkou dobu výrazně zvýšil.“

Nečekaný zisk

Tato situace jasně ukazuje, jak Trumpova válka podkopala snahu Západu zasáhnout ruské příjmy z ropy tím, že by zasáhla stínovou flotilu a tím přiměla ruského prezidenta Vladimira Putina k uzavření mírové dohody s Ukrajinou. Analytici ropného trhu se domnívali, že Rusko bude muset snížit těžbu v důsledku klesající poptávky. Nyní se však Moskva může naopak těšit na nečekaný zisk.

Podle obchodníků obeznámených s těmito prodeji nakoupila Indie jen za poslední dva týdny více než 30 milionů barelů ropy, které mají být dodány tento a příští měsíc. V následujících dnech se očekává uzavření dalších obchodů. Většinu z nich zprostředkovává právě Eyyub a jeho spolupracovníci.

USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Protože Putin dál válčí

Díky těmto dohodám by se indický dovoz ropy z Ruska mohl vrátit na úroveň, na jaké byl před uvalením sankcí na společnost Rosněft na podzim loňského roku. Zároveň by výrazně snížily přebytek 150 milionů barelů ropy, který se nahromadil na moři před válkou s Íránem. „Rusko je připraveno zajistit zvýšení dodávek na trh,“ uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Nic jsem neudělal, říká Eyyub

Někteří představitelé spojenců považují finanční závislost Moskvy na Eyyubově síti pro vývoz ropy za slabinu, na kterou se mohou v rámci ruské válečné ekonomiky zaměřit. Dokud však zůstane Hormuzský průliv uzavřený, jedinou možností, jak zajistit, aby světové dodávky ropy alespoň částečně pokryly poptávku, je, aby se ruská ropa, kterou Eyyub zprostředkovává, dostala na světové trhy.

Eyyub se loni v květnu ocitl na sankčním seznamu Spojeného království, v prosinci Evropské unie a v únoru Kanady. Americká vláda sice proti Eyyubovi dosud nepodnikla žádné kroky, ale podle osob obeznámených s touto záležitostí patří mezi osoby, na které se zaměřuje již několik let trvající vyšetřování ministerstva spravedlnosti v souvislosti s podezřením z obcházení sankcí.

Mezi možnými obviněními, která by mohli vznést státní zástupci v New Yorku, jsou podle některých z těchto lidí praní špinavých peněz a podvody v elektronické komunikaci. Eyyub se brání. „Nikdy jsem neudělal nic protiprávního ani nekalého,“ prohlásil krátce po uvalení sankcí EU.

Vývoz ruské ropy je vyšší než před invazí. Co Kremlu pomáhá a na čem naopak tratí

Rusko se při prodeji ropy dlouhodobě spoléhalo na zprostředkovatele prodeje ropy. Před válkou na Ukrajině tento obchod ovládalo několik mezinárodních komoditních společností. Moskva je proti sobě poštvávala, aby Rusku zajistila co nejvýhodnější podmínky. Největší z nich po invazi přestaly s Rosněftem obchodovat. Z tohoto chaotického přeskupení vzešel právě Eyyub, který od té doby z trhu vytlačil všechny své konkurenty a nyní zprostředkovává téměř všechny dodávky Rosněftu i další ropu od jiných ruských producentů, uvedly zdroje obeznámené s jeho činností.

Nečekaný zachránce Moskvy

Eyyub nastoupil v roce 2014 do dubajské komoditní společnosti Coral Energy coby začínající obchodník. Vypracoval se postupně až na pozici pravé ruky zakladatele Tahira Garajeva a získal si pověst nemilosrdného vyjednavače, jak uvedli někteří lidé obeznámení s jeho činností. Později vybudoval pro společnost Coral v Moskvě malou obchodní pobočku.

Společnost Coral se vždy snažila od Eyyubových obchodů distancovat, aby si zachovala přístup k evropským bankám a pojišťovnám. Podle lidí obeznámených s jeho činností a západních představitel. Britská Národní agentura pro boj proti kriminalitě později dokonce identifikovala společnost Coral coby klíčový článek ruského ropného průmyslu.

Situace okolo stínové flotily dál houstne. Evropské státy se chtějí bránit

Zpočátku se Moskva pokoušela obnovit model s více zprostředkovateli, který fungoval před válkou. Podle osob obeznámených s jejich činností se Eyyub tehdy postavil proti velkým ropným hráčům. Své konkurenty však brzy vytlačil. V aukcích v moskevském sídle společnosti Rosněft přebil postupně všechny ostatní nabídky a sblížil se se Sečinem.

Tlak na stínovou flotilu

Na podzim loňského roku se tlak na moskevský ropný komplex zvýšil v důsledku sankcí USA uvalených na společnost Rosněft a Lukoil. Jak uvedli vysoce postavení ruští představitelé energetického sektoru, společnosti Rosněft docházelo místo pro skladování ropy na pevnině i na moři, a proto začala uvažovat o omezení těžby. Jakmile se těžba na ropných polích zpomalí, neexistuje žádná záruka, že se vrátí na původní úroveň.

Čínské rafinerie, které vycítily slabost Moskvy, požadovaly za nákup Eyyubovy ropy jedny z nejvyšších slev od roku 2022. Těsně před vypuknutím války v Íránu uvalilo Spojené království sankce na desítky firem patřících do Eyyubovy sítě, jak uvedly některé osoby obeznámené s jeho obchodními aktivitami.

Francouzi se ve Středomoří nalodili na tanker ruské stínové flotily

Jedna z Eyyubových firem, Redwood Global, byla na začátku tohoto roku největším vývozcem ruské ropy. V lednu si tato společnost ze Spojených arabských emirátů pronajala tanker jménem Range Vale, aby přepravil ruskou ropu přes Baltské moře. Podle údajů ze sledování lodí plul tento 21 let starý tanker více než měsíc bez jasného cíle.

Poté Spojené státy a Izrael začaly bombardovat Írán. Tanker se okamžitě vydal směrem k největší indické rafinerii, kde 8. března ropu vyložil. Od uzavření Hormuzského průlivu přepravuje tolik ruské ropy, kolik jen může, uzavírá americký web.

