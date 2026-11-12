Šéf Nvidie Huang končí, zlomily ho milostné aféry. Firma hledá nástupce

Třiašedesátiletý Huang čelil rostoucímu tlaku od neděle, kdy přiznal nevěru s Alice Huangovou, bývalou manažerkou singapurské společnosti Megaspeed International. Ta patří mezi významné odběratele čipů Nvidie v jihovýchodní Asii a americké úřady ji už několik měsíců vyšetřují kvůli podezření, že se podílela na pašování pokročilých čipů s umělou inteligencí do Číny. Nvidia i Megaspeed jakékoli pochybení odmítají.
Ve středu navíc deník New York Times informoval, že Huang měl také vztah s Kimberly Powellovou, viceprezidentkou Nvidie pro zdravotnictví.
Odchod muže považovaného za jednu z nejvýraznějších osobností současného technologického průmyslu může mít dalekosáhlé důsledky. Huang stál v čele Nvidie od jejího založení v roce 1993 a firmu vybudoval do značné míry podle vlastních představ. Podle Bloombergu přitom společnost dosud neměla jasně připravený plán nástupnictví.
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„Studuji hospodářské dějiny a nevím, jestli někdy existoval tak důležitý člověk, který držel pohromadě tak velkou část průmyslu,“ řekl agentuře ještě před Huangovým odchodem investor Thomas Ferguson ze společnosti Blue Bear Capital na konferenci BNEF Houston Summit.
Nástupkyně z finančního oddělení
Dočasnou generální ředitelkou se stala Colette Kressová, která do Nvidie nastoupila před třinácti lety. Předtím pracovala mimo jiné ve společnostech Microsoft a Cisco Systems. Celou kariéru se pohybovala ve finančním řízení a její veřejné vystupování se dosud soustředilo především na hospodářské výsledky Nvidie. Většinu komunikace s investory a finančními analytiky zajišťoval přímo Huang.
Představenstvo Nvidie už podle zdrojů Bloombergu spolupracuje s externí poradenskou společností na hledání možného nástupce. Mezi jmény, o kterých se v technologickém odvětví hovoří jako o možných kandidátech, jsou například Lisa Suová, šéfka konkurenční společnosti AMD, Rene Haas z Arm Holdings nebo Sanjay Mehrotra, který vede výrobce paměťových čipů Micron Technology.
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Analytici však upozorňují, že nalezení člověka, který by Huanga dokázal nahradit, nebude jednoduché. Jeho osobnost, kontakty i způsob řízení byly s fungováním firmy úzce propojené.
Přísný šéf
Huang byl známý mimořádně direktivním stylem řízení. Přímo mu údajně podléhalo až 60 vedoucích pracovníků. Každý zaměstnanec musel pravidelně sepisovat pět nejdůležitějších úkolů, které měl následně zveřejnit interně. Huang si seznamy procházel a osobně zaměstnancům, a to i těm na nižších pozicích, posílal doporučení nebo pokyny.
Podle Bloombergu si v posledních dnech zaměstnanci všimli, že šéf firmy nebyl do běžného provozu zapojen tak intenzivně jako obvykle. Mimo jiné přestával okamžitě reagovat na pravidelné e-maily s přehledem pěti nejdůležitějších úkolů. Huang přitom běžně osobně kontroloval i odměňování jednotlivých zaměstnanců.
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„Můj styl řízení umožnil společnosti vyrůst,“ řekl nedávno v rozhovoru pro Bloomberg News. „Chtěl jsem organizaci, která se dokáže přizpůsobovat změnám, sama je vytvářet pro sebe i pro zbytek odvětví a zároveň reagovat na změny, které přicházejí zvenčí.“
Huangův význam přitom daleko přesahoval samotnou Nvidii. Společnost pod jeho vedením využívala svou finanční sílu k podpoře desítek významných hráčů v oblasti umělé inteligence. Investovala například do společností OpenAI a Anthropic, které vyvíjejí nejpokročilejší modely umělé inteligence.
Huang se rovněž podílel na financování a zajišťování obchodů s poskytovateli cloudových služeb, například se společností CoreWeave. Podobná partnerství následně začaly uzavírat i další firmy. Vznikl tak propojený ekosystém, v němž si společnosti navzájem poskytují kapitál, infrastrukturu a odběratelské závazky.
Tlak amerických politiků
Huang byl také jednou z nejviditelnějších tváří globálního rozmachu datových center. Cestoval po světě, vystupoval na konferencích a přednáškách a díky své typické kožené bundě si vybudoval téměř kultovní postavení mezi příznivci umělé inteligence. Jeho popularita dostala přezdívku „Jensanity“.
Významné byly také jeho kontakty s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Huang se účastnil jednání v Bílém domě, státních večeří i cest prezidentským letadlem Air Force One. K prezidentovi měl podle Bloombergu výrazně bližší přístup než většina šéfů velkých amerických společností. Trump ještě v pondělí Huanga označil za velmi čestného člověka.
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Případ se mezitím dostal také do americké politiky. Kongresmani požadují, aby Huang vypovídal před příslušnými výbory Kongresu, a pohrozili mu předvoláním, pokud se nedostaví. Představenstvo Nvidie už v úterý oznámilo, že pověřilo nezávislým vyšetřováním právníka Joona H. Kima z kanceláře Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Kim je bývalým federálním prokurátorem.
Pod Huangovým vedením přitom akcie Nvidie od vstupu na burzu v roce 1999 vzrostly o více než 700 tisíc procent. Tržní hodnota společnosti se v některých obdobích dostala nad hranici pěti bilionů dolarů. Takový růst podle Bloombergu překonal výsledky, kterých ve svých nejúspěšnějších obdobích dosáhli Steve Jobs v Applu, Bill Gates v Microsoftu nebo Jeff Bezos v Amazonu.