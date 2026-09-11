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Sedm let marné snahy, v prostředí EU svůj patent neprosadil. Číně stačily tři měsíce

Jan Dvořák
  11:54

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Německý kancléř Friedrich Merz navštívil Čínu, setkal se s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. (25. února 2026) | foto: Reuters

Pro německého inženýra Sönkeho Siegfriedsena to byl hořkosladký okamžik. Letos v dubnu se jeho revoluční návrh plovoucí pobřežní větrné turbíny dostal až ke španělskému premiérovi Pedru Sánchezovi. Radost mu však kalil jeden fakt. Jeho turbínu premiérovi představovala čínská společnost Ming Yang Smart Energy se sídlem v Čung-šanu.

Číňané si patent zakoupili poté, co inženýrova vlastní firma ukončila činnost. Siegfriedsen přitom strávil vývojem svého nápadu sedm let.

Nejbolestivější na celé situaci však bylo, že jeho vlastní společnost ukončila činnost jen o tři měsíce dříve. Důvod je zřejmý – v prostředí Evropské unie a jejich pravidel se jí nepodařilo najít evropské partnery. „Čínský podnikatel dokázal vybudovat úspěch své společnosti s pomocí mého návrhu,“ posteskl si Siegfriedsen v rozhovoru.

Takových příběh je víc. I v oblasti solární energie si Čína vybudovala své know-how tím, že nejprve dovážela zařízení z Evropy, rozebírala je a studovala, než rozjela vlastní výrobu ve velkém, aby pak rozdrtila evropské konkurenty.

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