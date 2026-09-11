Číňané si patent zakoupili poté, co inženýrova vlastní firma ukončila činnost. Siegfriedsen přitom strávil vývojem svého nápadu sedm let.
Nejbolestivější na celé situaci však bylo, že jeho vlastní společnost ukončila činnost jen o tři měsíce dříve. Důvod je zřejmý – v prostředí Evropské unie a jejich pravidel se jí nepodařilo najít evropské partnery. „Čínský podnikatel dokázal vybudovat úspěch své společnosti s pomocí mého návrhu,“ posteskl si Siegfriedsen v rozhovoru.
Takových příběh je víc. I v oblasti solární energie si Čína vybudovala své know-how tím, že nejprve dovážela zařízení z Evropy, rozebírala je a studovala, než rozjela vlastní výrobu ve velkém, aby pak rozdrtila evropské konkurenty.