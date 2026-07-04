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Aerolinky nasazují nové byznys třídy, cestující se v nich však zatím nesvezou

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  15:00
Lufthansa Allegris posouvá cestování na novou úroveň. (7. března 2023)

Lufthansa Allegris posouvá cestování na novou úroveň. (7. března 2023) | foto: Lufthansa

25 sedadel v nové business třídě Lufthansa Allegris v letadle Dreamliner bude k...
Lufthansa Allegris posouvá cestování na novou úroveň. (7. března 2023)
Lufthansa Allegris posouvá cestování na novou úroveň. (7. března 2023)
Lufthansa oznámila, že Airbus A350 v kabinové konfiguraci Allegris bude od 26....
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Letecké společnosti přicházejí s novou generací luxusních sedadel v byznys třídách, mají cestujícím zajistit větší soukromí i pohodlí. Jejich nasazení ovšem naráží na přísné bezpečnostní testy a zdlouhavé schvalování. Některé aerolinky tak létají s letadly, ve kterých se část sedadel kvůli chybějící certifikaci nesmí používat.

„Sedadla obvykle nevnímáme jako nějakou převratnou technologii. Přesto se setkáváme s takovými, zejména v prémiových částech letadel, která jednoduše neprojdou našimi bezpečnostními testy zaměřenými na chování člověka při nárazu,“ cituje americký portál The Washington Post slova šéfa Federálního leteckého úřadu (FAA) Bryana Bedforda.

Podle expertů je testování díky novým konfiguracím, materiálům a úhlovému uspořádání sedadel mnohem složitější. Tělo se při nárazu pohybuje jinak než u klasicky dopředu orientovaných sedadel a může dojít k odlišným typům zranění.

Sbohem, ekonomická třído. Dopravci upravují konfiguraci letadel ve prospěch luxusu

„I když jen mírně měníme umístění cestujícího nebo materiál, aby sedadlo vypadalo elegantněji, stále musíme zajistit, že splňuje všechna klíčová kritéria,“ uvedla šéfka bezpečnosti FAA Caitlin Locková.

Nová sedadla musí projít sérii bezpečnostních testů, kromě nárazových zkoušek se testuje i hořlavost materiálu. Kvůli přísným certifikacím ovšem musejí dopravci čekat na to, až jim bude využití sedadel povoleno.

Potíže řeší celé odvětví

To však často trvá delší dobu. Například nové Boeingy 787-9 Dreamliner společnosti Lufthansa začaly létat loni na podzim, zarezervovat šlo ale tehdy pouze čtyři z 28 sedadel v byznys třídě Allegris. Plné využití všech sedadel bylo možné až po několikaměsíčním čekání na schválení.

Lufthansa spustila rezervace do nové byznys třídy, čekala na schválení sedadel

Komplikace se schválením nových polohovatelných sedadel řeší také společnost KLM, která v září chystá inaugurační let nového letadla Airbus A350. Již nyní dopravce ví, že kvůli chybějící certifikaci ale nová byznys sedadla nebudou cestující moci nějakou dobu používat.

Dopravce Singapore Airlines pak kvůli chybějící certifikaci a problémům v dodavatelském řetězci odložil spuštění modernizovaného Airbusu A350 na začátek příštího roku.

Zpoždění certifikací nových sedadel řeší i americké aerolinky včetně United Airlines, American Airlines i Delta Air Lines. Delta Air Lines, u níž se certifikace může protáhnout až do roku 2028, přemýšlí dokonce o změně dodavatele.

„O tomhle tématu bych mohl napsat doktorskou práci, věřte mi,“ uvedl generální ředitel Riyadh Air Tony Douglas. Saúdské aerolinky si objednaly flotilu dálkových letadel Boeing v roce 2023 a první lety plánovaly na první polovinu roku 2025. Nakonec se ale spuštění provozu kvůli úpravám a certifikaci sedadel zpozdilo o zhruba rok.

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