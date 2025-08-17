Čtyřicetiletý Hansjörg Temperli, který pracuje jako energetický konzultant, bydlí v apartmánu o rozloze 440 metrů čtverečních. Uvnitř se nacházejí dva balkony, velký obývací pokoj se třemi pohovkami a videoprojektorem, kuchyň i kout s několika stovkami deskových her.
Se svou přítelkyní má pro sebe ložnici, koupelnu a malý obývací pokoj. Zbytek prostoru sdílejí s osmi dalšími lidmi. Měsíčně ho takové bydlení stojí 870 švýcarských franků (22 600 Kč). „Možná to je levné, pokud jde o nájem, ale musíte investovat hodně času a úsilí do soužití s lidmi, kteří tam bydlí,“ uvádí pro agenturu Bloomberg Temperli.
|
Láska až na druhém místě. Páry se k sobě stěhují kvůli financím, říká průzkum
Sdílený byt, který je určený až pro dvanáct obyvatel, si vyhlédl také devětadvacetiletý architekt z Curychu Moritz Köhler. Přestože má výhodný pronájem dvoupokojového bytu v centru města, těší se na větší pocit sounáležitosti, který může sdílený byt nabídnout. „Nepřipadá mi to moderní,“ uvedl k současnému bydlení. Spolu se svým současným spolubydlícím shání skupinu lidí, s nimiž by mohl společně bydlet.
Odborníci na nemovitosti říkají, že trend takzvaného cohousingu roste – lidé totiž hledají způsoby, jak snížit náklady na bydlení, a zároveň touží po silnějším pocitu komunity. Lidé využívající takový model bydlení často sdílejí jídlo a úklidové povinnosti, tráví spolu večery a víkendy a pořádají společně večírky.
Podpora ze strany úřadů
Ačkoliv se cohousing objevuje i v jiných městech a zemích, Curych patří mezi tahouny v oblasti sdíleného bydlení. Pro výstavbu takových projektů má podporu městských úřadů. Město se také vyznačuje vysokým podílem bytových družstev, jež tento model podporují.
Například družstvo Mehr als Wohnen, které sídlí v Curychu, nabízí v současné době k bydlení 370 bytových jednotek, jedenáct z nich je určeno pro spolubydlení. Tyto jednotky pojmou od sedmi do dvanácti lidí.
|
Friends z Letné. Spolubydlení kvete, žít sám si může dovolit jen málokdo
Kromě obytných prostor družstva často nabízejí i rozsáhlé společné prostory, včetně střešních zahrad, dílen s elektrickým nářadím a šicími stroji, hudebních zkušeben a ubytování pro hosty, které si lze pronajmout na noc. Obyvatelé Mehr als Wohnen mají přístup ke sdíleným automobilům a nákladním kolům. Vlastní automobil je obyvatelům zakázán.
„Když jsme před více než dvěma desetiletími postavili první klastrové byty, lidé si mysleli, že jsme blázni, a předpovídali, že je nebudeme schopni zaplnit,“ říká Andreas Engweiler, generální ředitel společnosti Kraftwerk1, která se zaměřuje na výstavbu a rozvoj projektů společného bydlení. „Dnes je to běžný trend,“ doplnil.
Architekt a bývalý ředitel družstva Mehr als Wohnen Andreas Hofer, který vede Mezinárodní stavební výstavu ve Stuttgartu v Německu, říká, že většina žádostí o návrhy rezidenčních projektů, které v dnešní době vidí, vyžaduje určitý počet shlukových bytů. „Samota je jedním z největších problémů v naší společnosti a společné byty usnadňují každodenní život,“ uvedl.
Lidé neví, co vše spolubydlení obnáší
Agentura Bloomberg upozornila, že více než 20 procent bytového fondu v Curychu je vlastněno buď družstvy, nebo samotným městem, které má rámec pro financování a regulaci projektů cohousingu.
Město pravidelně přiděluje pozemky družstvům a soukromým developerům, kteří musí předložit podrobné návrhy, aby získali právo na výstavbu. Projekty jsou hodnoceny podle faktorů, jako je udržitelnost a inovace, a zda mohou nabídnout nájmy pod tržními cenami.
|
Bydlet na šestnácti metrech je nový trend, mikrobyty pořizují hlavně mladí
„I v místech, kde je cohousing obzvlášť populární, jako je Curych, zůstane tento způsob bydlení pravděpodobně jen malou částí rezidenčního trhu,“ uvedl Philippe Koch, který se v v Curychu podílí na tvorbě bytové politiky.
Rostoucího zájmu o sdílené bydlení si všiml. Zmínil, že pro lidi není vždy snadné přizpůsobit se komunitnímu způsobu života, což vede k vysoké fluktuaci ve srovnání s tradičními byty. „Mnoho lidí, kteří se hlásí, vlastně ani neví, do čeho se pouštějí,“ doplnil.
Podle Niny Schneiderové, která pracuje na projektech, které pomáhají seniorům v Curychu najít vhodné bydlení, je společné bydlení vhodné pro seniory. „Senioři často žijí sami v nadrozměrných bytech nebo domech v anonymních čtvrtích,“ uvedla. „Pro ně je obzvláště cenné, že musí interagovat s ostatními ve společných prostorách,“ doplnila.