Barcelonský systém sdílených kol Bicing neumožňuje zapůjčení turistům. Reaguje tak na obavy místních z overturismu, kvůli němuž rostou i ceny v supermarketech a mnoho bytů se předělává na krátkodobé pronájmy.
„Bicing je služba určená pro občany Barcelony, nikoli pro turisty,“ vysvětlil zástupce společnosti Bloombergu. S podobným omezením ale přišlo například už i Nizozemsko, které dovoluje využívání národní sítě veřejných kol OV-fiets výhradně obyvatelům země.
|
Regulace cestovního ruchu má své limity. I nápor turistů přináší výhody
Existuje ještě jiný přístup, a to příplatky. Návštěvníci se tedy mohou svézt, pokud jsou ochotni připlatit „cizineckou přirážku“.
Například za patnáctiminutovou jízdu na elektrokole u sanfranciského zálivu si společnost Bay Wheels účtuje 8,49 dolarů (180 korun). Denní permanentka vyjde na patnáct dolarů (310 korun) plus třicet centů za každou minutu jízdy. V New Yorku stojí patnáct minut na elektrokole CitiBike 10,69 dolarů (220 korun) a celý den 25 dolarů (520 korun) plus 38 centů za každou minutu.
|
Barcelona oslavila sté výročí metra. Zorganizovala běžecký závod v jeho útrobách
Obyvatele měst vyjde roční členství na 150 až 220 dolarů (3 130 až 4 600 korun). Pokud tedy absolvují čtyři patnáctiminutové jízdy týdně, v New Yorku je jedna jízda vyjde na 4,81 dolaru (100 korun) a v San Francisku 2,97 dolarů (62 korun).
V Londýně si turisté mohou třicetiminutovou jízdu užít za tři libry (80 korun) a v Lyonu za 2,80 eur (68 korun). Stejně jako v případě Spojených států jsou však i tyto ceny vysoké v porovnání s ročními permanentkami rezidentů. Ta v Londýně začíná na 120 librách (3 300 korun) a v Lyonu na 39 eurech (940 korun).
Barcelona svým zákazem tedy přišla o značnou část příjmů. Popularita katalánského města je ovšem tak velká, že se jí tento krok přesto mohl vyplatit. „Počet turistů v okolí Sagrada Familia je ohromný. Počet kol by tuto poptávku nikdy nedokázal uspokojit,“ argumentuje profesor z Autonomní univerzity v Barceloně Jordi Honey-Rosés.
Praha řeší parkování
Vlastní šlapací flotily má i Praha. Před dvanácti lety s nimi přišla společnost Rekola, v roce 2020 se přidal Nextbike a později i Lime či Bolt. V současnosti je tak v české metropoli k dispozici přes 2 500 sdílených kol.
Ani v tuzemsku se ovšem služba nevyhnula problémům. S přibývajícím počtem bicyklů rostou i potíže s parkováním. Přestože je podle ročenky Technické správy komunikací za rok 2024 v hlavním městě 4 390 dvoumístných parkovacích stojanů, dopravní prostředky blokují chodníky i silnice.
Systém chtěl změnit náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) a v červnu proto představil plán. Ten počítal s tím, že by si jednotlivá místa musely bikesharingové společnosti pronajmout a nesměly by na nich stát elektrokoloběžky, které budou od ledna nakonec zakázány.
Hřibův návrh ale koalice kvůli několik výhradám neodhlasovala a sdílená kola nadále zůstávají bez přesnějších regulací.