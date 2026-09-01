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Za dva roky bude z Hormuzského průlivu už jen bezcenný pás vody, tvrdí Bessent

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  20:27
Americký ministr financí Scott Bessent ve švýcarském Davosu na výročním...

Americký ministr financí Scott Bessent ve švýcarském Davosu na výročním zasedání Světového ekonomického fóra. (20. ledna 2026) | foto: AP

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Hormuzský průliv může během dvou let výrazně ztratit svůj význam pro přepravu ropy. Tvrdí to americký ministr financí Scott Bessent. Státy Perského zálivu urychlují budování alternativních ropovodů. USA zároveň zvyšují ekonomický tlak na Írán a chystají další sankce proti bankám spojeným s tamním režimem.

Alternativní trasy mají podle Bessenta v budoucnu umožnit přepravu velké části energetických surovin mimo tuto strategickou námořní cestu, jejíž provoz narušila válka s Íránem. Americký ministr financí proto očekává, že současné problémy v dodavatelských řetězcích spojené s Hormuzským průlivem budou brzy minulostí, uvedl server The National.

„Ropa bude proudit pozemními ropovody. Za dva roky bude Hormuzský průliv jen bezcenným kouskem vody,“ řekl Bessent během neformální diskuse na setkání ministrů financí zemí G20 v Severní Karolíně.

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Před začátkem války s Íránem 28. února procházelo Hormuzským průlivem přibližně 20 procent světových dodávek energie. Během šestiměsíčního konfliktu se cena ropy Brent v jednu chvíli přiblížila 120 dolarům za barel. Diplomatické snahy o znovuotevření námořní cesty následně přispěly ke zmírnění cen, po nedávné eskalaci napětí však Brent tento týden opět překročil hranici 90 dolarů za barel.

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Bessent už dříve uvedl, že se průliv „nikdy nevrátí do původního stavu“. Odhaduje, že až 70 procent energie, která se touto vodní cestou běžně přepravovala, bude nakonec proudit ropovody.

Producenti ropy, kteří nesli hlavní nápor íránských útoků, oznámili projekty alternativních ropovodů v hodnotě několika miliard. Patří mezi ně rozšíření ropovodu Spojených arabských emirátů vedoucího ze západu na východ. Po dokončení v roce 2027 má zdvojnásobit exportní kapacitu přes Fudžajru. Další producenti oznámili významné projekty plynovodů vedoucích přes Saúdskou Arábii, Irák, Sýrii a Turecko.

„Musíme snižovat rizika po celém světě,“ uvedl Bessent. Podle něj se Írán snaží využít Hormuzský průliv jako strategický bod. Pro Spojené státy jím podle ministra není, pro řadu dalších zemí však ano.

USA chystají další sankce proti Íránu

Washington současně zesiluje ekonomický tlak na Teherán. Bessent uvedl, že Spojené státy pravděpodobně oznámí sankce proti jedné bance spojené s Íránem ještě tento týden a proti další o týden později.

Americký ministr financí přijel do Severní Karolíny také s cílem získat mezinárodní podporu pro omezení finančních toků do Íránu. Ministerstvo financí minulý týden rozšířilo rozsah sekundárních sankcí vůči zemím a společnostem, které s íránským režimem obchodují. Těm, které budou v obchodních vztazích pokračovat, pohrozilo omezením přístupu k finančnímu systému založenému na dolaru.

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Podle Bessenta USA očekávají podporu Evropské unie, Evropské centrální banky, Spojeného království i Spojených arabských emirátů. Evropský komisař pro hospodářství a produktivitu Valdis Dombrovskis uvedl, že EU podporuje další úsilí o vyřešení situace a zajištění svobodné plavby v Hormuzském průlivu.

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa doufá, že zvýšený ekonomický tlak přivede Teherán zpět k jednacímu stolu. „Mým úkolem je zajistit, aby měli zájem o dohodu,“ řekl Bessent. Íránský prezident Masúd Pezeškján mezitím uvedl, že Teherán bude reagovat recipročně, pokud se Washington vrátí k závazkům stanoveným v dohodě o mírových jednáních ze 17. června.

Americká opatření se zatím nezaměřila na čínské finanční instituce, přestože Čína odebírá přibližně 90 procent íránského vývozu ropy. Bessent se v neděli setkal s guvernérem čínské centrální banky Pan Gongshengem. Podle amerického ministra se obě země shodují, že Írán nesmí mít jaderné zbraně a že v Hormuzském průlivu musí být zachována svoboda plavby.

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