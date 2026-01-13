Zemřel autor populárního komiksu Dilbert. Bojoval s agresivní rakovinou

Americký kreslíř a publicista Scott Adams se nesmazatelně zapsal do moderní popkultury díky komiksu Dilbert, který od konce 80. let ironicky glosoval každodennost korporátní práce. V dobách největší slávy přetiskovalo komiks na dva tisíce novin a časopisů zejména v USA, ale v Česku třeba Mladá fronta Dnes.
Adamsova bývalá manželka Shelly Milesová oznámila jeho smrt během úterního živého vysílání pořadu „Real Coffee with Scott Adams “, které autor moderoval každý den až do své smrti, a to prostřednictvím písemného prohlášení od Adamse.
Zbývají mi měsíce. Autor Dilberta bojuje se stejným druhem rakoviny jako Biden
„Měl jsem úžasný život,“ napsal podle Milesové Adams ve svém na Nový rok sepsaném prohlášení. „Dal jsem do něj všechno, co jsem měl. Pokud vám moje práce přinese nějaké výhody, žádám vás, abyste je co nejlépe předali dál. To je odkaz, který si přeji zanechat. Buďte užiteční a vězte, že jsem vás všechny miloval až do samého konce,“
V internetovém pořadu, který autor moderoval každý den až do své smrti, bez příkras mluvil o zdravotním stavu. „Mám stejnou rakovinu jako Joe Biden. Mám rakovinu prostaty, která se rozšířila do kostí,“ přiznal americký kreslíř v jedné z květnových epizod.
Zároveň dodal, že na smíření se s diagnózou měl dostatek času. V posledních týdnech pracoval na vyřízení všech osobních záležitostí a věnoval čas svým blízkým. V neděli vyjádřil respekt Bidenovi a jeho rodině, kteří se společně s lékaři rozhodují o dalších možnostech léčby.