Jednoho zářijového rána došla Kanaďance Francine Pichéové trpělivost a u svého stolu v domě městečka na západním břehu Ontarijského jezera a začala psát rozhořčený dopis. Obsahoval nesouhlas s výhrůžkami prezidenta Trumpa o připojení Kanady. Cesty do USA pro ni také skončily. Stejně tak i její předplatné Amazonu. Našla také náhradu za svůj šampon vyrobený v Americe a v obchodě s potravinami nyní bedlivě kontroluje každý výrobek, aby se vyhnula dovozům z jižní strany hranice.
Zbývala už jen jedna věc, produkt, který milovala už léta: bezlepková směs na palačinky od amerického výrobce Bob’s Red Mill. Jak se napětí mezi USA a Kanadou stupňuje – mimo jiné i kvůli výnosu Bílého domu, který změnil název Ontarijského jezera na Jezero Amerika –, nastal podle ní čas rozloučit se i s ním.
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„Vaše výrobky už u mě doma nenajdete,“ napsala rozlícená zákaznice v e-mailu společnosti Bob’s Red Mill. Uvedla, že doufá, že se jednoho dne stane opět zákaznicí. Ale k tomu dojde teprve tehdy, až se vztahy mezi oběma zeměmi stabilizují. „A až váš prezident pochopí, že Kanada je suverénní stát,“ uzavřela.
Pichéová zdaleka není sama. I další Kanaďané po celé zemi se stále více distancují od svého jižního souseda a rozhodnutím ohledně cestování a nakupování dávají viditelně najevo svou nespokojenost s obchodní politikou a agresivní rétorikou Trumpovy administrativy, píše deník The Washington Post.
Jejich rozhodnutí jsou jakýmsi mikrokosmem širší výzvy, před kterou Kanada momentálně stojí ve snaze snížit svou závislost na USA po desetiletích relativně volného obchodu, který obě ekonomiky vždy úzce propojoval. „Trump to přehnal,“ říká 66letá Pichéová. „Nejdřív si koupím kanadské zboží a pak cokoli jiného než americké. USA jsou teď až na vzdáleném třetím místě,“ říká nazlobená zákaznice.
Rozhodnutí od kuchyňského stolu
V posledních týdnech se rétorika na obou stranách pomyslné barikády vyostřila. Trump označil Kanadu za odpornou, americký ministr financí Scott Bessent přirovnal tuto zemi k malému štěkajícímu psovi a ministr obrany Pete Hegseth zveřejnil fotografii, která se zřejmě vysmívá kanadské armádě. Kanadský premiér Mark Carney mezitím prohlásil, že jeho země byla napadena.
V úterý Carney ve svém projevu, v němž vysvětloval rozhodnutí své vlády uvalit odvetná cla na americký dovoz v hodnotě přibližně 20 miliard dolarů, ocenil Kanaďany, kteří situaci přizpůsobují své spotřebitelské návyky.
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„Nejsilnější kroky vzešly od vás – tím, že nakupujete kanadské výrobky a cestujete po Kanadě,“ řekl Carney ve videozprávě. „Rozhodnutí padají u kuchyňského, ne u zasedacího stolu.“
Podle nejnovějších údajů z června klesl počet cest Kanaďanů do USA o 25 procent ve srovnání se stejným měsícem v roce 2024. Úsilí spotřebitelů nakupovat v obchodech s potravinami méně amerických výrobků se v datech rovněž projevilo, jak vyplývá z analýzy Kanadské centrální banky z počátku tohoto roku. Ta tento trend popsala jako mírný, ale jasně viditelný.
První vlna přišla již loni. S tím, jak obchodní napětí znovu stoupá, tento trend sílí. „Kanaďané se cítí dotčeni rozhodnutími americké vlády,“ říká Avery Shenfeld, hlavní ekonom společnosti CIBC Capital Markets v Torontu. „Když mají lidé na výběr, mnoho z mnich tak činí z pocitu vlastenecké povinnosti.“
Made in Canada
Jedním z míst, kam se Kanaďané obracejí, je skupina „Made in Canada“ na Facebooku, která funguje jak jako reklamní plocha, tak i jako vyhledávač. Na začátku loňského roku měla méně než 300 000 členů. „Nyní má více než 1,4 milionu uživatelů, z nichž asi 90 procent je v Kanadě,“ říká Jayne Littleová, jedna z moderátorek skupiny.
Mezi výrobky kanadské produkce, o které mají členové skupiny zájem, patří hydratační krémy na obličej, proteinové tyčinky, krmivo pro domácí mazlíčky, golfové boty, bavlněné spodní prádlo, videohry, obojky pro psy, rakety na pickleball, houbičky, kytary a slanina.
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Christina Templetonová, lékařka ze St. John’s v Newfoundlandu, se nedávno obrátila na tuto skupinu s žádostí o nalezení kanadské náhrady za lískooříškovou smetanu do kávy, kterou má rád její otec, jemuž je přes 80 let. „Její rodiče si zpočátku mysleli, že vyhýbat se americkým výrobkům je hloupost, protože vzhledem k relativní velikosti obou ekonomik to nebude mít žádný význam,“ uvedla Templetonová.
Pak přišel ten zmatek kolem jezera Ontario. „Její otec prohlásil, že už mu je jedno, jestli to má nějaký dopad; nechtěl, aby mu ranní šálek kávy kazil náladu.
Ne, dokud se věci nezmění
Také kanadská sociální pracovnice Angela Alltová radikálně změnila své nákupní zvyky. Jednoho večera se po práci vydala na nákup do velkého supermarketu v Guelphu v Ontariu. U regálu se sýry visely miniaturní kanadské vlajky označující místní výrobky; na stojanech s několika druhy Doritos bylo zdůrazněno, že jsou skutečně vyráběny v Ontariu.
„Musela jsem změnit prací prostředek, což mě naštvalo, protože kdo by neměl rád Tide?“ Objevila zde také konzervované fazole, salátové dresinky a čisticí prostředky vyrobené v Kanadě...
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V některých oblastech se ale musila smířit s porážkou. Hrozny, které miluje, pocházejí téměř vždy z USA. Totéž platí pro celer. A pak je tu umělé sladidlo Splenda: její manžel stále nemůže najít náhradu, která by mu chutnala stejně. „Prostě to musíte překousnout a koupit to,“ říká zákaznice.
Ona a její manžel loni v létě zrušili výlet do New Yorku. „Když se to všechno rozjelo, bylo to prostě: ne,“ říká. V dohledné době se tam nevrátí. „To v žádném případě – v žádném případě,“ ujišťuje. „Ne, dokud se věci nezmění,“ uzavřela podle amerického portálu.