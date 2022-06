Ruská ekonomika se bude zotavovat ze sankcí až 10 let, čeká bankéř a exministr

Až deset let může trvat ruské ekonomice, než se vrátí do stavu před sankcemi, které na ni uvalil Západ. Řekl to šéf největší ruské banky Sberbank German Gref, který byl v minulosti ruským ministrem hospodářství.