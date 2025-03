Silný příběh zvyšuje hodnotu. Filatelista Kopřiva o nejdražších známkách světa

Pomáhal jste dojednat nejenom koupi modrého a červeného mauritia... Jaké je shánět pro klienta na trhu něco tak vzácného?

Velmi zajímavá zkušenost a asi neopakovatelná příležitost. Nejde jen o vysokou cenu (v srpnu 2016 se neoficiálně hovořilo o tom, že cena modrého mauritia prodaného do Česka byla zhruba 80 milionů korun, pozn. red.), ale jste součástí něčeho velkého, historického. Každá ta známka má svůj ojedinělý příběh, odborníkům jsou známy osudy a peripetie jejích vlastníků, což i novému kupci dodává jakousi nesmrtelnost. Ve filatelii je to prostě něco jako ve výtvarném umění Leonardova Mona Lisa. Samotnému prodeji přecházela složitá jednání v Ženevě a pak v Londýně se znalcem protistrany. Starší prodejce ze Singapuru, který se rozhodl dát tuhle raritu na trh, požadoval poměrně vysokou částku. Do jednání se navíc vložili zájemci z USA, což to ještě zkomplikovalo. Bylo to poněkud stresující, měsíc jsem cestoval mezi Prahou a Londýnem, ale nakonec jsme ke spokojenosti českého investora dospěli k dohodě.

Jen pro srovnání uveďme, že třeba právě Američané nemají nyní na svém území ve sbírkách ani jednoho modrého, ani červeného. Když se nám navíc na konci roku 2016 podařilo koupit na aukci proslulý Bombay Cover (takzvaný Bombajský dopis se dvěma orazítkovanými červenými mauritii byl poslán 4. ledna 1850 reverendem Langrishem Banksem do indické Bombaje siru Thomasu Jerromovi, pozn. red.) zhruba za šedesát milionů korun, řadí to českého sběratele mezi absolutní světovou špičku.