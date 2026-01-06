Sázka na populární kryptoměnové sázkové platformě Polymarket vynesla obchodníkovi více než 400 000 dolarů, což představuje 12násobnou návratnost investice, píše web The Wall Street Journal.
Insider trading je na akciovém trhu nelegální a regulační orgány pravidelně monitorují podezřelé obchody před zveřejněním důležitých firemních zpráv, aby mohly stíhat insidery, kteří se pokoušejí obohatit pomocí neveřejných informací.
Na Polymarketu ovšem existuje méně ochranných opatření, která by zabránila lidem zneužívat jejich interní informace. Tato stránka umožňuje uživatelům sázet na nejrůznější budoucí události od politických přes sportovní až po to, kdo zemře v nejnovější sezoně seriálu Stranger Things.
Anonymní uživatel si vytvořil účet teprve minulý měsíc a 27. prosince uzavřel první sázku. Vsadil 95 dolarů na to, že USA do konce roku napadnou Venezuelu, jak ukazují údaje Polymarketu. Zatímco napětí mezi Washingtonem a Caracasem rostlo, v následujícím týdnu sázky navyšoval.
Mezi 31. prosincem a 2. lednem obchodník vsadil další tisíce na útok USA na Venezuelu a ztrátu Madurovy moci. 2. ledna ve 20:38 až 21:58 v závěrečném sázkovém šílenství vsadil přes 20 000 dolarů na pád Madura.
2. ledna ve 22:46 prezident Trump nařídil armádě útok, den na to 3. ledna v 1:00 Caracasem otřásly první výbuchy.
3. ledna v 8:41 sázkař inkasoval 410 000 dolarů zisku ze sázek v celkové hodnotě přibližně 34 000 dolarů. Více než polovina celkové hodnoty byla uzavřena večer těsně před útokem.
Možný insider trading
Koncentrovaná povaha sázek na zcela novém účtu, kdy nebylo k dispozici mnoho veřejných informací konkrétně poukazujících na blížící se svržení Madura, jsou podle dlouholetých pozorovatelů Polymarketu potenciálními indikátory zasvěcené osoby. Obchodník použil výchozí přezdívku složenou z blockchainové adresy, dlouhého řetězce čísel a písmen.
„Je velmi pravděpodobné, že šlo o insidera. Je to hodně peněz vsazených na událost, o niž nebylo k dispozici mnoho informací,“ řekl Tre Upshaw, zakladatel startupu Polysights, který poskytuje analytické nástroje pro obchodníky na Polymarketu, včetně funkce pro označení potenciální insiderové aktivity.
„Pokud byl obchodník stojící za sázkami na Madura americkým úředníkem, který zneužil vládní informace, mohl by nyní být stíhán podle stávajících zákonů proti obchodování zasvěcených osob se swapovými kontrakty,“ uvedl Noah Solowiejczyk z advokátní kanceláři Fenwick & West. To jsou finanční derivátové smlouvy, kde se dvě strany dohodnou na výměně budoucích peněžních toků nebo finančních nástrojů podle předem daných podmínek. „Pokud však byl obchodník cizincem, který sázel ze zahraničí, americké úřady kvůli nedostatečné jurisdikci vůči němu nemají šanci,“ dodal.
Plán útoku pod pokličkou
Podle zprávy deníku The Wall Street Journal držela Trumpova administrativa plán napadení Venezuely v úzkém kruhu nejbližších poradců, aby zachovala moment překvapení. Operace vyžadovala spolupráci všech složek armády a 150 bojových letadel vzlétlo ze dvou desítek míst po celé západní polokouli.
Polymarket byl v posledních měsících opakovaně terčem kontroverzí ohledně možného obchodování s vnitřními informacemi. V prosinci vydělal obchodník s účtem „0xafEe“ 1,2 milionu dolarů díky sérii přesných sázek na nejvyhledávanější osoby na Googlu v roce 2025, jak ukazují data Polymarketu.
Stejný obchodník již dříve vydělal více než 100 000 dolarů správnou sázkou na datum vydání modelu umělé inteligence Gemini 3 společnosti Google. Někteří pozorovatelé Polymarketu tohoto obchodníka nazvali „insiderem Google“ a naznačili, že sázky stály na neveřejných informacích. Společnost Google na žádost o komentář nereagovala.
Pomohou audity?
Shayne Coplan, zakladatel a výkonný ředitel Polymarketu, již v prosinci uvedl, že na platformě se objevila forma samoregulace. Zaměstnanci podle něj sledují data v reálném čase, aby odhalili potenciální zasvěcené osoby, a mají tendenci se vyhýbat sázkám, které se jeví jako náchylné k obchodování s využitím důvěrných informací.
„V okamžiku, kdy vznikne podezření na insider trading, je to označeno na síti X a okamžitě je to vidět i na Polymarketu. Není to tedy nic, co by se dělo v utajení,“ řekl Coplan pro The Wall Street Journal.
Polymarket má rovněž možnost provádět interní audity, aby prošetřil podezření z obchodování s interními informacemi, uvedl zdroj obeznámený s touto záležitostí. Minulé audity zjistily, že obchodníci stojící za podezřelými aktivitami nebyli skutečnými zasvěcenci, ale pouze získali informace legálními prostředky, například prohledáváním webových stránek za účelem nalezení stop o chystané události, uzavřel zdroj podle amerického deníku.