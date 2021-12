Šance malá, dopady kolosální. Saxo Bank si tipla, co může otřást světem

Jako černé labutě se označují neočekávatelné, ale množné události, které mají dopad nejen na trhy i na celou společnost. Koronavirová pandemie nicméně ukázala, že varovné předpovědi od Saxo Bank nemusí být příliš vzdálené od reality.

Investoři totiž mohou špatně vyhodnocovat rizika událostí, u kterých předpokládají, že pravděpodobnost jejich výskytu nepřesáhne jedno procento. Největší šok na trzích způsobují ty události, které většina lidí nečeká. Ačkoliv to i podle Saxo Bank není úplně pravděpodobné, tak zcela vyloučit se v příštím roce nedá ani ústavní krize v USA nebo pád společnosti Spotify.

„Tématem Šokujících předpovědí pro příští rok je Revoluce. V naší nerovností sužované společnosti a ekonomice se nahromadilo obrovské množství energie. Vzhledem k tomu, že současný systém není schopný tento problém vyřešit, nezní otázka při pohledu do budoucnosti, zda přijde revoluce, ale spíš kdy a jak k ní dojde,“ okomentoval letošní předpověď Saxo Bank investiční analytik společnosti Steen Jakobsen.

Část varování Saxo Bank připravila přímo pro americkou ekonomiku. Ta by totiž mohla doplatit na silnou cenově-mzdovou spirálu. Růst spotřebitelských cen by se podle Saxo Bank mohl blížit i k patnácti procentům.

Společnost tvrdí, že firmy v USA se v příštím roce snaží ze všech sil najít ochotné a kvalifikované zaměstnance. Ti jsou však čím dál vybíravější a mají pocit, že si zaslouží víc. Pracovních míst je totiž na rozdíl od více i méně kvalifikovaných pracovních dost. To se ve svém důsledku odrazí i ve spotřebitelských cenách, které mohu rapidně vzrůst.

Saxo Bank USA varuje i před možnou ústavní krizí. Americké kongresové volby uváznou na mrtvém bodě kvůli těsným volebním výsledkům do Senátu anebo Sněmovny reprezentantů, což povede k tomu, že 118. Kongres nebude moci počátkem roku 2023 zasednout podle plánu.

Krize by mohla dopadnout i na Facebook. Saxo Bank hrozí, že mladí sociální síť opustí na protest proti tomu, že vydělává na jejich osobních informacích. Mateřská společnost Facebooku Meta se oproti zbytku trhu propadne o 30 procent a bude řešit, zda z jednotlivých složek nevytvořit samostatné entity, čímž by se ale zcela zhroutily Zuckerbergovy sny o vybudování světového monopolu.

Úpadek Spotify

Investoři si mohou uvědomit, že se nad firmou Spotify stahují mraky, a její akcie se v roce 2022 mohou propadnout až o třetinu. Spotify podle Saxo Bank doplatí na to, že v příštím roce pomůže nová blockchainová technologie hudebníkům znovu získat spravedlivější část tržeb. Muzikanti jsou rovněž připraveni na změnu, protože v současné době si zhruba 75-95 procent tržeb z poslechu streamované hudby rozdělují vydavatelství a streamovací platformy.

V roce 2022 se tak mezi uživateli rozšíří služba, která začne nabízet hudbu hvězdných interpretů, ať už to bude Katy Perry, The Chainsmokers, nebo Jason Derulo. Současné streamovací platformy začnou opouštět i další známí umělci a ty náhle zjistí, že jdou rychle ke dnu. Investoři si tak všimnou, že doba přestává přát této formě podcastů, filmů a dalších forem digitalizovaného obsahu.

Nejnovější zkoušky nadzvukových raket vyvolávají rostoucí pocit nejistoty v globálním geopolitickém prostoru. Kvůli této technologii je náhle zastaralá značná část konvenčního, ale i jaderného arzenálu. V roce 2022 vypuknou mezi vojenskými velmocemi nové závody ve zbrojení v oblasti nadzvukových střel, protože žádná země nechce zůstat pozadu.

Nadzvukové technologie představují zásadní hrozbu pro dlouhodobý vojensko-strategický status quo. Přinášejí s sebou totiž nové asymetrické defenzivní a ofenzivní možnosti, které nabourávají dva základní pilíře vojenské strategie z posledních desetiletí. Tím prvním je možnost zničující nadzvukové obrany proti konvenčním útokům dalekonosných bombardérů i flotile takzvaných „hlubinných“ lodí, které mohou bez dotankování ohrozit všechny kouty světa.

Saxo Bank předpovídá, že možná přijde masivní financování firem, které vyvíjejí nadzvukové technologie s možností odpálení z vesmíru, a propad firem vyrábějících nákladné konvenční vybavení, ať už jde třeba o vojenské lodě nebo letadla.

„Nesmíme zapomínat, že se svět pořád vyvíjí, i když se rychlost může lišit, a všechny obchodní a politické cykly nakonec dospějí ke svému konci,“ uvedl Steen Jakobsen ze Saxo Bank.

Prodloužení lidského života o 25 let

V prognóze Saxo Bank je ale možné najít i pozitivní předpovědi. Je totiž více či méně pravděpodobné, že průlom v biomedicíně znatelně prodlouží život, a to až o čtvrt století. Společnost ale přiznává, že to na druhé straně může přinést i etickou, enviromentální a fiskální krizi epických rozměrů.

„V letech 2020 a 2021 se celý svět spojil ke spolupráci na přípravě vakcín proti koronaviru. Teď potřebujeme nový podobný projekt, který by nás třeba zároveň dokázal zbavit negativních dopadů výroby energie na životní prostředí. Něco takového by nastartovalo nejproduktivnější ekonomický cyklus historie. Umožnilo by nám to odsolovat vodu, zavádět vertikální farmy téměř kdekoli, dosáhnout kvantových stavů počítačové techniky a posouvat hranice poznání v biologii i fyzice,“ dodal analytik Steen Jakobsen.