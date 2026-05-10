Íránský konflikt Saúdům vyhovuje. Zisky z ropy vzrostly o čtvrtinu

Čistý zisk překonal konsenzuální odhad společnosti LSEG, který činil 30,95 miliardy dolarů. Celkové tržby vzrostly oproti předchozímu čtvrtletí o 11,4 procenta na 115,49 miliardy dolarů.
Generální ředitel společnosti Amin Násir, který během předchozího zveřejnění výsledků varoval před „katastrofálními důsledky“, pokud by Hormuzský průliv zůstal uzavřen, uvedl, že výsledky odrážejí silnou odolnost a provozní flexibilitu firmy ve „složitém geopolitickém prostředí“.
|
Trump má nasazené růžové brýle. Írán vydrží blokádu i měsíce, varují tajné služby
Faktická blokáda lodní dopravy v klíčové vodní cestě ze strany Íránu, která je reakcí na americko-izraelské útoky na tuto zemi, přiměla Aramco zvýšit přepravu ropy ze svého hlavního produkčního centra na východním pobřeží do přístavu Janbu v Rudém moři.
„Náš ropovod East-West, který dosáhl své maximální kapacity sedm milionů barelů ropy denně, se ukázal jako klíčová zásobovací tepna. Pomohl zmírnit dopady globálního energetického šoku a poskytl úlevu zákazníkům postiženým omezeními lodní dopravy v Hormuzském průlivu,“ uvedl Násir v prohlášení.