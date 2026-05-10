Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Íránský konflikt Saúdům vyhovuje. Zisky z ropy vzrostly o čtvrtinu

Autor:
  10:21
Saúdskoarabské těžební společnosti Saudi Aramco, která je největším vývozcem ropy na světě, vzrostl v prvním čtvrtletí čistý zisk o 25 procent na 32,5 miliardy USD (670,6 miliardy Kč). K růstu přispěly především vyšší tržby v době, kdy dosáhl plné kapacity saúdskoarabský ropovod East-West obcházející Hormuzský průliv.
Rafinerie v Janbú patřící ropnému gigantu Saudi Aramco

Rafinerie v Janbú patřící ropnému gigantu Saudi Aramco | foto: Profimedia.cz

Rafinerie ve městě Churajs patřící ropnému gigantu Saudi Aramco
Logo společnosti Saudi Aramco
Rafinerie ve městě Churajs patřící ropnému gigantu Saudi Aramco
Ropný přístav v Ras Tannura patřící energetickému gigantu Saudi Aramco
5 fotografií

Čistý zisk překonal konsenzuální odhad společnosti LSEG, který činil 30,95 miliardy dolarů. Celkové tržby vzrostly oproti předchozímu čtvrtletí o 11,4 procenta na 115,49 miliardy dolarů.

Generální ředitel společnosti Amin Násir, který během předchozího zveřejnění výsledků varoval před „katastrofálními důsledky“, pokud by Hormuzský průliv zůstal uzavřen, uvedl, že výsledky odrážejí silnou odolnost a provozní flexibilitu firmy ve „složitém geopolitickém prostředí“.

Trump má nasazené růžové brýle. Írán vydrží blokádu i měsíce, varují tajné služby

Faktická blokáda lodní dopravy v klíčové vodní cestě ze strany Íránu, která je reakcí na americko-izraelské útoky na tuto zemi, přiměla Aramco zvýšit přepravu ropy ze svého hlavního produkčního centra na východním pobřeží do přístavu Janbu v Rudém moři.

„Náš ropovod East-West, který dosáhl své maximální kapacity sedm milionů barelů ropy denně, se ukázal jako klíčová zásobovací tepna. Pomohl zmírnit dopady globálního energetického šoku a poskytl úlevu zákazníkům postiženým omezeními lodní dopravy v Hormuzském průlivu,“ uvedl Násir v prohlášení.

Vstoupit do diskuse

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Jak se nakupuje v Lidlu v italských Benátkách. Některé cenovky potěší, jiné překvapí

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí...

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár...

Sněz a uteč. Malebné italské pobřeží se proměnilo ve scény z třetího světa

Pobřeží Amalfi, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, láká návštěvníky...

S rostoucími teplotami začali návštěvníci zaplavovat ulice malebných vesniček podél Amalfinského pobřeží ležícího jižně od Neapole. Navzájem se tlačí svými odhalenými rameny a přeplněnými batohy...

Průšvih CSG: akcie ztratily už polovinu hodnoty. Nevěří se jeho byznys modelu

ilustrační snímek

Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada v pondělí prudce oslabily. Reagovaly tak na zprávu firmy Hunterbrook zpochybňující obchodní model CSG, napsala...

Soupravy Talgo mají problémy. Dvě ze tří jsou mimo provoz, na palubu míří manažeři

Nová vlaková souprava Leo Expressu na pražském Hlavním nádraží (23. dubna 2026)

Španělské vlaky Talgo, které minulý týden slavnostně uvedl do provozu s cestujícími dopravce Leo Express, mají velké problémy. Kvůli technickým závadám jsou mimo provoz dvě ze tří souprav, většinu...

Pije Sydney Sweeney plzeň? Česká stopa v americkém seriálu vzbudila zvědavost

V Euforii se objevilo české pivo. Známé značku si lidé všimli ve scéně se...

Pozornost všímavých českých diváků vzbudila jedna ze scén třetí řady amerického seriálu Euforie. Záběr, ve kterém se před herečkou Sydney Sweeney ocitne otevřená láhev Plzeňského Prazdroje, se brzy...

Íránský konflikt Saúdům vyhovuje. Zisky z ropy vzrostly o čtvrtinu

Rafinerie v Janbú patřící ropnému gigantu Saudi Aramco

Saúdskoarabské těžební společnosti Saudi Aramco, která je největším vývozcem ropy na světě, vzrostl v prvním čtvrtletí čistý zisk o 25 procent na 32,5 miliardy USD (670,6 miliardy Kč). K růstu...

10. května 2026  10:21

Nový šéf Harley-Davidson slibuje změnu. Firma chystá návrat legendy i levnější modely

Artie Starrs, nový šéf značky Harley-Davidson, slibuje revoluční změny. (6....

Společnost Harley-Davidson se dlouhá léta soustředila na svou věrnou zákaznickou základnu z generace baby-boomerů. Nabízela jim drahé cruisery i cestovní motocykly. Nový generální Artie Starrs nyní...

10. května 2026

Orbánovy trafiky. Magyar slibuje demontáž systému, úklid však bude stát mnoho sil

Premium
Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Nový maďarský premiér Péter Magyar přebírá zemi s příslibem zásadní proměny státu. Po letech vlády Viktora Orbána chce rozplést síť politických privilegií, podezřelých privatizací a veřejných...

10. května 2026

Kdo je Nurlan Smagulov. Nejnovější kazachstánský miliardář začínal jako prodejce aut

Tvář kazachstánského města Almaty se mění takřka každým dnem. (2. července 2018)

Nurlan Smagulov je nejnovější přírůstek v miliardářském žebříčku Bloomberg Billionaires Index. Jeden z nejvlivnějších mužů Kazachstánu se na transformaci někdejší sovětské svazové republiky svezl...

10. května 2026

Čína využívá energetické krize. Rozhoduje, kterým asijským státům pomůže

Srí Lanka oznámila kratší pracovní týden, aby šetřila své vzácné zásoby paliva,...

Válka v Íránu a uzavření Hormuzského průlivu tvrdě dopadly na asijské země závislé na dovozu paliv. Peking využívá situace k posílení regionálního vlivu a sousedům nabízí omezenou pomoc s dodávkami...

9. května 2026

Dříve ráj na zemi, teď peklo. Americkou pláž devastují hektolitry splašků z Mexika

Idylické dny na pláži v Coronadu se zdají být minulostí. Vodu znečišťují...

Coronado, jedno z nejluxusnějších kalifornských přímořských městeček, má palčivý problém: příval nečištěných odpadních vod, které se sem dostávají z Mexika. Tisíce litrů odpadních vod z nedaleké...

9. května 2026

Lodě místo Hormuzu míří kolem Afriky. Tamní přístavy z toho ale nic nemají

Nákladní loď dánské společnosti Maersk (19. ledna 2023)

Ačkoliv je Hormuzský průliv už několik týdnů zablokovaný, africké přístavy z toho zatím výrazně neprofitují. Počet lodí, které nyní místo cesty přes Perský záliv volí delší trasu kolem Mysu Dobré...

9. května 2026

V poušti, letadle i sídle prezidenta. Pobočky McDonald's umějí překvapit

Nejstarší a dosud fungující McDonald’s se nachází v Downey v americkém státě...

Pobočky řetězce rychlého občerstvení McDonald’s nejsou jedna jako druhá, i když se to třeba na první pohled může zdát. Na světě existuje několik provozoven, které lze považovat za jedinečné a právě...

9. května 2026

Větrníky nemusí končit na skládce. Reportáž z továrny, kde jim vrací život

Obří části větrných turbín uvnitř haly závodu GE Vernova v Noblejas, které zde...

Závod společnosti GE Vernova v městečku Noblejas asi 60 kilometrů jižně od Madridu vypadá navenek jako každý jiný v této průmyslové zóně. Uvnitř prostorných a čistých hal však místní zaměstnanci...

9. května 2026

Pivo budou brzy vařit humanoidní roboti, říká šéf Poděbradského pivovaru

Premium
Ludvík Gebauer, majitel pivovaru v Poděbradech (5. května 2026)

Rodiče zachránili pivovar 14 dní před demolicí, vypráví v rozhovoru pro iDNES.cz Ludvík Gebauer z Poděbradského pivovaru. Sází hodně na nové postupy, do konce desetiletí si dokáže představit obsluhu...

9. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Čínský Linkerbot míří na valuaci šest miliard dolarů, sází na robotické ruce

Robotické ruce společnosti Linkerbot (27. dubna 2026)

Čínský startup Linkerbot, který je dominantním hráčem na trhu robotických rukou pro humanoidní roboty, chce usilovat o valuaci šest miliard dolarů (125 miliard Kč). Jeho výrobky dokážou provádět...

8. května 2026

Babiš jednal s belgickým premiérem, řešili vysoké ceny energií i emisní povolenky

Předseda vlády Andrej Babiš přijal v Kramářově vile belgického premiéra Barta...

Společným cílem České republiky a Belgie v EU je dostat vysoké ceny energií pod kontrolu. Shodli se na tom v pátek v Praze předseda vlády Andrej Babiš a belgický premiér Bart De Wever.

8. května 2026  15:57,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.