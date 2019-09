Na hraně krize. Světový trh s ropou se stále zmítá v nejistotě

Největší ropné společnosti na světě začínají hořet termíny. Saudi Aramco má týden na to, aby dostála slibu saúdského ministra energetiky a obnovila dodávky ropy na úroveň před ničivými útoky na ropná zařízení Abkajk a Churajs z poloviny září. Příslib uklidnil situaci na trhu s ropou, výbuchy totiž zemi připravily o polovinu produkce černého zlata a poslaly jeho cenu prudce nahoru.

Gigant Aramco potřebuje obnovit dodávky v plné výši co nejdřív, jelikož je navzdory krizové situaci odhodlán udržet množství saúdského vývozu na více než sedmi milionech barelů ropy denně. Nyní proto ve velkém pumpuje surovinu ze svých zásob.



Před útokem měla Saúdská Arábie na svém území v záloze zhruba 50 milionů barelů, plus dalších 80 milionů v zásobnících za hranicemi, řekl agentuře Bloomberg odborník na ropu Amrita Sen z londýnského výzkumného ústavu Energy Aspects. Dodal však, že z tohoto množství je cca 30 až 40 milionů barelů zablokováno a přesun zbytku může být složitý a pomalý.



Útok zemi způsobil denní výpadek produkce ve výši 5,7 milionu barelů a data analytické společnosti Kayrros potvrzují, že společnost Saudi Aramco během dvou dnů od útoku vytáhla ze svých zásob téměř 10 milionů barelů ropy. Saúdská Arábie navíc kvůli udržení hladiny vývozu omezila svou domácí spotřebu ropy o jeden milion barelů denně.



Do konce září by měly být podle saúdského ministra energetiky poškozené produkční kapacity opraveny. Přestože obeznámený zdroj v pondělí agentuře Reuters sdělil, že Saúdská Arábie už obnovila 75 procent ztracené produkce, časový rozvrh oprav zůstává napjatý.



Nejistý vstup na burzu

Rovněž začíná být nejisté, nakolik lze věřit informacím o rozsahu škod a průběhu oprav pocházejících od představitelů země, všímá si server OilPrice.com, který monitoruje dění na světovém trhu s ropou. Vzhledem k tomu, že společnost Saudi Aramco se chystá vstoupit na burzu, mohla by s těmito daty manipulovat tak, aby neutrpěla důvěra jejich investorů.



K té nepřispívají ani zprávy o tom, že Rijád tlačí tamní bohaté rodiny do podpory první veřejné nabídky akcií (IPO) společnosti Aramco. Saúdská vláda věří, že pomoc těchto rodin vyžene hodnotu firmy až na dva biliony dolarů, napsal deník Financial Times. Tuto hranici by si přál pokořit saúdský korunní princ Mohamed bin Salmán.



Pokud by se však dodávky ropy obnovit nepodařilo, reputace společnosti by značně utrpěla. Analytik Amrita Sen míní, že zásoby ropy by Saúdské Arábii došly během jednoho měsíce. Jeho kolega z výzkumného ústavu Energy Aspects Richard Mallinson je ohledně obnovení dodávek do konce tohoto měsíce značně skeptický. „Určitě odhadujeme, že omezení budou pokračovat minimálně do listopadu,“ řekl deníku The New York Times.



Poškození zařízení Abkajk a Churajs je totiž značné, server televizní sítě Al Džazíra označil incident z poloviny září za nejhorší útok na blízkovýchodní ropná zařízení od roku 1990, kdy jednotky Saddáma Husajna zapálily kuvajtské ropné vrty. Také někteří saúdští představitelé přiznali, že rozsah škod na ropném poli Abkajk si může vyžádat až osm měsíců oprav. „Většina expertů, kteří poškození viděli na vlastní oči, tento názor sdílí,“ uvedl deník The Wall Street Journal.



Pokud se opravy skutečně protáhnou, saúdské zásoby ropy se ocitnou pod značným drobnohledem, jelikož země je jejím největším světovým vývozcem. Výpadek po útocích ve výši pěti procent celosvětových dodávek ropy totiž za jediný den zvedl cenu suroviny o 11 dolarů, což je nejprudší vzestup v historii.



Spojené státy viní z útoku Írán a americký prezident Donald Trump o víkendu schválil vyslání amerických vojáků do Saúdské Arábie a sousedních Spojených arabských emirátů. „ Pokud se tyto informace potvrdí, tak je možné, že se mezi Saudskou Arábii a Iránem rozpoutá přímý válečný konflikt, který by ohrožoval těžbu a export ropy v celém Perském zálivu,“ uvedl Boris Tomčiak, analytik ze společnosti Finlord. K rétorice USA se v pondělí připojil i britský premiér Boris Johnson, který rovněž viní z útoků Írán.