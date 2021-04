Jedno procento za 30 miliard dolarů. Kdo chce těžit ropu se Saúdskou Arábií?

„Nyní se jedná o akvizici jednoprocentního podílu přední světovou energetickou společností v rámci důležité dohody, která by podpořila prodej firmy Aramco v důležité zemi,“ řekl princ bez bližších podrobností. Do dvou let by také firma mohla prodat další akcie mezinárodním investorům a na domácí burze a část akcií firmy by mohla být přesunuta do saúdskoarabského státního investičního fondu.



Rozhovor s princem ve státní televizi se uskutečnil v rámci pětiletého výročí jeho ekonomického programu Vision 2030. Jeho cílem je snížit závislost státu na příjmech z prodeje ropy a zlepšit kvalitu života v zemi. Primární nabídka Aramco je považována za jeden z pilířů tohoto programu.

Aramco z primární nabídky získala celkem 29,4 miliardy amerických dolarů. Zisk z prodeje byl přesunut do státního investičního fondu, který je pro prince Muhammada hlavním nástrojem pro transformaci saúdskoarabské ekonomiky a získání dalších zdrojů příjmů mimo ropný průmysl, napsala agentura Reuters.

Saudi Aramco je největším producentem ropy na světě a na globální produkci se podílí asi deseti procenty. Společnost se při svém vstupu na burzu stala prvním podnikem na světě, jehož tržní hodnota překonala dva biliony dolarů, a její primární veřejná nabídka akcií byla největší na světě.