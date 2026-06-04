Součástí proměny je také rozsáhlá přestavba logistické infrastruktury, která přesouvá část přepravy na železnici, silnice a do nově budovaných přístavů. Podle odborníků na tom nic nezmění ani případná dohoda mezi Washingtonem a Teheránem, která by vedla k uklidnění situace, píše The Wall Street Journal.
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Írán hrozil uzavřením Hormuzského průlivu řadu let. Nyní se však skutečně ukázalo, že ropné státy Perského zálivu se už nemohou výhradně spoléhat jen na tuto klíčovou trasu. „Dědictvím této krize bude výstavba infrastruktury, která umožní obejít Hormuzský průliv,“ uvedl pro The Wall Street Journal ekonom Hamad Hussain.
Nové ropovody i sklady
Ještě před několika měsíci Hormuzským průlivem procházela zhruba pětina světových dodávek ropy. To nyní ale neplatí. Saúdská Arábie naplno využívá svůj ropovod East-West Pipeline, a to konkrétně s kapacitou kolem sedmi milionů barelů ropy denně. Před vypuknutím konfliktu jím přitom proudily jen přibližně dva miliony barelů každý den.
O tom, že Saúdská Arábie s tímto ropovodem počítá i do budoucna, svědčí nové plány na modernizaci exportních terminálů v přístavu Janbú na pobřeží Rudého moře. Cílem je zvýšit jejich kapacitu tak, aby do budoucna zvládly odbavit ještě větší objem ropy.
Také Spojené arabské emiráty během krize přesměrovaly část exportu ropy do přístavu Fudžajra, který leží mimo Hormuzský průliv. V květnu navíc oznámily urychlení výstavby druhého ropovodu, jenž by měl do roku 2027 přepravní kapacitu této trasy až zdvojnásobit.
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Situace se snaží využít také Omán. Země propaguje své přístavy v Ománském zálivu jako alternativní centra pro skladování a vývoz ropy, protože leží mimo oblast Hormuzského průlivu.
Ve hře i výstavba železniční sítě
Státy Perského zálivu navíc znovu diskutují o urychlení dlouho plánované železniční sítě propojující celý region. Přestože železnice nedokáže přepravit takové objemy jako ropovody nebo tankery, mohla by představovat další způsob, jak snížit závislost na námořní dopravě.
Úplné odpoutání od Hormuzu však nebude jednoduché. Pozemní infrastruktura je totiž rovněž zranitelná. Íránské drony letos zasáhly saúdský ropovod East-West Pipeline a Teherán podnikl útok i na ropný terminál ve Fudžajře. Některé energetické komodity, zejména zkapalněný zemní plyn, navíc nelze přepravovat jinak než po moři.
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Podle šéfa poradenské společnosti Qamar Energy Robina Millse však právě budování alternativních tras snižuje riziko využívat Hormuzský průliv jako geopolitickou zbraň. Jakmile totiž existují funkční náhradní cesty, hrozba jeho uzavření ztrácí na síle. Podle Millse by se Írán mohl dostat do situace, kdy by případná blokáda průlivu poškodila více jeho vlastní zájmy než zájmy ostatních států.
Budování nových ropovodů, skladovacích kapacit a dalších přepravních tras nic nemění na tom, že Hormuzský průliv zůstává z ekonomického hlediska nejvýhodnější cestou pro vývoz ropy. Výstavba alternativ je totiž velmi nákladná a vyžaduje složitá mezinárodní jednání. Pokud by například Irák chtěl vybudovat nové exportní ropovody, musel by se dohodnout se sousedními státy, jako jsou Jordánsko, Sýrie nebo Turecko, na podmínkách tranzitu i bezpečnosti celé infrastruktury.
Zároveň je třeba počítat s tím, že výstavba nových ropovodů je běh na dlouhou trať. Podobné projekty trvají řadu let a vyžadují miliardové investice. Nestačí přitom jen položit ropovod. Nutné je zajistit pozemky, financování, bezpečnostní záruky i již zmíněné a potřebné mezinárodní dohody, uzavírá The Wall Street Journal.