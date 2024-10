Rusové jsou jako na trní. Saúdská Arábie chce výrazně zamíchat ropnými kartami

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Skupina států OPEC+ by už během letošního prosince mohla na trh dodávat výraznější objemy ropy. Za změnou strategie má stát zejména počínání Saúdské Arábie. To by však mohlo negativně postihnout ostatní státy ropného kartelu, a to včetně Ruska, které i díky prodeji ropy může snadněji financovat probíhající válku na Ukrajině.