Saúdská Arábie omezí dodávky ropy o milion barelů denně. Chce zvýšit cenu

Saúdská Arábie sníží o jeden milion barelů denně množství ropy vyvážené do světa. Chce tak podpořit růst cen poté, kdy dvě předchozí snížení produkce ze strany členů skupiny OPEC+ nedokázala zvýšit ceny. Oznámila to po nedělním zasedání ve Vídni. Zbytek zemí ropného kartelu se dohodl na prodloužení dřívějších škrtů v dodávkách až do konce roku 2024.