Saúdská Arábie vstupuje do doby pofosilní. Vsází na obří investiční fond

Korunní princ Saúdské Arábie Mohammed bin Salmán představil už před šesti lety svou Vizi 2030. Z té je patrné, že tato těžařská velmoc má do dalších let velké cíle. Princ by rád vytvořil novou tvář země, která bude hospodářsky stoupat díky svému obyvatelstvu, a ne pouze z důvodu nerostného bohatství. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Nové technologie, rozmanitější průmysl nebo silnější cestování ruch. To jsou příklady priorit, na něž se v Saúdské Arábii chtějí v dalších letech orientovat. A to i přesto, že země se kupříkladu vůči turistům stavěla dlouhou dobu poměrně neotevřeně. Nyní se to ale má postupně měnit, a i proto se třeba více investuje do luxusních letovisek, kin nebo zábavních center po celé zemi.

Saúdskoarabský investiční fond i proto postupně snižuje své podíly ve svých jiných a dřívějších investičních projektech, jako je telekomunikační společnost Saudi Telecom nebo banka Saudi National Bank. Mezi nejnovější cíle se řadí třeba zvelebování městského státu NEOM za několik stovek miliard dolarů, který by díky tomu mohl kupříkladu zcela fungovat na obnovitelných zdrojích energie.

Investuje se i do gamingu

V posledních měsících se ale rozrostly i zahraniční investice. Deset miliard dolarů bylo třeba zainvestováno do výrobce elektromobilů Lucid Motors, proto se hodnota této společnosti zvýšila během poměrně krátké doby skoro na deset miliard dolarů (zhruba 240 miliard korun).

Firma se i díky tomu zároveň rozhodla v Saúdské Arábii otevřít svou novou továrnu. Fond má ale podíly třeba i ve společnostech, které působí ve videoherním průmyslu. Jde třeba o společnosti Electronic Arts nebo Blizzard.

Saúdskoarabský investiční fond je i největším investorem této země do obnovitelných zdrojů energie. V minulosti čerpal mnohamiliardové půjčky a v roce 2022 získal 3 miliardy amerických dolarů z prodeje zelených dluhopisů.

Od roku 2015 se aktiva fondu téměř zečtyřnásobila, a to na více než 600 miliard dolarů (asi 14,4 bilionů korun). Princ Mohammed ale chce, aby se do roku 2030 hodnota jeho aktiv blížila dokonce hranici 2 bilionů dolarů, čímž by překonal hodnotu i norského státního fondu, který je se svými 1,4 biliony dolarů nyní tím největším svého druhu na světě.

Přivítá Saúdská Arábie i Formuli 1?

Fond ale působí i na sportovní scéně. Třeba v roce 2021 zakoupil anglický fotbalový klub Newcastle United, který bojoval s nemalými finančními problémy. Nedávno se zároveň rozhodl působit i v oblasti golfu a pracuje na vybudování konkurenční soutěže k tradiční PGA – konkurenční túry LIV Golf.

Koncem roku 2022 se pak v souvislosti s tímto fondem začalo hovořit i o tom, že se bude v blízké budoucnosti ucházet i o závody Formule 1.

Saúdská Arábie tak v mnohém následovala sousední Abú Zabí. Tamější šejk Mansúr bin Zajd Al Nahján totiž třeba v roce 2008 odkoupil fotbalový klub Manchester City. Kritici ale uvádí, že svými aktivitami ve sportovní oblasti se jen země snaží odvrátit pozornost od nedostatečné vazby a citu k lidským právům.