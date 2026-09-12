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Dronový útok přinutil Saúdskou Arábii odstavit ropovod východ-západ

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  9:03

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ilustrační snímek | foto: Reuters

Saúdská Arábie uzavřela ropovod vedoucí z východu na západ země. Důležitou tepnu zasáhly drony. Incident si také vyžádal zraněné. Událost může negativně ovlivnit celosvětové ceny ropy, které ke konci pracovního týdne začaly po kulminaci kolem 100 dolarů za barel klesat.

Saúdskoarabské ministerstvo energetiky nejprve neuvedlo, kdo za útoky stojí, v pátek večer ale Rijád podle agentury Reuters sdělil, že ropovod zasáhly drony vypuštěné z Iráku. Irák mezitím útoky odsoudil a nařídil vyšetřování. Saúdská Arábie v posledních týdnech čelí ofenzivě jemenských proíránských povstalců Húsíů. Povstalce a také Teherán podporují různé irácké milice.

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„Ropovod byl z preventivních důvodů odstaven,“ uvedlo ministerstvo energetiky. Dodalo, že útoky ze čtvrtečního rána si vyžádaly několik zraněných.

Saúdskoarabské ministerstvo zahraničí uvedlo, že drony, které produktovod zasáhly, přiletěly z Iráku. V prohlášení uvádí, že Rijád prozatím na žádost iráckého premiéra Alího Zajdího nepodnikne odvetné kroky, ale že si vyhrazuje právo podniknout nezbytná opatření k ochraně suverenity, bezpečnosti a kritické infrastruktury.

Mapa ukazuje Saúdy vystavěný ropovod East–West (Petroline), kterým ropné království obchází Hormuzský průliv a využívá průliv Báb al-Mandab v Rudém Moři.

Irák podle Reuters rozhodnutí Saúdské Arábie upustit od okamžité odvety uvítal a zároveň útoky odsoudil. Zajdí podle Bagdádu nařídil útočníky vypátrat.

Ropovod východ-západ vede z ropných polí na východě Saúdské Arábie přes celou zemi k přístavu Janbu u Rudého moře. Státní společnost Saudi Aramco ho začala více využívat letos v březnu poté, co USA a Izrael zahájily válku proti Íránu. Chce se tak vyhnout Hormuzskému průlivu, kudy před válkou procházela zhruba pětina světových dodávek ropy a jehož blokádou se Írán od března snaží vyvíjet nátlak na Spojené státy.

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V Rudém moři ale zesílily v posledních týdnech útoky na saúdské tankery jemenští povstalci Húsíové, kteří doma v občanské válce bojují proti mezinárodně uznávané jemenské vládě, podporované koalicí v čele se Saúdskou Arábií. Tento týden Húsíové podle AFP zřejmě ovládli strategický průliv Báb al-Mandab, který spojuje Adenský záliv s Rudým mořem a je součástí vodní cesty k Suezskému průplavu.

Zintenzivnění bojů mezi Rijádem a jemenskými povstalci se svým saúdskoarabským protějškem probíral i turecký ministr zahraničí Hakan Fidan, napsala agentura Reuters. Turecko, Saúdská Arábie a Pákistán podepsaly v saúdskoarabské Mekce začátkem srpna obrannou dohodu, v níž se zavázaly ke vzájemné pomoci v případě napadení.

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Server televize Al-Arabíja s odvoláním na své zdroje napsal, že kvůli eskalaci bojů Rijádu s jemenskými povstalci, jejichž spojencem je Írán, hovořil v posledních dnech několikrát se saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem americký prezident Donald Trump. Do Saúdské Arábie také podle Al-Arabíje odjel šéf oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM) admirál Brad Cooper.

Jemenští povstalci už koncem července vyhlásili námořní embargo saúdskoarabských přístavů, čímž odradili provozovatele plavidel od vplouvání do této oblasti a snížili saúdskoarabské vývozní kapacity, napsal tento týden web deníku Financial Times (FT).

Podle FT saúdskoarabská ropná produkce klesla kvůli útokům z Jemenu nejníže za letošní rok. V srpnu podle údajů Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) těžila Saúdská Arábie 6,2 milionu barelů ropy denně, což je ve srovnání s červencem o 23 procent méně.

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