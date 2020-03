Pákistán se chystá na válku se sarančaty. Nasadí armádu 100 tisíc kachen

Zvíře může být někdy účinnější, než pesticid. To alespoň tvrdí Lu Li-č’ z univerzity v čínském Če-ťiangu. Se svým týmem se teď připravuje na cestu do sousedního Pákistánu. Tamním akademikům má pomoci řešit krizi spojenou s přemnožením sarančat pustinných. Plánuje na to použít svou „biologickou zbraň“. Zhruba sto tisíc kachen.



„Každá z našich kachen je schopná za den sníst přes 200 sarančat,“ uvedl Lu pro agenturu Bloomberg. Podobné řešení problému je podle něj navíc mnohem levnější a ekologičtější než jakákoliv chemická látka.

Původně Lu zvažoval využití kuřat, na rozdíl od kachen je však podle něj těžší je udržet na jednom místě a jsou méně efektivní. Před nasazením do Pákistánu plánuje svou „armádu“ otestovat v čínské provincii Sin-ťiang, která se zemí hraničí. Do boje s hlavním rojem sarančat by se kachny měly dát v druhé polovině roku.

Sarančata se v posledních týdnech přehnala také přes většinu východní Afriky. Zpustošila pole v Keni, Somálsku, Tanzanii či Ugandě. Sarančata se tam rozšířila z Arabského poloostrova po neobvykle silných srážkách v Ománu. Ty vytvořily perfektní podmínky pro jejich rozmnožování. Ze stejné lokality pochází i sarančata v Pákistánu.



Řešení je v čínském zájmu

Důvod pro to, aby Pákistáncům Čína pomohla, je jasný. Mají společnou hranici a sarančata by se tak do ní mohla snadno dostat. Menší roje hmyzu se objevily právě v provincii Sin-ťiang, část se ho dostala také do sousední Indie.

Čína je sice do jisté míry chráněná Himálajem, i přesto je však brzké vyřešení krize v jejím zájmu. S podobnou spoluprací mají navíc obě země dřívější zkušenosti. V roce 2000 Peking Pákistánu poskytl 30 tisíc kachen.

„Čtyři miliardy sarančat se blíží k hranicím Číny s Indií a Pákistánem,“ ukazuje video zveřejněné čínskou státní televizí CGTN na Twitteru. „Sto tisíc kachních vojáků se připravuje na případnou nouzovou situaci,“ dodává.



Pákistán vyhlásil stav ohrožení

Situace je v Pákistánu podle informací BBC nejhorší od devadesátých let. Země kvůli sarančatům dokonce vyhlásila všeobecný stav ohrožení. Hmyz je schopný velmi rychle spořádat veškerou úrodu v oblasti, kde se zrovna nachází, a pak se přesunout dál. Během loňského roku se mu tak v Pákistánu podařilo ochromit téměř všechny tamní bavlníkové plantáže, píše list The Guardian.



Kromě nasazení kachen se pákistánská vláda snaží sarančata zastavit i dalšími způsoby. Občanům doporučuje zařadit tento hmyz do běžného jídelníčku. Nejlépe údajně chutnají grilovaný nebo na kari.



Sarančata se velmi rychle množí a jsou schopná vytvořit milionové agregace. Roje tohoto konkrétního druhu jsou v případě příznivého větru schopné denně urazit až 200 kilometrů. Zvládnou překonat i moře či hory až do výšky dvou kilometrů.