Velké čínské státní rafinerie pozastavily nákupy ruské ropy ESPO, a to i přes obrovskou slevu, kterou ruské firmy čínským protějškům nabízejí. Tok ruské ropy se zpomalil hlavně do čínského přístavu Ž’-čao, který se podílí zhruba desetinou na celkovém čínským ropném dovozu, píše agentura Bloomberg.
„Americké sankce na Lukoil a Rosněfť mohou být opravdu zlomové,“ potvrzuje velký význam opatření Trumpovy administrativy analytička Vandana Hariová z poradenské společnosti Vanda Insights.
|
Trumpův úder na Venezuelu by zničil Rusko, bylo by bez peněz, píší v Británii
Kromě velkých čínských státních rafinérií jsou ale v pohotovosti také soukromé čínské společnosti. Agentura Bloomberg upozorňuje, že příčinou jsou i unijní a britské sankce na čínskou soukromou rafinerii Shandong Yulong Petrochemical. Jde o největší čínskou rafinérii s kapacitou 400 tisíc barelů denně.
Propad čínských nákupů až o dvě třetiny
Analytici ze společnosti Rystad Energy dodávají, že díky novým americkým, britským a unijním sankcím může dovoz ruské ropy do Číny propadnout o 500 až 800 tisíc barelů denně, proti normálnímu stavu až o dvě třetiny.
|
Kdo všechno dál přispívá Putinovi. Cestou k míru je konec nákupů ruské ropy a plynu
Čínské firmy jsou zároveň v napětí i proto, že nákupy v posledních týdnech omezuje také Indie. „Na trhu se hromadí ropa, pro kterou ruská strana jen velmi obtížně hledá kupce,“ potvrzuje aktuální trendy analytička Emma Li z poradenské společnosti Vortexa.
I proto ruské firmy přicházejí s čím dál lákavějšími slevami. Podle Bloombergu nabízejí ruské podniky za jeden barel ropy až o 4 americké dolary (asi 88 korun) nižší cenu proti standardu. Na konci letošního října byla tato sleva o 3,50 amerických dolarů nižší. Prémie za rizikovost ruské ropy je každopádně pro případné odběratele den ode dne lákavější.
Čínská sázka na vyčkávání?
Část útlumu dovozu ruské ropy do Číny však souvisí i s koncem roku. Čínské podniky totiž získávají na dovoz speciální dovozní kvóty. mnoho z nich je ale již vyčerpala. Očekává se však, že podniky požádají čínskou vládu o nové. Propad ruského dovozu by tak z tohoto pohledu mohl být pouze krátkodobý.
|
Trump přiškrtil Putinovu dojnou krávu. Rusko už koumá, jak ropné sankce obejít
Některé čínské rafinerie zároveň mohou volit vyčkávací strategii. Chtějí, aby jim ruské firmy nabídly ještě lákavější cenové podmínky. Dobře totiž vědí, že tolik odběratelů ruské rafinerie mimo Čínu nemají. Bloomberg zároveň píše o tom, že některé čínské a ruské společnosti již mají domlouvat konkrétní podmínky, jak původ ropy co možná nejefektivnější zakrývat.
Je ale patrné, že kroky USA, Velké Británie i EU vůči Rusku z poslední doby mají značné důsledky. Rosněfť, kterou vede Putinův blízký spojenec Igor Sečin, a soukromě vlastněná firma Lukoil jsou dva největší ruští producenti ropy. Podle odhadů agentury Bloomberg se podílejí téměř na polovině veškerého ruského exportu.
|
Putin se kroutí pod Trumpovým ultimátem. Věří, že Ukrajina do tří měsíců padne
Opatření USA zároveň představují zásadní změnu politiky. Dřívější snahy zahrnovaly cenový strop na ruskou ropu dohodnutý skupinou G7, který měl omezit příjmy Kremlu, aniž by došlo k narušení dodávek a prudkému růstu světových cen, uzavírá Bloomberg.