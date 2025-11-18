Americké sankce mohou být zlomové. Dovoz ruské ropy do Číny se zpomalil

  20:00
Tok ruské ropy do Číny se podle nejnovějších statistik zpomalil. Příčinou jsou nedávné americké sankce, které Trumpova administrativa zacílila na ruské ropné kolosy Lukoil a Rosněfť. Propad by ovšem mohl být pouze krátkodobý. Obě země totiž intenzivně hledají způsoby, jak sankce obejít.
Tanker Boracay z takzvané ruské „stínové flotily“, podezřelý z účasti na letech dronů nad Dánskem, plul u pobřeží západního francouzského přístavu Saint-Nazaire. (1. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Ropný tanker Eagle S v Baltském moři
Tanker Eagle S podezřelý z přerušení elektrického kabelu Estlink 2 mezi Finskem...
6 fotografií

Velké čínské státní rafinerie pozastavily nákupy ruské ropy ESPO, a to i přes obrovskou slevu, kterou ruské firmy čínským protějškům nabízejí. Tok ruské ropy se zpomalil hlavně do čínského přístavu Ž’-čao, který se podílí zhruba desetinou na celkovém čínským ropném dovozu, píše agentura Bloomberg.

„Americké sankce na Lukoil a Rosněfť mohou být opravdu zlomové,“ potvrzuje velký význam opatření Trumpovy administrativy analytička Vandana Hariová z poradenské společnosti Vanda Insights.

Trumpův úder na Venezuelu by zničil Rusko, bylo by bez peněz, píší v Británii

Kromě velkých čínských státních rafinérií jsou ale v pohotovosti také soukromé čínské společnosti. Agentura Bloomberg upozorňuje, že příčinou jsou i unijní a britské sankce na čínskou soukromou rafinerii Shandong Yulong Petrochemical. Jde o největší čínskou rafinérii s kapacitou 400 tisíc barelů denně.

Propad čínských nákupů až o dvě třetiny

Analytici ze společnosti Rystad Energy dodávají, že díky novým americkým, britským a unijním sankcím může dovoz ruské ropy do Číny propadnout o 500 až 800 tisíc barelů denně, proti normálnímu stavu až o dvě třetiny.

Kdo všechno dál přispívá Putinovi. Cestou k míru je konec nákupů ruské ropy a plynu

Čínské firmy jsou zároveň v napětí i proto, že nákupy v posledních týdnech omezuje také Indie. „Na trhu se hromadí ropa, pro kterou ruská strana jen velmi obtížně hledá kupce,“ potvrzuje aktuální trendy analytička Emma Li z poradenské společnosti Vortexa.

I proto ruské firmy přicházejí s čím dál lákavějšími slevami. Podle Bloombergu nabízejí ruské podniky za jeden barel ropy až o 4 americké dolary (asi 88 korun) nižší cenu proti standardu. Na konci letošního října byla tato sleva o 3,50 amerických dolarů nižší. Prémie za rizikovost ruské ropy je každopádně pro případné odběratele den ode dne lákavější.

Čínská sázka na vyčkávání?

Část útlumu dovozu ruské ropy do Číny však souvisí i s koncem roku. Čínské podniky totiž získávají na dovoz speciální dovozní kvóty. mnoho z nich je ale již vyčerpala. Očekává se však, že podniky požádají čínskou vládu o nové. Propad ruského dovozu by tak z tohoto pohledu mohl být pouze krátkodobý.

Trump přiškrtil Putinovu dojnou krávu. Rusko už koumá, jak ropné sankce obejít

Některé čínské rafinerie zároveň mohou volit vyčkávací strategii. Chtějí, aby jim ruské firmy nabídly ještě lákavější cenové podmínky. Dobře totiž vědí, že tolik odběratelů ruské rafinerie mimo Čínu nemají. Bloomberg zároveň píše o tom, že některé čínské a ruské společnosti již mají domlouvat konkrétní podmínky, jak původ ropy co možná nejefektivnější zakrývat.

Je ale patrné, že kroky USA, Velké Británie i EU vůči Rusku z poslední doby mají značné důsledky. Rosněfť, kterou vede Putinův blízký spojenec Igor Sečin, a soukromě vlastněná firma Lukoil jsou dva největší ruští producenti ropy. Podle odhadů agentury Bloomberg se podílejí téměř na polovině veškerého ruského exportu.

Putin se kroutí pod Trumpovým ultimátem. Věří, že Ukrajina do tří měsíců padne

Opatření USA zároveň představují zásadní změnu politiky. Dřívější snahy zahrnovaly cenový strop na ruskou ropu dohodnutý skupinou G7, který měl omezit příjmy Kremlu, aniž by došlo k narušení dodávek a prudkému růstu světových cen, uzavírá Bloomberg.

18. listopadu 2025

17. listopadu 2025

