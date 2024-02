5 možností, jak může Západ ekonomicky přitlačit na Rusko. Hlavní bude jednota

Server Politico každopádně uvádí, že ještě několik možností Západ má. Cíl by měl být přitom jasný. Ochromit příjmy ruských veřejných rozpočtů, díky kterým má tato ekonomika možnost financovat probíhající válečný konflikt na nedaleké Ukrajině.

Stanovení cenového stropu pro ropu

Do úvahy přichází stanovení cenového stropu pro ceny ropy. Právě příjmy z prodejů fosilních paliv jsou totiž pro ruskou ekonomiku klíčové a dlouhodobě by bez nich nedokázala adekvátně fungovat.

V prosinci roku 2022 se země G7, Evropská unie a Austrálie dohodly na bezprecedentním cenovém stropu na ruskou ropu ve výši 60 amerických dolarů za jeden barel. Mnozí doufali, že zisky Moskvy z prodejů fosilních paliv se tím citelně sníží. V krátkodobém horizontu toto opatření efekt mělo, po několika měsících ale Rusko našlo způsoby, jak se této sankci vyhnout.

V dnešní době se tak již skoro žádná ropa pod tímto cenovým limitem neprodává. Rusko využívá rozsáhlou stínovou flotilu tankerů, a to mimo jiné i díky firmám z Turecka, Indie nebo Číny. Ty ruskou ropu nakoupí, následně ji zpracují na benzín či naftu, a přeprodají jinde. Pokud by se ale cenový strop vztahoval na veškerou ropu, která je na trzích prodávána, efekt by se dostavit mohl.

Narušení ruského obchodu s kovy

Estonsko, Lotyšsko, Litva či Polsko dlouhodobě usilují o to, aby se protiruské sankce rozšířily i na firmy, které obchodují s kovy. Zejména by se mohlo jednat o ruský hliník, na který se sankce téměř nevztahují. Zatím se ale nezdá, že by pro podobný krok jednomyslně hlasovaly všechny členské státy Evropské unie. Přitom ruské firmy na vývozu hliníku do Unie každý rok vydělávají zhruba 2,2 miliardy eur.

Do úvahy ale připadá částečný nebo případně postupný zákaz. Země EU by tedy měly dostatek prostoru na to, aby se na absenci ruských kovů na trhu připravily a vyjednaly s dalšími zeměmi alternativní dodávky. Podobně to nyní funguje kupříkladu v případě ruské oceli, jejíž import na unijní trh skončí v roce 2028.

Výrazné omezení obchodů s ruským zemním plynem

I téměř dva roky po vypuknutí války na Ukrajině má Rusko stále možnost na unijní trh vyvážet svůj zemní plyn. Data ukazují, že loni se ruský plyn na celkové spotřebě podílel asi z 15 procent. V porovnání s rokem 2021 jde sice o citelnou změnu, není ale dostačující.

Země jako Belgie či Španělsko dokonce v roce 2023 v meziročním srovnání své nákupy plynu z Ruska ještě zvýšily a přispěly tak do státní ruské kasy, ze které následně prostředky směřují i do ruských továren na výrobu munice i další válečné techniky. Data ukazují, že za poslední dva roky země Evropské unie Kremlu za plyn zaplatily více než 80 miliard eur.

Úplné odstřižení od ruského plynu ale nebude jednoduché. Mnohé země a podniky jsou totiž vázány dlouhodobými smlouvami. V případě jejich porušení či vypovězení by došlo k úhradě i velmi vysokých penále. Týká se to mimo jiné Maďarska či Rakouska.

Skoncování s překupníky a černým trhem

Uvalené sankce se Rusku daří obcházet i díky státům, které s ním sdílí společnou hranici. V tomto ohledu jde kupříkladu o Kazachstán, Gruzii nebo Arménii. Všechny tyto ekonomiky mají s Ruskem velmi nadstandardní obchodní vztahy. Pokud Západ chce, aby sankce začaly Rusku způsobovat vážnější potíže, musí pracovat na tom, aby je respektovaly i země, které se v blízkosti Ruska nacházejí.

Zatím se ale zdá, že to příliš nefunguje. Arménie a Kazachstán sice veřejně deklarovaly svůj zájem ohledně dodržování uvalených sankcí, třeba Gruzie, která se koncem loňského roku stala kandidátskou zemí Evropské unie, se však stejná pravidla rozhodla neuplatňovat.

Řada jiných států jako Turecko, Indie či Čína ekonomicky z probíhajícího konfliktu těží. Obchodní vztahy jsou v mnoha případech velmi nadstandardní a pro obě strany výhodné. Přispívá k tomu i fakt, že ruský trh se řadí k těm největším na světě. Obchodní potenciál je tedy značný, čehož některé firmy třeba z Číny využívají.

Stopka ruskému jadernému programu

Rusko se léta řadí mezí klíčové hráče i na poli jaderné energetiky. Velký význam má hlavně ruská společnost Rosatom, která se dlouhodobě řadí mezi důležité hráče i na evropském trhu. Poskytuje totiž jaderné palivo i spoustu vedlejší služeb. Ruská státní společnost si ale dlouhodobě udržuje přístup k citlivé evropské infrastruktuře, což v budoucnu může vyvolat celou řadu komplikací.

Je ale možné, že tvrdší postup proti ruskému jadernému programu by opět doplatil na odmítavý přístup Maďarska, které v současné chvíli mimo jiné právě i s podporou ruského státního podniku rozšiřuje svou jadernou elektrárnu Paks. Zároveň hrozí, že k Maďarsku by se přidaly i některé další ekonomiky Evropské unie.

Zdá se, že Rusku zatím prostředky ani elán do války na Ukrajině nedochází. Financování války ale bude každým měsícem finančně náročnější. V zemi navíc stoupá inflace a chybí pracovní síla. Tamní centrální banka kvůli tomu drží úrokové sazby na úrovni 16 procent. Pokud by Západ ve svých sankcích přitvrdil, tak by Rusko muselo více řešit, co dál. V této chvíli ale už několik měsíců trvá mezi Ruskem a Ukrajinou tvrdá opotřebovávací válka, která je mimo jiné závislá na dostatečném přísunu munice a vojenské techniky.