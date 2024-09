Rusko dál úspěšně dováží letecké pneumatiky ze Západu, zjistili Ukrajinci

Ruské letectví je na dovozu leteckých pneumatik zahraniční výroby dlouhodobě závislé. I přes sankce se ale Rusům v roce 2023 většinově podařilo dovézt do země letecké gumy, které vyrobily firmy se sídly v USA, Velké Británii, Japonsku a Francii, píše portál The Guardian.

K zákazu prodejů leteckých pneumatik do Ruska přistoupily Spojené státy americké a Evropská unie již v dubnu roku 2022. V prosinci následujícího roku se k ní připojila i Velká Británie a během loňského července i Japonsko. Z celních záznamů je ale patrné, že Rusové nemají s obcházením těchto restrikcí problém.

Bridgestone či Goodyear

Největší sedmdesátiprocentní podíl na dovozu leteckých pneumatik do Ruska měla loni francouzská společnost Michelin. Hodnota dodávek této firmy se podle odhadů pohybuje okolo 25 milionů amerických dolarů. Mezi prodanými pneumatiky byly i ty, které na svém letadle značky Airbus používá ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Do Ruska se však loni úspěšně dostaly i gumy americké společnosti Goodyear, britské firmy Dunlop nebo japonského podniku Bridgestone.

Podle portálu The Guardian se dodávky západních pneumatik v roce 2023 dostaly do Ruska přes Čínu, Turecko, Spojené arabské emiráty, Saúdskou Arábii i a další středoasijské země. Objevily se ale také obavy, že část dodávek pochází i přímo od některých západních společností. Zároveň ale nic nenasvědčuje tomu, že by se na dodávkách leteckých pneumatik do Ruska podíleli přímo západní výrobci.

Zahraniční redaktoři se rozhodli v této souvislosti oslovit přímo i výrobce leteckých gum. Mluvčí francouzské společnosti Michelin uvedl, že podnik zahájil vyšetřování a bude se snažit objasnit, jak se jeho gumy do Ruska v roce 2023 dostaly.

„Skupina Michelin zastavila veškerý vývoz na ruské území v průběhu března roku 2022. Své obchodní a průmyslové aktivity v této zemi zcela ukončila a zavázala se dodržovat platné hospodářské i finanční sankce. Zároveň se rozhodla zřídit specializovanou interní organizaci, která dodržování těchto skutečností kontroluje. Novou zprávu ale společnost Michelin bere vážně, plně ji prošetří a v případě potřeby přijme veškerá naléhavá i vhodná opatření,“ uvedl mluvčí Michelinu.

Dodávky i přes Indii či Maledivy

Zpráva ukrajinských složek tvrdí, že v loni dovezené pneumatiky značky Dunlop do Ruska pocházely ze 70 procent přímo ze Spojeného království. Hodnotu těchto dodávek Ukrajinci odhadli na 1,2 milionu amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 28 milionů korun.

Letecké gumy značky Goodyear loni do Ruska byly v hodnotě 5,7 milionů dolarů (asi 131 milionů korun) a přibližně polovina z nich pocházela z Číny. Pneumatiky japonské značky Bridgestone měly do Ruska mířit přes Indii, Maledivy, Turecko a Velkou Británii, a to v celkové hodnotě asi 800 tisíc dolarů.

Rusko se kvůli sankcím rozhodlo vyrábět letecké pneumatiky samo. Už totiž nechce být dále závislé na dodávkách ze západních států, ke kterým se momentálně staví nepřátelsky. Tato snaha je ale zatím pouze v počáteční fázi. V provozu je totiž pouze jedna jediná továrna, která se nachází zhruba 480 kilometrů od Moskvy, uzavírá britský portál.