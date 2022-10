Nový balík protiruských sankcí je na světě. Zahrnuje strop na ruskou ropu

„Schválili jsme nový balíček sankcí,“ řekl polský velvyslanec při EU Andrzej Sados. „Zahrnuje cenový strop pro ruskou ropu dodávanou do třetích zemí a mechanismy, které mají zabránit obcházení sankcí.“

Sankce, které mají podle agentury Bloomberg vstoupit v platnost ve čtvrtek, by zakázaly námořní přepravu ruské ropy do třetích zemí za ceny přesahující strop. Opatření rozšiřuje zákaz dovozu zboží včetně ocelových výrobků a zakazuje také poskytování IT, inženýrských a právních služeb ruským firmám.

Na přepravu ropy prostřednictvím ropovodů by sankce neměly mít vliv.

Podrobnosti připravujeme.