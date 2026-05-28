Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jen sankce nestačí. Íránská stínová flotila nadále zásobuje Čínu ropou

Autor:
  18:00
Íránu se navzdory dlouholetým americkým sankcím nadále daří vydělávat na prodeji ropy. Tankery totiž produkt překládají nedaleko malajsijského pobřeží, odkud následně míří do Číny. Díky tomu se íránskému režimu daří inkasovat miliardy dolarů i v době konfliktu s USA a Izraelem.

Americké síly provádějí kontrolu ropného tankeru plujícího pod íránskou vlajkou v rámci blokády íránských přístavů. (21.května 2026) | foto: Profimedia.cz

Vypnuté sledovací systémy nebo přetřené názvy tankerů. I takové praktiky pomáhají íránské stínové flotile obcházet americké sankce a dál vyvážet ropu do Číny. Na fungování celého systému upozornili reportéři deníku The Wall Street Journal, kteří na začátku letošního května osobně navštívili překladiště íránské ropy nedaleko malajsijského pobřeží.

Čína před vypuknutím války proti Íránu na konci letošního února odebírala z Íránu přibližně 1,4 milionu barelů ropy denně. To představovalo asi 12 procent celkového čínského dovozu ropy. Oficiální čínská data přitom tvrdí, že země z Íránu žádnou ropu neodebírá.

Půlmiliarda. Před Trumpovým odkladem útoků na Írán sázel někdo na pád ropy

Podle expertů oslovených deníkem The Wall Street Journal jde ale pouze o účetní trik. Čínské statistiky totiž zároveň ukazují rekordní dovoz ropy z Malajsie a Indonésie. Výrazně vyšší, než kolik tyto země samy vytěží. Ve skutečnosti jít právě o íránskou ropu přeloženou na otevřeném moři.

Klíčový logistický uzel

Reportéři deníku The Wall Street Journal na počátku května osobně sledovali, jak Spojenými státy sankcionovaný tanker Catalina 7 přečerpal ropu nedaleko Malajsie na jinou loď s přetřeným názvem. Íránská ropa se podle nich do Číny momentálně dostává především přes oblast známou jako Eastern Outer Port Limits, námořní teritorium u východního vstupu do Singapuru a malajsijského státu Johor. Ta leží zhruba 70 kilometrů od malajsijského pobřeží.

„Je to klíčový logistický uzel. Čína bez této oblasti íránskou ropu prakticky nedokáže získat,“ uvedl bývalý americký námořní důstojník Charlie Brown.

ANALÝZA: USA i Írán v lisu. Někam se to asi sune, ne však nutně k dobrému konci

V oblasti, kde se íránská ropa přečerpává na jiné tankery, už navíc vznikl celý specifický ekosystém. Speciální zásobovací lodě tam měsíce kotví a doplňují tankerům palivo či náhradní díly. Malé čluny pak námořníkům prodávají cigarety nebo indonéské pivo.

Írán do Číny vyváží 90 procent své ropy

Spojené státy se snaží omezit prodej íránské ropy dlouhodobě. Přesto si Teherán podle dostupných statistik loni jen z prodeje ropy do Číny přišel přibližně na 31 miliard dolarů. Do Číny navíc podle těchto údajů směřovalo asi 90 procent veškerého íránského exportu ropy.

Podle analytika Imana Nasseriho z poradenské společnosti FGE NexantECA trvá cesta íránské ropy do Číny dva až tři měsíce a další týdny zabere samotné vyplacení peněz. „Americká strategie měla Írán ekonomicky srazit na kolena. Ve srovnání s ostatními exportéry ropy v regionu ale Írán trpí nejméně,“ uvedl Nasseri.

Do 30 dní obnovíme provoz lodí v Hormuzu na předválečnou úroveň, tvrdí Írán

Energetická společnost Vortexa odhaduje, že mimo současnou blokádu se nyní na moři nachází přibližně 90 milionů barelů íránské ropy. Jde o zásoby v hodnotě miliard dolarů, které mohou do íránské ekonomiky proudit ještě řadu měsíců.

Americký tlak se zvyšuje

Americké úřady se v posledních měsících snaží tlak na íránský ropný obchod ještě výrazně zvýšit. Vedle nových sankcí zaměřených na tankery nebo čínské rafinerie nasadily také speciální jednotky, které z vrtulníků obsazovaly podezřelé lodě v Indickém oceánu. Spojené státy navíc v posledních týdnech zabavily další tanker spojovaný s Íránem poté, co se pohyboval u malajsijského pobřeží.

Kam s tím? Írán řeší, kde uskladnit miliony neprodaných barelů ropy

Podle expertů ale samotné sankce nestačí. Lodě totiž neustále mění názvy, vlajky i registrační společnosti, a proto se jim daří sankce obcházet. Typickým příkladem je tanker Seasky, který byl letos zařazen na americký sankční seznam kvůli přepravě íránské ropy. Loď si však prakticky okamžitě změnila jméno na Hanson, přešla pod gabonskou vlajku a dál pokračovala v plavbách mezi Malajsií a Čínou. „Je to další důkaz, že samotné sankce lodě nezastaví,“ uvedl analytik Brown.

Tankery, které jsou součástí stínové flotily, jsou navíc často ve velmi špatném technickém stavu. Většina lodí je starší 15 let. Experti zároveň dlouhodobě varují, že provoz těchto tankerů výrazně zvyšuje riziko ekologických katastrof. Lodě často nemají potřebná pojištění a mnohdy není jasné ani to, kdo je jejich skutečným majitelem. Na moři navíc pravidelně vypínají sledovací systémy, uzavírá The Wall Street Journal.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Padl rekordní jackpot. Šťastlivec si odnáší téměř tři miliardy, raduje se i český stát

Eurojackpot spadající pod mezinárodní loterijní skupinu Allwyn funguje i v...

V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal v úterý večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliardy korun. Informace z tabulky výher na webu loterijní společnosti redakci iDNES.cz a agentuře ČTK...

KFC v Česku dočasně zavřelo všechny své pobočky. Zavádí nová opatření

Řetězec KFC po problémech s kvalitou zavádí řetězec digitální systém kontroly...

Řetězec KFC v úterý dočasně uzavřel všech svých 140 restaurací. Pobočky zůstaly mimo provoz do 11 hodin. Po problémech s kvalitou zavádí řetězec digitální systém kontroly bezpečnosti potravin a...

Konec levných balíčků z čínských e-shopů. Jak se změní cena s novým clem

Premium
ilustrační snímek

Levné nákupy z Temu, Sheinu nebo AliExpressu čeká konec dosavadního režimu. Od 1. července 2026 se nově clo bude vztahovat i na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 150 eur. Tedy i na...

Dvě a půl miliardy nejde uložit na spořicí účet. Experti radí, jak naložit s výhrou

výhra tiket peníze výherce

Zhruba dvě a půl miliardy korun po zdanění přinesou úternímu výherci Eurojackpotu dosud nepoznané starosti. Jak se má ve světě velkých peněz zorientovat čerstvý miliardář, vysvětlují přední odborníci...

Vůbec žádné palivo. Na obyčejné Rusy se už nedostává, trh zachvacuje panika

V Rusku se po ukrajinských útocích se potýkají s nedostatkem paliva. Na...

Rusku vinou útoků ukrajinských dronů dochází benzín, píše ruský nezávislý zpravodajský server Novaja gazeta Europe. Ruský trh podle serveru přišel o třetinu možností rafinace ropy. Píše o panice mezi...

Jen sankce nestačí. Íránská stínová flotila nadále zásobuje Čínu ropou

Americké síly provádějí kontrolu ropného tankeru plujícího pod íránskou vlajkou...

Íránu se navzdory dlouholetým americkým sankcím nadále daří vydělávat na prodeji ropy. Tankery totiž produkt překládají nedaleko malajsijského pobřeží, odkud následně míří do Číny. Díky tomu se...

28. května 2026

Brusel pokutuje Temu za rizikové zboží obří částkou. Zakročme taky, zní v Česku

temu logo počítač tržiště čína prodej EU Evropa zákazníci

Evropská komise ve čtvrtek uložila čínské společnosti Temu pokutu 200 milionů eur (asi 4,9 miliardy korun) za porušení nařízení o digitálních službách (DSA). Důkazy, které má komise k dispozici,...

28. května 2026  17:03

V Praze otevřel Biskup. Restaurace s obchodem servíruje česká jídla po japonsku

V centru Prahy, na rohu ulic Dlouhá a Hradební, otevřel nový podnik Biskup....

V centru Prahy na rohu ulic Dlouhá a Hradební otevřel nový podnik jménem Biskup. Spojuje restauraci s obchodem a místo klasických hlavních jídel sází na menu složené z několika menších porcí. Hosté...

28. května 2026  16:04

Češi už vydělávají sami na sebe. Stát je letos „stál“ téměř sto padesát dní práce

ilustrační snímek

Den daňové svobody letos v Česku připadl na 29. května, nastal tedy o den dříve než loni. Znamená to, že Češi podle výpočtu Liberálního institutu pomyslně pracovali na stát 149 dní v roce. Od pátku...

28. května 2026  13:56

Philip Morris uvádí na trh nové zařízení na nahřívání tabáku

Společnost Philip Morris ČR uvádí na český trh nové zařízení na nahřívaný tabák...

Společnost Philip Morris ČR uvádí na český trh nové zařízení na nahřívaný tabák BONDS 2 by IQOS. Firma tím rozšiřuje své portfolio bezdýmných alternativ v segmentu nahřívaného tabáku, kam přesouvá...

28. května 2026  13:53

Termín zaplacení daně z nemovitosti 2026 se blíží. Kdy se platí a jak zjistit výši

Ilustrační foto

Daň z nemovitosti letos musí být zaplacena nejpozději v pondělí 1. června. O tom, kolik letos majitelé státu zaplatí, informovala vlastníky Finanční správa. Přesnou částku měli dostat do datové...

28. května 2026  13:30

Skupina DRFG investuje v Maďarsku, koupila obchodní centrum Korzó

Obchodní centrum Korzó ve městě Nyíregyháza

Investiční skupina DRFG rozšiřuje své realitní portfolio v Maďarsku. Nově kupuje obchodní centrum Korzó v Nyíregyháze s téměř 19 tisíci metry čtverečními pronajímatelných prostor. Zahrnuje přibližně...

28. května 2026  13:20

Island předstihl Švýcarsko a je nejdražší zemí na světě. Mohou za to i turisté

Islandská koruna

Nejdražší zemí světa je Island, ukázaly výpočty tamního odborového svazu. „Cenová hladina v zemi ohně a ledu nyní převyšuje tu švýcarskou o tři procentní body,“ uvedl Vilhjalmur Hilmarsson, ekonom z...

28. května 2026

Byznys plán se nemá vymýšlet podle dotačních titulů, říká Dvořák z Hospodářské komory

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Filip Dvořák, viceprezident Hospodářské komory ČR....

Největším problémem českého hospodářství je podle Filipa Dvořáka, znovuzvoleného viceprezidenta Hospodářské komory České republiky, nepředvídatelnost vývoje, přebujelá byrokracie a systém dotací,...

28. května 2026

Pražské betonárny nabízejí řešení městské logistiky: Lodě místo kamionů

Advertorial
V Praze využívají nákladní lodní dopravu pravidelně jen dva provozy_betonárna...

Prahu čeká stavební dekáda, jakou nepamatuje. Metro D, pokračování tunelu Blanka, vnější okruh 511, rychlodráha na letiště, Vltavská filharmonie, rekonstrukce Libeňského a Hlávkova mostu, nové čtvrti...

28. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Od nových paruk pro nemocné po záchranu srnčat. Podpořte lidi, kterým záleží na okolí

Advertorial
Do finále letošní jarní vlny iniciativy ČSOB pomáhá regionům se probojovala...

Za dobrými projekty často nestojí velké organizace, ale lidé, kteří se rozhodli změnit něco kolem sebe. Pomáhají dětem, přírodě, nemocným i místům, na kterých jim záleží. Právě takové iniciativy jsou...

28. května 2026

EU tlačí na prokázání věku na internetu, může se to dotknout i e-shopů

ilustrační snímek

Ve snaze ochránit děti před škodlivým internetovým obsahem se Evropská unie snaží členské státy přesvědčit, aby zavedly přísnější ověřování věku. Nyní stačí při vstupu na řadu webů pouze odkliknout...

28. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.