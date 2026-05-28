Vypnuté sledovací systémy nebo přetřené názvy tankerů. I takové praktiky pomáhají íránské stínové flotile obcházet americké sankce a dál vyvážet ropu do Číny. Na fungování celého systému upozornili reportéři deníku The Wall Street Journal, kteří na začátku letošního května osobně navštívili překladiště íránské ropy nedaleko malajsijského pobřeží.
Čína před vypuknutím války proti Íránu na konci letošního února odebírala z Íránu přibližně 1,4 milionu barelů ropy denně. To představovalo asi 12 procent celkového čínského dovozu ropy. Oficiální čínská data přitom tvrdí, že země z Íránu žádnou ropu neodebírá.
Podle expertů oslovených deníkem The Wall Street Journal jde ale pouze o účetní trik. Čínské statistiky totiž zároveň ukazují rekordní dovoz ropy z Malajsie a Indonésie. Výrazně vyšší, než kolik tyto země samy vytěží. Ve skutečnosti jít právě o íránskou ropu přeloženou na otevřeném moři.
Klíčový logistický uzel
Reportéři deníku The Wall Street Journal na počátku května osobně sledovali, jak Spojenými státy sankcionovaný tanker Catalina 7 přečerpal ropu nedaleko Malajsie na jinou loď s přetřeným názvem. Íránská ropa se podle nich do Číny momentálně dostává především přes oblast známou jako Eastern Outer Port Limits, námořní teritorium u východního vstupu do Singapuru a malajsijského státu Johor. Ta leží zhruba 70 kilometrů od malajsijského pobřeží.
„Je to klíčový logistický uzel. Čína bez této oblasti íránskou ropu prakticky nedokáže získat,“ uvedl bývalý americký námořní důstojník Charlie Brown.
V oblasti, kde se íránská ropa přečerpává na jiné tankery, už navíc vznikl celý specifický ekosystém. Speciální zásobovací lodě tam měsíce kotví a doplňují tankerům palivo či náhradní díly. Malé čluny pak námořníkům prodávají cigarety nebo indonéské pivo.
Írán do Číny vyváží 90 procent své ropy
Spojené státy se snaží omezit prodej íránské ropy dlouhodobě. Přesto si Teherán podle dostupných statistik loni jen z prodeje ropy do Číny přišel přibližně na 31 miliard dolarů. Do Číny navíc podle těchto údajů směřovalo asi 90 procent veškerého íránského exportu ropy.
Podle analytika Imana Nasseriho z poradenské společnosti FGE NexantECA trvá cesta íránské ropy do Číny dva až tři měsíce a další týdny zabere samotné vyplacení peněz. „Americká strategie měla Írán ekonomicky srazit na kolena. Ve srovnání s ostatními exportéry ropy v regionu ale Írán trpí nejméně,“ uvedl Nasseri.
Energetická společnost Vortexa odhaduje, že mimo současnou blokádu se nyní na moři nachází přibližně 90 milionů barelů íránské ropy. Jde o zásoby v hodnotě miliard dolarů, které mohou do íránské ekonomiky proudit ještě řadu měsíců.
Americký tlak se zvyšuje
Americké úřady se v posledních měsících snaží tlak na íránský ropný obchod ještě výrazně zvýšit. Vedle nových sankcí zaměřených na tankery nebo čínské rafinerie nasadily také speciální jednotky, které z vrtulníků obsazovaly podezřelé lodě v Indickém oceánu. Spojené státy navíc v posledních týdnech zabavily další tanker spojovaný s Íránem poté, co se pohyboval u malajsijského pobřeží.
Podle expertů ale samotné sankce nestačí. Lodě totiž neustále mění názvy, vlajky i registrační společnosti, a proto se jim daří sankce obcházet. Typickým příkladem je tanker Seasky, který byl letos zařazen na americký sankční seznam kvůli přepravě íránské ropy. Loď si však prakticky okamžitě změnila jméno na Hanson, přešla pod gabonskou vlajku a dál pokračovala v plavbách mezi Malajsií a Čínou. „Je to další důkaz, že samotné sankce lodě nezastaví,“ uvedl analytik Brown.
Tankery, které jsou součástí stínové flotily, jsou navíc často ve velmi špatném technickém stavu. Většina lodí je starší 15 let. Experti zároveň dlouhodobě varují, že provoz těchto tankerů výrazně zvyšuje riziko ekologických katastrof. Lodě často nemají potřebná pojištění a mnohdy není jasné ani to, kdo je jejich skutečným majitelem. Na moři navíc pravidelně vypínají sledovací systémy, uzavírá The Wall Street Journal.