Ropa zdražila, reaguje na Trumpovy nové sankce vůči Rusku

Autor:
  9:47
V bezprostřední reakci na nové americké sankce namířené na ruské společnosti Rosněfť a Lukoil zamířily ceny ropy vzhůru. Barel ropy Brent podražil o čtyři procenta a obchodoval se kolem 65 dolarů, americká WTI vystoupala k 61 dolarům.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
Summit na Aljašce o mírových jednáních začal a šéf Bílého domu Donald Trump se...
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
35 fotografií

Sankce znamenají obrat v Trumpově přístupu – minulý týden totiž oznámil, že se v nadcházejících týdnech s Putinem setká, a opakovaně tvrdil, že Rusko si přeje válku ukončit. V úterý však uvedl, že o zbytečné setkání nestojí.

„Tento krok představuje změnu v přístupu prezidenta Trumpa k Rusku a otevírá prostor pro ještě tvrdší sankce, které by mohly ovlivnit ruský export ropy,“ uvedl pro Bloomberg Warren Patterson, šéf komoditní strategie společnosti ING Groep v Singapuru. „Otázkou zůstává, jak účinné tyto sankce skutečně budou a jaký dopad budou mít na vývoz,“ dodal.

USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Protože Putin dál válčí

Po oznámení sankcí Trump uvedl, že plánuje hovořit s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem o čínském dovozu ruské ropy. V úterý americký prezident také prohlásil, že indický premiér Naréndra Módí ho ujistil, že Indie své nákupy postupně ukončí. Indie a Čína se po vypuknutí války na Ukrajině staly největšími odběrateli ruské ropy.

„Toto je bezpochyby jedno z nejvýznamnějších opatření, které USA přijaly, ale jeho dopad bude oslaben rozšířeným využíváním nelegálních finančních sítí,“ uvedla Rachel Ziemba, analytička z washingtonského Centra pro novou americkou bezpečnost. „Všechno bude záviset na tom, zda se Čína a Indie budou obávat další eskalace sekundárních sankcí.“

Trump zrušil summit s Putinem. Jeho konání mu teď nepřišlo správné

Rosněfť, kterou vede Putinův blízký spojenec Igor Sečin, a soukromě vlastněná firma Lukoil jsou dva největší ruští producenti ropy. Podle odhadů agentury Bloomberg se podílejí téměř na polovině veškerého ruského exportu. Daně z ropného a plynárenského sektoru tvoří zhruba čtvrtinu federálního rozpočtu.

Opatření USA představují zásadní změnu politiky. Dřívější snahy zahrnovaly cenový strop na ruskou ropu, dohodnutý skupinou G7, který měl omezit příjmy Kremlu, aniž by došlo k narušení dodávek a prudkému růstu světových cen.

„Trhu bude chvíli trvat, než přesně vyhodnotí, co to znamená,“ uvedla Vandana Hari, zakladatelka analytické společnosti Vanda Insights. Dodala, že krok pravděpodobně „vyvolá vážné obavy mezi rafineriemi v Indii a Číně“.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Zánovní airbusy končí ve šrotu. Technici z nich kuchají nedostatkové motory

Potíže s úspornými leteckými motory vyústila v paradoxní situaci. Některým firmám se vyplatí nechat rozebrat kompletní téměř nový Airbus, jen aby z něj bylo možné vykuchat požadovanou pohonnou...

Hranaté karbanátky chtějí dobýt i Česko. Ochutnali jsme hamburger Wendy’s v Británii

Americký řetězec rychlého občerstvení Wendy’s se po dvacetileté pauze vrátil do Británie a letos otevřel i v Rumunsku. Značka proslulá hranatými karbanátky a mraženým mléčným dezertem plánuje brzy...

Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře iDNES.cz

Nejprve frézkou vytvořit lůžko a do něj následně pod mikroskopem precizně nasadit diamant. To je postup, který musí fasér, tedy sázeč diamantů, v dílně brněnského klenotníka Michala Hegra udělat více...

Řetězec Five Guys po odkladech konečně v Praze otevře pobočku

Americký fastfood Five Guys se chystá ke vstupu na český trh již několik měsíců. Jeho otevření bylo několikrát posunuto kvůli četným komplikacím. Nyní to ale vypadá, že první pobočka v pražském Máji...

Průzkum: Lednice jsou prázdné, obědvá se nad klávesnicí. Lidé šetří na jídle

Ceny potravin i poledních menu dál rostou. Za oběd v restauraci dnes lidé zaplatí v průměru kolem 197 korun. Návštěvy podniků proto mnozí omezují, což potvrzují i samotní gastronomové. Třetina...

Ropa zdražila, reaguje na Trumpovy nové sankce vůči Rusku

V bezprostřední reakci na nové americké sankce namířené na ruské společnosti Rosněfť a Lukoil zamířily ceny ropy vzhůru. Barel ropy Brent podražil o čtyři procenta a obchodoval se kolem 65 dolarů,...

23. října 2025  9:47

Otevírací doba 28. října 2025. Jaké obchody budou mít zavřeno a kde nakoupíte

V úterý 28. října je Den vzniku samostatného Československého státu. Podle zákona patří mezi státní svátky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?

23. října 2025  7:53

USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Protože Putin dál válčí

Spojené státy oznámily uvalení sankcí na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Šéf resortu financí Scott Bessent v prohlášení uvedl, že k tomuto kroku Washington přistoupil, protože...

22. října 2025  23:12,  aktualizováno  23.10 6:15

Ze Soběslavi na okraj Prahy. Rodinná firma mění pohled Čechů na zimní zahrady

Advertorial

Rodinná firma CRSklo už několik let mění české zahrady pergolami a zimními zahradami na míru. Díky osobnímu přístupu i vlastním inovacím se stala lídrem oboru. Nyní otevřela nový showroom u Prahy,...

23. října 2025

Šperky jsou populární investice. Máte je navíc fyzicky u sebe, říká klenotník

Když se oženil s dcerou zlatníka, jeho život dostal úplně nový směr. Nakonec brněnský klenotník Michal Hegr zůstal v oboru už třicet let. Za tu dobu si u zákazníků dokázal vybudovat oblibu i důvěru,...

23. října 2025

Brusel pevný strop ceny povolenek nezaručí, ekonomický nesmysl, varují analytici

Premium

Evropská komise přišla s návrhy, které mají zamezit růstu cen emisní povolenky v systému ETS2. Ministr životního prostředí Petr Hladík to prezentuje jako o úspěch. Komise vyslyšela požadavky ČR a...

23. října 2025

Čína znovu předstihla USA a stala se hlavním obchodním partnerem Německa

Čína se v prvních osmi měsících letošního roku stala největším obchodním partnerem Německa a vystřídala tak Spojené státy. Německý export do USA totiž negativně ovlivňuje celní politika prezidenta...

22. října 2025  21:45

Trump se přepočítal. Spojené státy nejspíš Čínu potřebují víc než ona je

Čínský export do USA je odolnější, než se Trumpova administrativa původně domnívala. Navzdory obrovským celním přirážkám tam země vyváží stále každý den zboží v hodnotě přibližně miliardy dolarů, což...

22. října 2025

Ropy je nadbytek. Na tankerech je momentálně více než miliarda barelů

Ceny ropy na globálních trzích v posledních dnech klesají. I kvůli obrovským přebytkům, které jsou patrné také na moři. Z aktuálních dat společnosti Vortexa plyne, že na ropných tankerech po celém...

22. října 2025

Spotřeba uhlí byla loni rekordní, navzdory přechodu na čistou energii, říká zpráva

I přes exponenciální růst obnovitelných zdrojů energie se globální emise skleníkových plynů stále zvyšují. Spotřeba uhlí dosáhla v loňském roce navzdory snahám o přechod na čistou energii rekordní...

22. října 2025  15:10

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Stavba Pražského okruhu jede naplno. Spory o rozpočet ji nezbrzdí, ujišťuje ŘSD

Až dvě stovky dělníků a desítky bagrů, jeřábů a nákladních aut každý den pracují na 12,6 kilometru dlouhém úseku 511 Pražského okruhu, který má už za dva roky propojit Běchovice a dálnici D1. „Není...

22. října 2025  13:48

KOMENTÁŘ: Jak svět mění pohled na obranu. ESG se už v žertu spojuje se zbraněmi

Pohled Evropy i celého světa na obranné výdaje se mění. Z otloukánka se postupně stalo klíčové téma. Mění se i přístup ke kryptoaktivům, které se ze zábavy pro pár nadšenců proměnily v globální...

22. října 2025  13:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.