Maďarsko a Slovensko nepodpoří sankce proti Rusku. Kvůli zákazu dovozu plynu

Budapešť a Bratislava se rozhodly balík postihů zablokovat v reakci na plány EU postupně ukončit energetický import z Ruska, uvedl maďarský ministr.

„Udělali jsme to, protože Evropská unie... chce členským státům, včetně Maďarska a Slovenska, zakázat nákup levného ruského zemního plynu a levné ruské ropy,“ prohlásil Szijjártó. Evropská komise (EK) má v úmyslu zakázat dovoz ruského plynu a zkapalněného zemního plynu (LNG) do EU do konce roku 2027.

Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár však podle agentury TASR uvedl, že Slovensko je připraveno balík sankcí podpořit. Žádá ale záruky a podporu při odstraňování negativních důsledků avizovaného plánu EU odpojit se od dodávek ruského plynu a ropy.

Maďarsko a Slovensko stále spoléhají na dovoz ruského plynu a ropy, přičemž udržují vřelé vztahy s Moskvou. Slovenský premiér Robert Fico už před několika dny uvedl, že Bratislava bude žádat Evropskou unii o odklad hlasování o novém balíku protiruských sankcí, které Bratislava nepodpoří až do vyřešení záležitosti ohledně dovozu ruského plynu do EU.

Podle nejmenovaných diplomatických zdrojů se nyní naděje upínají k tomu, že by se postoj dvojice středoevropských zemí mohlo podařit odblokovat na dvoudenním summitu prezidentů a premiérů zemí EU, který začíná ve čtvrtek.

Maďarský premiér Viktor Orbán v neděli večer vyzval EU, aby stáhla návrh na zákaz dovozu ruského plynu a ropy kvůli očekávanému růstu cen energií po americkém víkendovém bombardování íránských jaderných provozů, napsala agentura Reuters.

Česko podporuje brzké schválení 18. souboru sankcí proti Rusku, uvedl v pondělí v Bruselu český ministr zahraničí Jan Lipavský. Do balíku se podle něj podařilo dostat český návrh, který pomůže zabránit obcházení sankcí.

Nově navrhované sankce míří především na ruský energetický a bankovní sektor. Očekávalo se, že o něm budou jednat ministři zahraničí v pondělí v Bruselu, kde mají kromě situace na Blízkém východě projednávat pokračující evropskou podporu Ukrajině.