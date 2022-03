EU pomůže firmám zasaženým protiruskými sankcemi, mohou čerpat až 400 tisíc eur

Firmy z Evropské unie zasažené protiruskými sankcemi budou mít nárok na státní pomoc až 400 000 eur (9,8 milionu Kč). V tiskové zprávě to ve středu oznámila Evropská komise (EK). Za tímto účelem uvolnila pravidla poskytování státní pomoci, která by to jinak neumožňovala.