Napilno má v San Franciscu v poslední době i Lauren Goldbossová. Její firma se věnuje venčení psů a nově nabízí službu Paw Perk, díky které si zaměstnanci mohou nechat vyvenčit svého mazlíčka přímo během pracovní doby. Největší zájem mají o službu právě pracovníci místních firem zaměřených na umělou inteligenci. Zájemců rychle přibývá, a tak Goldbossová pořizuje další auta a přijímá nové zaměstnance, píše BBC.
Podobně se daří i dalším podnikatelům. Město po pandemii znovu ožívá a do jeho centra se vracejí zaměstnanci i zákazníci. Roste zájem o kanceláře i bydlení, což se odráží také ve vyšších nájmech.
Dobře placení pracovníci technologických firem navíc častěji utrácejí v restauracích, obchodech a za různé služby. Z rozmachu umělé inteligence tak těží i podniky, které se samotnými technologiemi nemají nic společného. Příkladem je právě Goldbossová, jejíž firmě rychle přibývají zákazníci.
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Kanceláře plní technologické firmy
V San Francisku mají své sídlo také společnosti OpenAI a Anthropic. Kromě těchto technologických gigantů ve městě působí tisíce menších firem zaměřených na umělou inteligenci. Jejich zakladatelé získávají peníze od investorů a hledají odborníky, kteří jim pomohou s dalším rozvojem.
Podle studie, na kterou upozornila BBC, získaly firmy ze San Franciska v letech 2023 až 2025 přibližně 60 procent všech investic rizikového kapitálu do umělé inteligence ve Spojených státech. Do tamních společností tak směřovalo výrazně více peněz než do firem v nedalekém Silicon Valley, které bylo dlouhá léta symbolem amerického technologického průmyslu.
S rychlým přílivem investic však přicházejí také obavy z budoucího vývoje. Mezinárodní měnový fond upozornil, že ceny akcií technologických společností mohou výrazně klesnout. Investoři totiž do umělé inteligence vkládají obrovské částky a očekávají, že jim firmy v příštích letech přinesou vysoké zisky.
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Obavy z dalšího vývoje mají i samotní zaměstnanci technologických firem. Jeden z pracovníků velké společnosti zaměřené na umělou inteligenci řekl BBC anonymně, že očekává výrazný propad trhu. Podle něj firmy utrácejí obrovské částky a čelí rostoucí konkurenci levnějších a stále výkonnějších modelů z Číny. Sám si však z možné krize velké starosti nedělá. „Proč se trápit věcmi, které nemohu ovlivnit?“ uvedl.
Nejvíce by to pocítily služby
Přestože do umělé inteligence proudí obrovské částky, pracovních míst přibývá pomaleji, než by se mohlo zdát. Podle ekonoma Jeffa Bellisaria z institutu Bay Area Council Economic Institute investují technologické firmy především do vývoje a výpočetní techniky. Velkou část peněz navíc stojí provoz a výstavba datových center.
Podle profesora Enrica Morettiho z Kalifornské univerzity v Berkeley má San Francisco stále zhruba o 35 tisíc pracovních míst méně než před pandemií. Pokud by technologické firmy začaly omezovat nábor nebo propouštět, pocítili by to i místní podnikatelé.
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Lidé by totiž méně utráceli v restauracích, obchodech a za běžné služby. „Největší dopad by to mělo právě na pracovní místa ve službách,“ upozornil Moretti pro BBC.
Ekonom Ted Egan je ale ohledně dalšího vývoje optimističtější. San Francisku podle něj pomáhá také rostoucí zájem turistů a rozvoj zdravotnictví. Právě tato odvětví by mohla podpořit místní ekonomiku i v případě, že by technologické firmy začaly méně investovat. Egan proto očekává spíše dočasné zpomalení než výraznou hospodářskou krizi.
Lauren Goldbossová si každopádně z možného ochlazení trhu zatím velké starosti nedělá. Dokud zájem o její služby roste, chce dál rozšiřovat firmu a přijímat nové zaměstnance. Pokud se situace změní, počítá s tím, že své podnikání přizpůsobí potřebám zákazníků, uzavírá BBC.