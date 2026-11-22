Ještě před několika lety se San Francisco potýkalo s následky pandemie a odchodem obyvatel. Dnes se tam situace výrazně změnila. Realitní makléři mají stále více zájemců a o drahé domy se často uchází hned několik kupujících. Přibývá mezi nimi i lidí kolem třicítky. Většinou jde o zaměstnance nebo zakladatele firem zabývajících se umělou inteligencí, píše agentura Bloomberg.
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Rostoucí zájem se výrazně promítá i do cen. Podle realitní společnosti Compass dosáhla v říjnu mediánová cena rodinného domu v San Francisku 2,39 milionu dolarů, tedy zhruba 50 milionů korun. Meziročně tak vzrostla o 29 procent. Během jediného měsíce se navíc prodalo 40 domů za více než pět milionů dolarů, což je nejvyšší počet za více než třicet let.
O dům se přetahují i milionáři
Jak velký je o nemovitosti zájem, ukazují konkrétní prodeje. Dům poblíž parku Presidio se nabízel za osm milionů dolarů, kupující za něj však nakonec slíbil zaplatit patnáct milionů, tedy asi 315 milionů korun.
Podobně dopadl byt ve čtvrti Cow Hollow, který se prodal o 75 procent dráž, než majitel původně požadoval. V Noe Valley zase zaměstnanci jedné z firem vyvíjejících umělou inteligenci nabídli za rodinný dům během pouhých pěti hodin o více než dva miliony dolarů nad požadovanou cenu.
„Nic podobného jsem ještě nezažil,“ řekl agentuře Bloomberg realitní makléř David Cohen, který v San Francisku pracuje přes dvacet let. Podle něj se místní trh začíná podobat divokému západu.
Ještě dříve zájemci běžně přihazovali kolem sta tisíc dolarů, dnes jsou ochotni nabídnout i o několik milionů více. Cohen nedávno zprostředkoval zaměstnanci jedné z AI firem koupi domu s pěti místnostmi za šest milionů dolarů, tedy přibližně 126 milionů korun.
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Zájem o bydlení ještě zvýšil vstup společnosti Anthropic na burzu. Firma, která vyvíjí chatbota Claude, získala při rekordním úpisu akcií 107,3 miliardy dolarů. Hned první obchodní den její akcie zdražily o 17 procent a hodnota společnosti dosáhla přibližně 1,8 bilionu dolarů.
Výrazně si tak polepšili i zaměstnanci, kteří část své odměny dostávali v akciích. Někteří díky tomu získali majetek v hodnotě milionů dolarů.
Dům za peníze, které ještě nemají
Řada kupujících přitom získává peníze na dům ještě předtím, než své akcie prodá. Banky jim totiž umožňují půjčit si proti hodnotě podílů v technologických firmách. Díky tomu mají k dispozici hotovost a mohou prodávajícím nabídnout zaplacení celé částky najednou. Právě takové nabídky mají na místním realitním trhu velkou výhodu.
Zájem o tyto půjčky rychle roste. Společnost Secfi, která se na podobné financování zaměřuje, zaznamenala v prvním pololetí meziročně o 40 procent vyšší objem žádostí. Podle jejího provozního ředitele si většina klientů půjčuje právě na bydlení.
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Zaměstnanci AI firem si to mohou dovolit díky vysokým výdělkům. Podle platformy Levels.fyi přesahovala ve třetím čtvrtletí mediánová hodnota nových pracovních nabídek pro vývojáře ve špičkových AI laboratořích 650 tisíc dolarů ročně, tedy asi 13,7 milionu korun. Zhruba 60 procent této částky připadalo na akcie a další podíly ve firmách.
Podobné nákupy už hlásí i makléři z New Yorku a Miami. Právě v Miami si jeden ze zájemců pořídil dům s pěti místnostmi za čtyři miliony dolarů, tedy zhruba 84 milionů korun. Celou částku zaplatil najednou díky půjčce, za kterou ručil svými podíly v soukromé firmě.
Takový postup má ovšem svá rizika. Pokud hodnota technologické společnosti výrazně klesne, banka může požadovat další zajištění nebo splacení části úvěru.
Před příliš drahými nákupy varuje také realitní makléř Deniz Kahramaner. „Lidé jsou ochotni zaplatit tolik, kolik jim dovolí jejich rozpočet, někdy i pět nebo šest milionů dolarů. Své klienty před tím varuji,“ uzavřel pro agenturu Bloomberg. Podle něj by je případný pokles cen mohl dostat do vážných finančních problémů.