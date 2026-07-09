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Boom AI zdražuje bydlení v San Francisku. Bohatí zaměstnanci ženou ceny vzhůru

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  12:51
San Francisco

San Francisco | foto: Profimedia.cz

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Rychlý rozvoj umělé inteligence zvyšuje v okolí San Franciska ceny bydlení. Příliv vysoce placených zaměstnanců technologických firem podle analytiků dál zvyšuje poptávku po nemovitostech v oblasti Sanfranciského zálivu, píše BBC.

Luxusně zrekonstruovaný třípokojový byt ve čtvrti Duboce Triangle, který se nabízel za necelé tři miliony dolarů (63 milionů Kč), v poslední době vzbudil pozornost i kvůli neobvyklé možnosti platby. Prodávající zvažoval, že místo hotovosti přijme akcie společností OpenAI nebo Anthropic, tedy firem zabývajících se umělou inteligencí.

„Hodnota nemovitosti je sporná, ale rád bych ji koupil,“ řekl BBC jeden ze zaměstnanců OpenAI, který si nabízenou nemovitost právě prohlédl. Do San Franciska se díky nabídce pracovat ve firmě na inženýrské pozici přestěhoval před dvěma lety. V současnosti bydlí v nájmu, ale jak sám uvedl, plánuje požádat své nadřízené o možnost převodu akcií.

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San Francisco je jedním z center současné revoluce v odvětví umělé inteligence. Působí tam právě i společnost Anthropic, jeden z významných hráčů v oboru. Ceny nemovitostí ve městě i kvůli tomu letos výrazně vzrostly. „Jsou prostě astronomické,“ řekla hlavní ekonomka společnosti Redfin Daryl Fairweatherová, která sleduje ceny nemovitostí ve Spojených státech. „Lidé mají spoustu hotovosti a jsou připraveni nakupovat.“

Nejdražší město USA

San Francisco se letos v březnu v USA znovu stalo nejdražším městem pro zájemce o nákup nemovitosti. Předstihlo konkurenční San Jose, které leží zhruba 80 kilometrů jižně v srdci Silicon Valley – centra odvětví vyspělých technologií.

Mediánová cena domů v San Francisku v březnu vzrostla meziročně o 19 procent a růstový trend pokračoval i v dalších měsících. Podle údajů společnosti Redfin činil růst cen v dubnu 14,5 procenta a v květnu 14,1 procenta.

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Mediánová prodejní cena, tedy hodnota, která rozděluje prodané nemovitosti na dvě poloviny, ve městě v květnu dosáhla rekordních 1,76 milionu dolarů (přes 37 milionů Kč). V celých Spojených státech činila méně než 400 000 dolarů (8,5 milionu Kč) a v březnu činil meziroční nárůst 1,4 procenta. Růst v dubnu a květnu dosáhl shodně dvou procent.

Loni v říjnu prodalo více než 600 současných i bývalých zaměstnanců společnosti OpenAI dohromady akcie v hodnotě 6,6 miliardy dolarů. V průměru tak každý získal zhruba 11 milionů dolarů, napsal nedávno americký list The Wall Street Journal (WSJ).

Růst hodnoty firem zabývajících se umělou inteligencí vytvořil skupinu velmi majetných zaměstnanců, kteří těží z vysokých mezd i z vlastnických podílů ve firmách. Tito pracovníci nyní podle realitních odborníků patří mezi významné kupce drahých nemovitostí v okolí San Franciska.

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Vyšší poptávka přichází na trh, který se dlouhodobě potýká s omezenou nabídkou bydlení. Příchod nových bohatých zájemců podle analytiků zvyšuje tlak především v prémiovém segmentu a dál zhoršuje dostupnost bydlení pro obyvatele s nižšími a středními příjmy, poznamenala BBC.

Případ San Franciska ukazuje širší dopady rozvoje umělé inteligence. Zatímco technologický sektor vytváří nová pracovní místa a značný majetek, jeho přínosy se soustřeďují hlavně mezi omezenou skupinu vysoce kvalifikovaných pracovníků. Vyšší ceny bydlení ale dopadají i na obyvatele s nižšími a středními příjmy.

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