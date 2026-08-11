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Jižní Korea má rekordní daňové příjmy, hlavním motorem je produkce čipů

Dáša Hyklová
  13:35
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Hrubý domácí produkt Jižní Koreje na obyvatele je na cestě k největšímu růstu za posledních pět let. Podle posledních odhadů se země přiblížila hranici 40 000 dolarů. Hlavním důvodem je globální boom polovodičů. Díky jejich produkci má Korejská republika rekordně vysoké daňové příjmy.

Podle oficiálních odhadů ministerstva financí a Korejské národní banky se Jižní Korea přiblížila magické hranici 40 000 dolarů (840 320 Kč) hrubého domácího produktu (HDP) na obyvatele. Aktuálně se pro letošek HDP odhaduje na 39 164 dolarů. Jde o meziroční nárůst přibližně o 7,6 procent, což je nejvíce od roku 2021, kdy HDP vzrostlo o 11,5 procenta.

Podle odborníků bude záležet především na měnovém kurzu jihokorejského wonu. Pokud jihokorejská měna vůči americkému dolaru v průběhu roku mírně posílí, HDP na obyvatele hranici 40 000 dolarů hravě překročí. V opačném případě zůstane těsně pod touto metou.

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Hlavním motorem růstu je masivní rozmach exportu paměťových čipů pro AI v čele s firmami Samsung Electronics a SK Hynix. Analytici potvrzují, že se zlepšuje výhled daňových příjmů Korejské republiky, jelikož ekonomické oživení v oblasti polovodičů nabírá na obrátkách a přináší úlevu vládním financím po letech přetrvávajících deficitů, napsal deník The Korea Times.

Dva giganti tvoří třetinu rozpočtu země

Hlavní daňové příjmy, včetně daně z příjmu, daně z příjmu právnických osob a daně z transakcí s cennými papíry, meziročně prudce vzrostly díky silnějším firemním ziskům, rostoucím mzdám a oživení obchodování s akciemi. Samsung Electronics, světová jednička ve výrobě paměťových čipu, a SK Hynix, druhý jihokorejský technologický gigant zabývající se touto produkcí, provedou tento měsíc průběžné platby daně z příjmu právnických osob.

Obě firmy dosáhly v prvním pololetí celkového provozního zisku 245 bilionů wonů (3, 63 miliardy Kč), což odpovídá zhruba třetině ročního rozpočtu korejské vlády. Samsung vykázal zisk přibližně 146,7 bilionů wonů (2,17 miliardy Kč), v případě SK Hynix to bylo 98 bilionů wonů (1,45 miliardy Kč). Zatímco Samsung vyrábí všechno od displejů po práčky, SK Hynix se specializuje výhradně na výrobu špičkových paměťových čipů. Díky masivnímu rozmachu generativní AI a dodávkám pro americkou technologickou společnost Nvidia se z něj stal jeden z nejdůležitějších hráčů v celé globální infrastruktuře umělé inteligence.

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„Pokud udržíme současnou dynamiku a zintenzivníme naše úsilí, je velmi pravděpodobné, že dosáhneme našich cílů a staneme se čtvrtým největším světovým exportérem v sektoru polovodičů,“ uvedl pro jihokorejský tisk Kang Ki-ryong, vysoký úředník ministerstva financí. Součástí tohoto plánu je dosáhnout do roku 2030 příjmu na obyvatele ve výši 50 000 dolarů. Podle Kang Ki-ryong se tak může stát ještě během funkčního období současné administrativy.

Výhledy jsou ještě lepší

Data ministerstva financí a hospodářství Korejské republiky ukázala, že vláda v Soulu v první polovině letošního roku vybrala na národních daních 223 bilionů wonů (3,30 miliardy Kč), což je o 17,4 procenta více než v předchozím roce. Příjmy z daně z příjmu vzrostly přibližně o 10,4 bilionu wonů (154 miliard Kč), zatímco příjmy z daně z příjmu právnických osob se zvýšily o 4,3 bilionu wonů (63,7 miliardy Kč).

Vzrostly také příjmy z daně z přidané hodnoty a příjmy z daně z transakcí s cennými papíry. Kabinet původně předpovídal národní daňové příjmy ve výši přibližně 390 bilionů wonů (5,78 miliardy Kč) pro celý letošní rok. V dubnu se tento odhad zvýšil o 25,4 bilionu wonů právě s odvoláním na silnější než očekávaný výhled vývozu polovodičů.

Nejnovější data tento trend potvrzují. Národní daňová správa země uvedla, že do konce srpna má podat a zaplatit daň 545 000 společností, což je o 17 000 více než v předchozím roce. Očekává se, že právě platby společností Samsung Electronics a SK Hynix poskytnou první ukazatel letošních nadměrných daňových příjmů.

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„Dva výrobci čipů by mohli zaplatit na prozatímních daních z příjmu právnických osob přibližně 50 bilionů wonů (741 miliardy Kč) nebo více, a to i přes potenciálně nižší zdanitelný příjem po vyloučení dceřiných společností, protože jejich silné zisky jsou z velké části výsledkem boomu v oblasti polovodičů,“ uvedli ve zprávě analytici jedné z největších jihokorejských investičních a makléřských společností KB Securities Lim Jae-kyun a Lee Jung-wook.

Očekává se také, že ekonomický výhled na druhou polovinu roku přinese ještě vyšší daňové příjmy. Vláda nedávno zvýšila svou prognózu hospodářského růstu pro letošní rok z 2 procent na 3 procenta s tím, že silný vývoz polovodičů a dodatečný rozpočet pomohly ekonomice překonat dopady konfliktu na Blízkém východě.

Hlavní ukazatel OECD pro Korejskou republiku, který se používá k měření ekonomické aktivity v příštích třech až šesti měsících, dosáhl v červnu 102,87 bodu, což je nejvyšší úroveň od dubna 2000.

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Zatímco v roce 2023 řešila vláda v Soulu schodek daňových příjmů ve výši 56,4 bilionu wonů a o rok později jí chybělo v pokladně 30,8 bilionu wonů, letos bude vzhledem k očekávanému nárůstu naopak čelit výzvě, jak dodatečné zdroje efektivně využít. „Příjmy v příštím roce by mohly překročit 500 bilionů wonů (7,41 bilionů Kč),“ uvedl ministr plánování a rozpočtu Pak Hong-kun během nedávného vystoupení na YouTube.

Ministerstvo již plánuje zřídit speciální fond zaměřený na investice do budoucích odvětví a politik pro mladší generace, píše korejský deník. „Všechny tyto příjmy z letošního roku nemůžeme utratit za spotřebu a ani za jiné krátkodobé využití,“ argumentoval ministr. „Fond bude vytvořen proto, aby se z něj co nejvíce ušetřilo a moudře investovalo,“ dodal.

Mezinárodní měnový fond již v červenci zvýšil svou prognózu hospodářského růstu Jižní Koreje pro letošní rok na 2,6 procenta, což je o 0,7 procentního bodu více než v dubnu. Je to největší revize směrem nahoru mezi 30 hlavními ekonomikami zahrnutými v jeho nejnovějším výhledu. MMF uvedl, že silnější export polovodičů a zboží souvisejícího s umělou inteligencí pomohl Soulu kompenzovat důsledky konfliktu na Blízkém východě, uzavírá korejský deník.

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