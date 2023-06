Exmanažera Samsungu obvinili z krádeže technologie pro čínskou konkurenci

Pětašedesátiletý muž byl zatčen před měsícem. Obvinění odmítá. Podle odhadu prokuratury způsobil krádeží dat společnosti Samsung Electronics ztrátu nejméně 300 miliard wonů (5,2 miliardy Kč). Ve stejném případě bylo obviněno dalších šest lidí.

Obviněný, který byl dříve také viceprezidentem jihokorejského konkurenta SK Hynix, byl obviněn z nezákonného získání dat společnosti Samsung pro výstavbu továrny v čínském městě Si-an v letech 2018 až 2019. Nový závod chtěl zbudovat 1,5 kilometru od továrny na výrobu čipů Samsung. Pokus ztroskotal kvůli problémům s financováním.

„Nejde o pouhý únik technologických dat, ale o pokus zkopírovat celý závod,“ uvedla prokuratura v prohlášení. „Pokud by se jihokorejský závod duplikoval a produkty stejné kvality se ve velkém vyráběly v Číně, způsobilo by to jihokorejskému odvětví polovodičů nenapravitelné ztráty,“ dodala.

„Samsung do svých závodů přísně zamezuje vstup lidem mimo firmu, protože uspořádání továrny a jejího vybavení úzce souvisí s produktivitou a kvalitou výrobků,“ řekl bývalý státní vyšetřovatel I Tong-hwang, který se nyní jako právník ve společnost WeFocus zabývá patenty.

„Společnost však i přes své silné bezpečnostní systémy nedokáže zabránit úniku informací, pokud je vedoucí pracovník s dobrým přístupem k rozsáhlým a kvalitním informacím záměrně poskytne čínské konkurenci,“ dodal.