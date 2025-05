Oživení stejnojmenné značky, kterou v 19. století založil londýnský baron Henri Alexander de Lossy, přichází v době, kdy na dovoz šampaňského do USA byla uvalena desetiprocentní cla. Spojené státy jsou přitom největším odběratelem šampaňského.

Poptávka po oblíbeném francouzském šumivém víně klesala ještě před začátkem celní války, loni se snížila o 9,2 procenta. Podle prezidenta Champagne de Lossy Sebastiena Bessona trpí touto situací především produkty nižší kvality a hodnoty.

„Zůstáváme optimističtí, protože po kvalitních vínech je poptávka stále příznivá. Láhve budeme prodávat přibližně za 300 eur (7 465 korun) ve specializovaných prodejnách na Azurovém pobřeží v Cannes, Saint-Tropez a také v Monaku. Distribuci pak chceme rozšířit do dalších západoevropských zemí, Spojených států a Asie,“ vyjádřil se pro Bloomberg Besson.

Jednou z dalších výzev je i to, že Champagne de Lossy se bude muset prosadit na již velice těsném trhu. Ve francouzském vinařském regionu je přibližně 370 takzvaných maisons neboli výrobních domů a 16 200 pěstitelů hroznů. Největším výrobcem je v současnosti společnost LVHM, která vlastní značky jako Dom Perignon, Moët & Chandon, Ruinart nebo Veuve Clicquot.

Pro Bessona a rodinnou firmu Maison Cattier to bude v pořadí již druhé oživení luxusního brandu. Podařilo se jim to již se značkou šampaňského Armand de Brignac, v jejímž čele stál Besson téměř osm let. V současnosti ji vlastní právě LVHM s rapperem Jay-Z, který ji v roce 2006 propagoval.

Konec kvůli hospodářské krizi

Značku založil v roce 1862 obchodník s vínem baron de Lossy, který si ve vesnici Rilly-la-Montagne jižně od Remeše postavil velkolepé sídlo. Krátce na to začal vyrábět šampaňské a distribuovat ho do celého světa včetně Buckinghamského paláce. O několik desetiletí později panství prodal, protože jeho podnikání nepřežilo velkou hospodářskou krizi.

Sídlo vinařství Champagne de Lossy

V 70. letech 20. století koupil nemovitosti poblíž tohoto zámku dědeček Alexandra Cattiera, ředitele Maison Cattier. Besson uvedl, že myšlenka na znovuoživení značky se zrodila poté, co poprvé navštívil původní sídlo Champagne de Lossy. Panství dříve sloužilo jako luxusní hotel, který vlastnila rodina dohlížející na výrobu prosecca Serena Wines z Benátska.

„Vinné sklepy pod zámkem mají čtyři patra a jsou vytesány do skalního podloží. Desítky let se nepoužívaly, takže obnovujeme absolutní klenot,“ uzavřel Besson.