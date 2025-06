Obydlí dělníků úřady objevily během zářijové sklizně v roce 2023. Žili ve stísněných a nehygienických podmínkách jihozápadně od Remeše. Obviněnými jsou žena z Kyrgyzstánu, muž z Gruzie a jeden Francouz.

Kromě obvinění z obchodování s lidmi je žena obviněna také z pochybení při evidenci práce, zaměstnávání cizinců bez povolení, nedostatečného odměňování a ubytování zranitelných osob v nevyhovujících podmínkách. Všem třem hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na sedm let a vysoké peněžité tresty.

Podle obžaloby byly obytné a jídelní prostory sběračů venku, nechráněné před povětrnostními vlivy, toalety byly špinavé, sprchy nevyhovující, teplá voda tekla jen občas a elektřina představovala bezpečnostní riziko.

Pracovníci byli naverbováni prostřednictvím aplikace WhatsApp. Migranti navíc pracovali deset hodin denně a na oběd měli jen 30 minut. Podle obžaloby neměli žádnou písemnou smlouvu a mzda, kterou dostávali, „neměla žádný vztah k odvedené práci“.

V těchto podmínkách pracovalo 48 mužů a devět žen ve věku od 16 do 65 let z Mali, Mauretánie, Pobřeží slonoviny a Senegalu. Mnozí z nich se účastnili čtvrtečního soudního procesu.

„Nebyla tam čistá voda a jediné jídlo byla miska rýže a zkažené sendviče. Nikdy by mě nenapadlo, že nás lidé, kteří vyrábějí šampaňské, ubytují na místě, které by nebylo ani pro zvířata,“ řekl jeden z pracovníků. „Křičeli na nás rusky a nacpali nás do rozbitého domu s matracemi na podlaze,“ řekl 44letý Kanouitié Djakariayou listu La Croix.

Případ vyvolal otázky ohledně rozsahu vykořisťování pracovníků v odvětví produkce šampaňského, které dosahuje hodnoty šest miliard eur (148,7 miliardy korun). Vzhledem k tomu, že každý hrozen se musí sklízet ručně, spoléhají výrobci každý podzim na přibližně 120 tisíc sezonních pracovníků, z nichž mnozí jsou najímáni prostřednictvím pracovních agentur.

V roce 2023 zemřelo v regionech Champagne-Ardenne a Beaujolais šest sběračů hroznů, pravděpodobně na úpal během sklizně. V posledních letech se soudy zabývaly dvěma případy, kdy zaměstnavatelé špatně zacházeli s pracovníky. V obou případech byli uznáni vinnými.