Samochladicí plechovka má nahradit ledničku. Vynález představil barman z Walesu

Udržet nápoj studený bez chlazení? Zdá se to nemožné, ale James Vyse, bývalý barman z Walesu, zřejmě našel řešení. Po více než 500 prototypech a dvou letech vývoje přichází nyní s převratnou inovací, a to první komerčně využitelnou samochladicí plechovkou na světě. A velké značky už o ni projevily zájem, jak uvádí britský měsíčník The Drinks Business.