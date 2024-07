Sicilské město opět láká příchozí. Nabízí dvanáct domů za tři eura

Zájemci o nemovitost se musí přihlásit do aukce a zaplatit kauci ve výši 5 000 eur (126 000 Kč). Domy získá ten, který nabídne nejvyšší částku. Většina nemovitostí však není připravena k bydlení. Noví majitelé by měli počítat s tím, že zaplatí alespoň 30 000 eur (756 000 Kč) za základní přestavbu. Úpravy se však mohou vyšplhat až na více než 200 000 eur (5 milionů Kč).

Není to poprvé, co se Sambuca di Sicilia k takovému kroku uchýlila. V roce 2019 nabídla k prodeji 16 domů za jedno euro, o dva roky později pak druhou várku domů za dvě eura. Domy se v předchozích prodejích nakonec prodaly za ceny mezi 1 a 25 000 eury (25 až 630 000 Kč).

Podle starosty prodeje domů přilákaly mezinárodní kupce až z Blízkého východu a pomohly oživit místní ekonomiku přílivem 20 milionů eur (504 milionů Kč).

Nové obyvatele lákají i jiná místa

Sambuca není sama, která se snaží přilákat nové obyvatele. Jak upozornil portál Forbes, program, jak přilákat nové obyvatele, zavedla třeba regionální vláda v Sardinii.

Žadatelé, kteří se přestěhují do vesnice s méně než 3 000 obyvateli, obdrží platbu až do výše 15 000 eur (380 tisíc Kč). Vláda na tyto příspěvky vyčlenila dohromady 45 milionů eur (1,1 miliardy Kč), což by mělo pokrýt 3 000 grantů.

Peníze musí být použity pouze na nákup nebo rekonstrukci domu. Příjemci grantu musí v dané nemovitosti bydlet, nutné je také přihlášení trvalého pobytu.

Nalákat obyvatele na peníze se rozhodlo i město Presicce-Acquarica. Každému, kdo se do města přemístí a zakoupí si tam dům, nabízí až 30 000 eur (760 tisíc Kč). I zde je však nutné splnit určité podmínky. V místě je nutné si nahlásit trvalé bydliště a také se zavázat, že ve městě člověk bude bydlet nejméně po dobu deseti let.

V Kalábrii je ještě jiná možnost. Ti, kteří se rozhodnou přestěhovat do vesnice s 2 000 obyvateli nebo méně, mohou vydělat až 28 000 eur (705 tisíc Kč). Podmínkou je však začít v oblasti podnikat nebo přijmout nabídku určitého zaměstnání, které tamní oblasti potřebují. Zájemci o tento program nesmějí být starší 40 let. Kromě toho je nutné, aby se lidé přestěhovali do Kalábrie do 90 dnů od kladného výsledku žádosti.