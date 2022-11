Přišel o vše. Zakladatel burzy FTX za den ztratil 94 procent majetku

Bankman-Fried je vystudovaný fyzik, který brzy našel svou zálibu ve světě financí. Už během své první štace ve finanční společnosti Jane Street se začal zajímat o kryptoměny, hlavně o bitcoin.

Záhy začal vydělávat na odlišných cenách bitcoinu na burzách v USA a Japonsku. V některých případech šlo o rozdíl v řádu několika desítek procent a jeho arbitrážní obchody vzkvétaly.

Brzy založil svou první společnost Alameda Research. Ta v roce 2017 posílala každý den asi patnáct milionů dolarů z USA do Japonska a zpět. Denně se mu podařilo v průměru vydělat asi 1,5 milionu dolarů, a i díky tomu si mohl brzy založit vlastní burzu.

„Obchodoval jsem celou noc a pak přes den pracoval,“ zavzpomínal Bankman-Fried v květnovém rozhovoru pro deník Financial Times.

Už v roce 2019 se tak rozhodl založit platformu FTX, která se brzy dostala mezi největší burzy svého druhu na světě. Podle dostupných údajů se její hodnota ještě v lednu letošního roku pohybovala okolo 32 miliard dolarů a stáli za ní velcí investiční hráči jako správce aktiv BlackRock nebo japonská společnost Softbank.

Miliardářovo kryptoměnové impérium bylo dlouhou dobu oficiálně rozděleno na dvě části. Kromě burzy FTX hrál důležitou roli i hedgeový fond Alameda Research. Ačkoliv šlo oficiálně o dvě samostatné jednotky, podle serveru Coindesk byla velká část majetku Alameda Research tvořeny tokeny FTT, které vydala právě burza FTX.

Burza FTX se v úplných počátcích zaměřovala hlavně na velké obchodníky. Její popularita ale rychle rostla a díky tomu stoupaly i objemy obchodů. Příjmy měla firma především z poplatků za transakce a zisk burzy stoupal. Loni se vyšplhal až na 350 milionů dolarů.

„Několik let zpět to bylo velmi malé odvětví a zničehonic se stalo obrovským,“ vysvětloval před pár měsíci Bankman-Fried. Druhá jeho firma, společnost Alameda, měla zisk dokonce ještě vyšší a dostal se až na jednu miliardu dolarů.

Kvůli velkým úspěchům se burza FTX postupně pouštěla i do sponzoringu. Stala se podporovatelem týmu Mercedes ve Formuli 1 a během června podepsala sponzorský kontrakt na pojmenování haly basketbalového týmu Miami Heat. Od té doby tak nese označení FTX Arena.

Strmý pád

Ještě donedávna byl Bankman-Fried označován za novodobého J. P. Morgana, tedy za jednoho z nejvýznamnějších bankéřů historie. Jeho úspěchy byly obrovské. Časopis Forbes ho zařadil mezi nejvlivnější lidi na světě a ostatní si cenili i jeho smysl pro charitativní projekty.

„Zachraňuje kryptoměnové trhy tak, jak to původně dělal J. P. Morgan po krizi v roce 1907,“ řekl před pár měsíci třeba Anthony Scaramucci, který je zakladatelem společnosti SkyBridge Capital. Odkazoval ta to, že burza FTX dříve kupříkladu podpořila strádající firmu BlockFi prostřednictvím revolvingového úvěru.

Nyní je ale vše jinak. V největší slávě Bankman-Frieda se jeho bohatství pohybovalo nad úrovní 26 miliard dolarů. Už během října se ale zmenšilo na polovinu a nyní vypadl z klubu amerických miliardářů úplně. Jeho majetek se totiž dostal pod hranici 990 milionů dolarů a jde tak o jeden z největších propadů majetku v historii.

Tím ale problémy pro Bankman-Frieda nekončí. Dostal se totiž do hledáčku úřadů, které ve Spojených státech mají na starosti dohled nad finančním trhem. Úkolem Komise pro cenné papíry a Komise pro komoditní trhy je zjistit, jak burza FTX s penězi svých klientů nakládala a jestli tyto prostředky nějakým způsobem nezneužívala.

Aktuální situace kolem FTX je tak silně nejistá. Bankman-Fried ve čtvrtek jednal o financování s konkurenční burzou OKX, kryptoměnovou platformou Tether a Justinem Sunem, zakladatelem kryptoměnové sítě Tron. Prostředky se podle médií snaží získat rovněž od dalších investorů.

Zatím však není jasné, zda se finance potřebné pro záchranu FTX podaří zajistit. Technologický ředitel platformy Tether Paolo Ardoino už například uvedl, že jeho podnik nemá v plánu do FTX investovat. Pomocnou ruku nakonec nepodá ani Binance.

Analytici upozorňují, že dopady budou negativní pro celé odvětví. „Bez ohledu na to, jak tohle celé skončí, tak je to další rána pro kryptoměnový svět, a to kvůli nedostatku transparentnosti,“ dodal Jeff Dorman, který je investičním ředitelem kryptohedgeového fondu Arca.