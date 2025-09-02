Salmonela v USA znovu útočí. Podezřelá vejce obchodníci stahují z prodeje

Salmonelou spojenou s vejci onemocnělo 95 lidí ve 14 státech, uvedli ve čtvrtek federální zdravotníci. V nemocnicích skončilo v souvislosti s onemocněním osmnáct lidí, napsal portál The New York Times.
Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) informoval, že společnost Country Eggs z Kalifornie stahuje z trhu svá velká hnědá vejce z volného chovu s označením „sunshine yolks“ a „omega-3 golden yolks“. Vejce se prodávala v obchodech a potravinami a byla také dodávána distributorům stravovacích služeb v Kalifornii a Nevadě.
Podle CDC většina nakažených pochází z Kalifornie. Nákazy však byly hlášeny i ve třinácti dalších státech včetně Washingtonu, Minnesoty, New Yorku a Pensylvánie.
Špička ledovce
Podle Matthewa Moora, který působí na University of Massachusetts Amherst, je pravděpodobné, že počet případů ještě poroste. Mnoho lidí s otravou jídlem totiž k lékaři vůbec nejde, a i když ano, často nejsou testováni na přítomnost bakterií. „Tohle je pravděpodobně jen špička ledovce,“ uvedl Moore. Podle CDC je diagnostikována pouze asi jedna z třiceti infekcí salmonelou.
Aktuální epidemie přichází krátce po jiné letošní nákaze salmonelou spojené s vejci, která postihla 134 lidí a 38 z nich skončilo v nemocnici. Jedna osoba při ní zemřela, upozornil portál The New York Times.
Podle Matthewa Moora by si měli lidé v Kalifornii a Nevadě dávat obzvláště pozor, zda se jejich vejce nestala předmětem stahování z trhu. CDC doporučuje lidem umýt všechny předměty nebo povrchy, které se dotkly stažených vajec. Vejce mají lidé možnost vrátit do obchodu, kde je zakoupili, nebo vyhodit.
„Pokud jste vejce vyndali z původních obalů a nevíte, zda se jich stažení týká, je rozumné je raději vyhodit – zvlášť pokud žijete v Kalifornii či Nevadě a patříte do rizikové skupiny,“ upozornil Moore. „Nemusíte zkonzumovat celé vejce, aby jste se nakazili. Stačí pár soust,“ doplnil.
Projevy salmonelózy zahrnují průjmy, horečku a žaludeční křeče. Inkubační doba je obvykle 6 až 48 hodin po požití kontaminované potravy, může být ovšem i v řádu několika dnů. Příznaky obvykle samy odezní do čtyř až sedmi dnů.
V případě příznaků závažné infekce, jako je horečka nad 38 stupňů, průjem trvající déle než tři dny bez zlepšení nebo silné zvracení, CDC doporučuje vyhledat lékařskou pomoc.