Salmonela v USA znovu útočí. Podezřelá vejce obchodníci stahují z prodeje

  16:10
Úřady ve Spojených státech řeší další epidemii salmonely. Nákaza se podle amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) rozšířila už do čtrnácti států. Podle odborníků čísla počtu nakažených pravděpodobně ještě porostou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Salmonelou spojenou s vejci onemocnělo 95 lidí ve 14 státech, uvedli ve čtvrtek federální zdravotníci. V nemocnicích skončilo v souvislosti s onemocněním osmnáct lidí, napsal portál The New York Times.

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) informoval, že společnost Country Eggs z Kalifornie stahuje z trhu svá velká hnědá vejce z volného chovu s označením „sunshine yolks“ a „omega-3 golden yolks“. Vejce se prodávala v obchodech a potravinami a byla také dodávána distributorům stravovacích služeb v Kalifornii a Nevadě.

Podle CDC většina nakažených pochází z Kalifornie. Nákazy však byly hlášeny i ve třinácti dalších státech včetně Washingtonu, Minnesoty, New Yorku a Pensylvánie.

Špička ledovce

Podle Matthewa Moora, který působí na University of Massachusetts Amherst, je pravděpodobné, že počet případů ještě poroste. Mnoho lidí s otravou jídlem totiž k lékaři vůbec nejde, a i když ano, často nejsou testováni na přítomnost bakterií. „Tohle je pravděpodobně jen špička ledovce,“ uvedl Moore. Podle CDC je diagnostikována pouze asi jedna z třiceti infekcí salmonelou.

Aktuální epidemie přichází krátce po jiné letošní nákaze salmonelou spojené s vejci, která postihla 134 lidí a 38 z nich skončilo v nemocnici. Jedna osoba při ní zemřela, upozornil portál The New York Times.

Zabavili hovězí hlavu i s očima. Uzbecké restauraci v Praze hrozí pokuta 50 milionů

Podle Matthewa Moora by si měli lidé v Kalifornii a Nevadě dávat obzvláště pozor, zda se jejich vejce nestala předmětem stahování z trhu. CDC doporučuje lidem umýt všechny předměty nebo povrchy, které se dotkly stažených vajec. Vejce mají lidé možnost vrátit do obchodu, kde je zakoupili, nebo vyhodit.

„Pokud jste vejce vyndali z původních obalů a nevíte, zda se jich stažení týká, je rozumné je raději vyhodit – zvlášť pokud žijete v Kalifornii či Nevadě a patříte do rizikové skupiny,“ upozornil Moore. „Nemusíte zkonzumovat celé vejce, aby jste se nakazili. Stačí pár soust,“ doplnil.

Projevy salmonelózy zahrnují průjmy, horečku a žaludeční křeče. Inkubační doba je obvykle 6 až 48 hodin po požití kontaminované potravy, může být ovšem i v řádu několika dnů. Příznaky obvykle samy odezní do čtyř až sedmi dnů.

V případě příznaků závažné infekce, jako je horečka nad 38 stupňů, průjem trvající déle než tři dny bez zlepšení nebo silné zvracení, CDC doporučuje vyhledat lékařskou pomoc.

Do Kauflandu za japonskou kuchyní. Německý Sushi Circle startuje v Česku

Německá společnost Sushi Circle ze skupiny Wonderfield Group vstupuje na český trh. První kiosky otevřela v pondělí 1. září ve spolupráci s Kauflandem v Praze, konkrétně v prodejnách v Michli a na...

1. září 2025

Co zákazníci opravdu vnímají. Vědci z Liberce umí číst jejich emoce i směr pohledu

Premium

Jaké reklamní slogany vzbuzují důvěru nebo jak mohou regionální značky přitáhnout pozornost nakupujících? Odpovědi na otázky o chování spotřebitelů hledají (a nacházejí) liberečtí výzkumníci v nové...

1. září 2025

