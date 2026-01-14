Firma sdělila, že její obchody zůstanou zatím otevřené. Saks Global si současně zajistil financování v objemu 1,75 miliardy dolarů, v přepočtu tedy 36,4 miliardy Kč a oznámil změnu ve vedení. Novým generálním ředitelem se stane bývalý šéf Neiman Marcus Geoffroy van Raemdonck, který nahradí Richarda Bakera, tvůrce akviziční strategie, která firmu zatížila vysokým dluhem.
Baker v roce 2024 zorganizoval převzetí firmy Neiman Marcus kanadskou společností Hudson’s Bay, která vlastnila Saks od roku 2013, a později oddělil americká aktiva luxusního zboží, aby vytvořil skupinu Saks Global. Transakce za 2,7 miliardy dolarů byla financována dluhem zhruba za dvě miliardy a kapitálovými příspěvky od investorů včetně firem Amazon, Salesforce či Authentic Brands.
Dohoda s Neiman Marcus měla vytvořit impérium luxusních značek. Ovšem době, kdy globální prodej luxusního zboží zpomaloval, tento postup firmu zatížil dluhem, což ztížilo už tak náročnou restrukturalizaci.
Loni společnost zápasila s placením dodavatelům, kteří začali zadržovat zboží, a tak se narušil dodavatelský řetězec a obchody měly nedostatek zásob, což mohlo odradit zákazníky a posílit konkurenci, například firmu Bloomingdale’s, která loni vykázala silný růst prodeje.
Oblíbený mezi slavnými
Saks Global v soudních dokumentech odhaduje, že jeho majetek a závazky se pohybují v rozmezí od jedné miliardy po deseti miliard dolarů. Cílem soudního řízení je dát firmě prostor k vyjednání restrukturalizace dluhu s věřiteli nebo prodeji novému majiteli, aby se zabránilo likvidaci.
Obchodní dům Saks byl desítky let oblíbený mezi bohatými a slavnými osobnostmi, od Garyho Coopera po Grace Kellyovou. Po pandemii covidu-19 se ale dostal do vážných potíží. Sílící konkurence internetových prodejců a strategie luxusních značek, které stále častěji prodávají zboží prostřednictvím vlastních butiků, výrazně oslabily jeho pozici.
Původní obchod Saks Fifth Avenue, proslulý nabídkou exkluzivních značek jako Chanel, Brunello Cucinelli či Burberry, založil maloobchodní průkopník Andrew Saks v roce 1867.