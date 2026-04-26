Pizza za padesát korun, víno za třináct. Tyto japonské restaurace od 70. let nezdražily

V tokijské čtvrti Čófu nepůsobí restaurace Saizeriya nijak výjimečně. Přesto právě její jídelní lístek je důvodem, proč se z původně studentského útočiště stal jeden z nejpozoruhodnějších podnikatelských příběhů japonské gastronomie.
Turisté míří do Japonska. Boom žene vzhůru ceny v tamních restauracích
Pizza margherita nebo velká porce špaget s masovou omáčkou tu podle agentury Bloomberg vyjdou na 400 jenů (52 korun), sklenka vína na 100 jenů (13 korun) a předkrm z krevet na 280 jenů (36 korun). Podobné ceny přitom neplatí jen v okrajových částech města, ale i v pobočkách, které se nacházejí v prémiových lokalitách.
Řetězec restaurací Saizeriya dlouhodobě sází na strategii, která je v současném prostředí stále odvážnější: nepromítat rostoucí náklady do účtenek zákazníků. U většiny pokrmů se ceny od roku 1973 zvedly jen jednou. Díky tomu řetězec v posledním fiskálním roce přilákal přes 200 milionů hostů a u některých poboček se ve špičce tvoří dlouhé fronty.
Zakladatelem byl student
Úspěch levného italsko-japonského menu se zároveň neomezuje jen na domácí trh. Firma provozuje zhruba tisíc restaurací v Japonsku a dalších asi šest set podniků v Číně, Singapuru a Vietnamu. Připravuje také vstup do Indonésie. Právě zahraničí se pro ni stává čím dál důležitější oporou, protože mimo Japonsko si může dovolit pružněji upravovat ceny.
Japonská vláda schválila balíček na podporu ekonomiky za 2,8 bilionu korun
Domácí trh je ale mnohem složitější. Od roku 2020 zdražily potraviny v Japonsku přibližně o 30 procent a tlak na růst mezd sílí. Restaurace napříč zemí se dostávají pod nákladový tlak, který už loni přispěl k devíti stům bankrotům v odvětví, což byl nejvyšší počet nejméně od roku 2010. Restaurace Saizeriya jsou sice dál plné hostů, jejich ziskovost tím ale trpí. Po dubnovém snížení výhledu zisku kvůli vyšším nákladům akcie firmy v následujících dnech prudce oslabily.
Kořeny cenové politiky sahají k dnes už osmdesátiletému zakladateli Jasuhikovi Šogakimu, který první podnik otevřel na okraji Tokia ještě jako student. Zvyšování cen dlouho odmítal jako řešení, které pomáhá firmě na úkor hostů. „Neexistuje žádná hranice toho, co může společnost zlepšit, než přeneseme náklady na zákazníky,“ napsal v autobiografii z roku 2024.
Tato filozofie se propsala do celého provozu. Saizeriya se snaží omezit prostředníky, část surovin si zajišťuje sama a opírá se o vlastní výrobní zázemí v Japonsku, Austrálii a Číně. Rýže pro její typický pokrm doria se mele ve Fukušimě, omáčka vzniká v australském závodě, salát je z vlastní produkce a olivový olej či víno firma dováží přímo z Itálie.
QR kódy, roboti i samoobslužné pokladny
Restaurace jsou navržené tak, aby vyžadovaly minimum práce přímo na místě. Zelenina přichází připravená, maso nakrájené a kuchyně se obejdou bez nožů. Objednávání probíhá přes QR kódy, jídlo v mnoha pobočkách rozvážejí roboti a placení zajišťují samoobslužné pokladny. Řetězec navíc neutrácí za reklamu a sídlí v Saitamě, kde jsou náklady nižší než v centru Tokia.
V Japonsku je hitem speciální bar. Neopíjí alkoholem, ale pravdou o práci a kariéře
Právě díky těmto opatřením dokázala Saizeriya v minulosti některé položky dokonce zlevnit. Doria, jeden z nejznámějších pokrmů řetězce, klesla v roce 1999 ze 480 na 290 jenů (z 62 na 38 korun). „Saizeriya nabízí úžasný poměr ceny a kvality,“ říká sedmadvacetiletý obchodník Takumi Fudžita, který do restaurací chodí nejméně dvakrát týdně.
Nízké ceny ale mají svou daň. Tržby v Japonsku sice dosáhly rekordní úrovně, protože hosté objednávají více jídla, provozní marže však zaostává za konkurenty, kteří už zdražovali. Další zátěží je slabý jen, protože část surovin firma dováží z Austrálie a Itálie. V zahraničí je situace příznivější: tamní restaurace vytvořily v posledním fiskálním roce zhruba 65 procent provozního zisku a jejich marže výrazně převyšovala japonské podniky.
Zdražit, či nezdražit?
Investoři proto stále častěji vyhlížejí krok, který byl pro Saizeriyu dlouho téměř nemyslitelný. Podle analytika Rjóza Minagawy ze SMBC Nikko Securities by domácí zdražení mohlo být hlavním impulzem pro růst zisku. Mírné navýšení cen by podle něj nemuselo odradit zákazníky a mohlo by se rychle propsat do výsledků.
V Tokiu padl rekord, japonská restaurace koupila tuňáka za 67 milionů korun
Ani zakladatel už možnost zdražování úplně nevylučuje. „Kdyby měla Saizeriya někdy zvýšit ceny, stalo by se tak jen tehdy, kdy by to zákazníky nijak nezatížilo,“ napsal Šogaki. Dodal, že pokud mzdy porostou a lidé budou mít vyšší disponibilní příjem, trvat za každou cenu na nezměněných cenách by mohlo znamenat přehlížet proměnu reality. Pro řetězec, jehož identita stojí na levném jídle, by to byl zásadní obrat. Možná ale také jediný způsob, jak si dostupnost udržet i v době, kdy levné přestává být levné.