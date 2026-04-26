Pizza za padesát korun, víno za třináct. Tyto japonské restaurace od 70. let nezdražily

  13:00
Japonský řetězec restaurací Saizeriya si vybudoval pověst podniku, kde se lze najíst za částky, které v jinak drahém Tokiu působí nemyslitelně. Od 70. let totiž téměř nezměnil ceny. Jenže model postavený na extrémní efektivitě a odporu ke zdražování v současnosti naráží hned na několik zásadních problémů.
Japonský řetězec restaurací Saizeriya. (24. září 2025) | foto: Profimedia.cz

V tokijské čtvrti Čófu nepůsobí restaurace Saizeriya nijak výjimečně. Přesto právě její jídelní lístek je důvodem, proč se z původně studentského útočiště stal jeden z nejpozoruhodnějších podnikatelských příběhů japonské gastronomie.

Turisté míří do Japonska. Boom žene vzhůru ceny v tamních restauracích

Pizza margherita nebo velká porce špaget s masovou omáčkou tu podle agentury Bloomberg vyjdou na 400 jenů (52 korun), sklenka vína na 100 jenů (13 korun) a předkrm z krevet na 280 jenů (36 korun). Podobné ceny přitom neplatí jen v okrajových částech města, ale i v pobočkách, které se nacházejí v prémiových lokalitách.

Řetězec restaurací Saizeriya dlouhodobě sází na strategii, která je v současném prostředí stále odvážnější: nepromítat rostoucí náklady do účtenek zákazníků. U většiny pokrmů se ceny od roku 1973 zvedly jen jednou. Díky tomu řetězec v posledním fiskálním roce přilákal přes 200 milionů hostů a u některých poboček se ve špičce tvoří dlouhé fronty.

Úspěch levného italsko-japonského menu se zároveň neomezuje jen na domácí trh. Firma provozuje zhruba tisíc restaurací v Japonsku a dalších asi šest set podniků v Číně, Singapuru a Vietnamu. Připravuje také vstup do Indonésie. Právě zahraničí se pro ni stává čím dál důležitější oporou, protože mimo Japonsko si může dovolit pružněji upravovat ceny.

Japonská vláda schválila balíček na podporu ekonomiky za 2,8 bilionu korun

Domácí trh je ale mnohem složitější. Od roku 2020 zdražily potraviny v Japonsku přibližně o 30 procent a tlak na růst mezd sílí. Restaurace napříč zemí se dostávají pod nákladový tlak, který už loni přispěl k devíti stům bankrotům v odvětví, což byl nejvyšší počet nejméně od roku 2010. Restaurace Saizeriya jsou sice dál plné hostů, jejich ziskovost tím ale trpí. Po dubnovém snížení výhledu zisku kvůli vyšším nákladům akcie firmy v následujících dnech prudce oslabily.

Kořeny cenové politiky sahají k dnes už osmdesátiletému zakladateli Jasuhikovi Šogakimu, který první podnik otevřel na okraji Tokia ještě jako student. Zvyšování cen dlouho odmítal jako řešení, které pomáhá firmě na úkor hostů. „Neexistuje žádná hranice toho, co může společnost zlepšit, než přeneseme náklady na zákazníky,“ napsal v autobiografii z roku 2024.

Tato filozofie se propsala do celého provozu. Saizeriya se snaží omezit prostředníky, část surovin si zajišťuje sama a opírá se o vlastní výrobní zázemí v Japonsku, Austrálii a Číně. Rýže pro její typický pokrm doria se mele ve Fukušimě, omáčka vzniká v australském závodě, salát je z vlastní produkce a olivový olej či víno firma dováží přímo z Itálie.

Restaurace jsou navržené tak, aby vyžadovaly minimum práce přímo na místě. Zelenina přichází připravená, maso nakrájené a kuchyně se obejdou bez nožů. Objednávání probíhá přes QR kódy, jídlo v mnoha pobočkách rozvážejí roboti a placení zajišťují samoobslužné pokladny. Řetězec navíc neutrácí za reklamu a sídlí v Saitamě, kde jsou náklady nižší než v centru Tokia.

V Japonsku je hitem speciální bar. Neopíjí alkoholem, ale pravdou o práci a kariéře

Právě díky těmto opatřením dokázala Saizeriya v minulosti některé položky dokonce zlevnit. Doria, jeden z nejznámějších pokrmů řetězce, klesla v roce 1999 ze 480 na 290 jenů (z 62 na 38 korun). „Saizeriya nabízí úžasný poměr ceny a kvality,“ říká sedmadvacetiletý obchodník Takumi Fudžita, který do restaurací chodí nejméně dvakrát týdně.

Nízké ceny ale mají svou daň. Tržby v Japonsku sice dosáhly rekordní úrovně, protože hosté objednávají více jídla, provozní marže však zaostává za konkurenty, kteří už zdražovali. Další zátěží je slabý jen, protože část surovin firma dováží z Austrálie a Itálie. V zahraničí je situace příznivější: tamní restaurace vytvořily v posledním fiskálním roce zhruba 65 procent provozního zisku a jejich marže výrazně převyšovala japonské podniky.

Investoři proto stále častěji vyhlížejí krok, který byl pro Saizeriyu dlouho téměř nemyslitelný. Podle analytika Rjóza Minagawy ze SMBC Nikko Securities by domácí zdražení mohlo být hlavním impulzem pro růst zisku. Mírné navýšení cen by podle něj nemuselo odradit zákazníky a mohlo by se rychle propsat do výsledků.

V Tokiu padl rekord, japonská restaurace koupila tuňáka za 67 milionů korun

Ani zakladatel už možnost zdražování úplně nevylučuje. „Kdyby měla Saizeriya někdy zvýšit ceny, stalo by se tak jen tehdy, kdy by to zákazníky nijak nezatížilo,“ napsal Šogaki. Dodal, že pokud mzdy porostou a lidé budou mít vyšší disponibilní příjem, trvat za každou cenu na nezměněných cenách by mohlo znamenat přehlížet proměnu reality. Pro řetězec, jehož identita stojí na levném jídle, by to byl zásadní obrat. Možná ale také jediný způsob, jak si dostupnost udržet i v době, kdy levné přestává být levné.

Bez obřích datacenter Evropu převálcují USA i Asie. Staví se i v ČR

Nejdražší byt světa patří nejbohatšímu muži Ukrajiny. Podnikatel za něj dal miliardy

Budova s názvem Le Renzo v nové monacké čtvrti Mareterra (20. února 2026)

Nejbohatší muž Ukrajiny Rinat Achmetov si pořídil jeden z nejdražších bytů světa. Luxusní apartmán v nové monacké čtvrti Mareterra má pět podlaží, dvacet jedna místností, osm parkovacích míst a...

Írán opět zastavil ropnou tepnu. Dvě lodě v Hormuzském průlivu zasáhla palba

Sledujeme online
Hormuzský průliv

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda Íránu, uvedlo velitelství íránských ozbrojených sil. Úžina zůstala otevřena méně než 24 hodin. Nejméně...

Leo Express představil repasovanou soupravu Talgo. Již brzy se vydá na Slovensko

Z Hlavního nádraží ve směru Slovácko a Bratislava vyjel nový vlak Leo Express,...

Společnost Leo Express ve čtvrtek jízdou na trase Praha–Bratislava představila repasované vlaky, které od konce dubna plánuje využívat na páteřní trase mezi Českem a Slovenskem. Soupravy s pasivním...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil kníže Schwarzenberg, našel nového majitele

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, změnil vlastníka. Barokní stavbu od loňského roku prodávala realitní kancelář Svoboda &...

Kultovní výbava horalů. České batohy vyrábějí ručně, inovovat nepotřebují

Premium
V nenápadném domě u Brna vznikají legendární batohy Gemma, které před víc jak...

V nenápadném domě u Brna vznikají legendární české batohy, které před víc než 40 lety od základu změnily horskou turistiku. Reportér magazínu Víkend DNES se podíval přímo do dílny firmy Gemma.

26. dubna 2026

Desítky tisíc tun textilu končí v poušti Atacama. Chile zoufale hledá řešení

Podle odhadů končí až 39 tisíc tun textilu ročně v chilské poušti Atacama. (27....

Oblečení, které má dostat druhou šanci, neskončí vždy tam, kde by mělo. Ačkoliv Chile patří mezi největší dovozce použitého oblečení na světě a dává tak práci místním, s jeho přebytky se zemi...

26. dubna 2026

Roboti už nakukují i do domácností. Učí se uklízet i vázat kytice

Robot čínské společnosti X Square aranžuje květiny do vázy. (21. dubna 2026)

Na úterní přehlídce nejmodernějších robotů čínské společnosti X Square Robot se pozvaným hostům naskytl neobvyklý výjev. Humanoidní stroje se pustily do netradičních úkolů a sbíraly odpadky nebo...

26. dubna 2026

Kultovní výbava horalů. České batohy vyrábějí ručně, inovovat nepotřebují

Premium
V nenápadném domě u Brna vznikají legendární batohy Gemma, které před víc jak...

V nenápadném domě u Brna vznikají legendární české batohy, které před víc než 40 lety od základu změnily horskou turistiku. Reportér magazínu Víkend DNES se podíval přímo do dílny firmy Gemma.

26. dubna 2026

Nechceme skončit jako Barcelona. V Athénách bojují proti novým hotelům

Zástupy turistů na Parthenonu v Aténách v Řecku (13. března 2026)

Řecká metropole zvažuje, jak přistoupit k masivnímu nárůstu turismu. Jednou z možností je vedle platného omezení krátkodobých pronájmů i zmrazení licencí pro nové hotely. Opatřením by se tak Athény...

26. dubna 2026

Soukromí zdravotníci se starají o dva miliony lidí ročně. Jejich role poroste

Na tiskové konferenci vystoupili zástupci zakládajících členů asociace ze...

Dnes v Česku připadá zhruba 2,5 pracujícího na jednoho seniora. Do roku 2040 to bude už jen 1,5. Počet lidí starších 85 let má navíc vzrůst 2,4násobně. Současně se za posledních 13 let více než...

25. dubna 2026

Třetina Čechů nakupuje online v noci. Někdy dokonce i z WC, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Češi si rádi svoje online nákupy vyřizují v klidu, pohodlí a v bezpečí, ukázal průzkum mBank. Třetina respondentů například uvedla, že preferuje internetové nakupování v noci. Více než polovina lidí...

25. dubna 2026

Zatímco jiní tratí, indická bavlna zažívá boom. Íránskému konfliktu navzdory

Výrobna bavlněné příze Fiotex Cotspin v indickém Rajkotu (14. dubna 2026)

Zatímco řada indických továren doplácí na výpadky v dodávkách a vyšší náklady spojené s konfliktem na Blízkém východě, výrobci bavlněné příze hlásí nečekaný růst. Čínští odběratelé kvůli narušenému...

25. dubna 2026

Vzhůru do Kanady, velí Američané. Čím dál víc turistů láká tamní příroda i ceny

Vstupní cedule u informačního centra ve městě Tofino v Kanadě (27. května 2025)

Přeshraniční turistika mezi USA a Kanadou se přeskupuje. Zatímco Američanů mířících na sever přibývá, Kanaďanů cestujících do Spojených států výrazně ubývá. Roli hraje slabší kanadský dolar, rostoucí...

25. dubna 2026

Čínský rozvážkový byznys má problém. Kontroloři objevili tisíce falešných prodejců

Starší žena s rouškou na obličeji projíždí kolem rozvozců jídla, kteří čekají...

Razie kontrolorů v Číně mířené na rozvážkové služby odhalily tisíce fiktivních prodejců, kteří v posledních měsících prodali přes 3,6 milionu dortů. Kauzu spustila jediná stížnost nespokojeného...

25. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

PepsiCo jde proti proudu. V nelítostném prostředí její model není snadné napodobit

Výrobky značek Lay’s a Doritos patřící pod značku PepsiCo v regálu obchodu CVS...

V několika posledních letech potravinářské společnosti zdražovaly tak agresivně, že se zákazníci vzbouřili a přešli k levnějším značkám. Průmysl se poučil a postupuje opačně – snižuje ceny a více...

25. dubna 2026

Válka s Íránem už zdražuje i kondomy. Chybějí suroviny na jejich výrobu

Šéf společnosti Karex, Goh Miah Kiat, při rozhovoru pro Reuters o cenách a...

Malajsijská společnosti Karex, která je největším světovým výrobcem kondomů, plánuje kvůli rostoucím nákladům zvýšit ceny výrobků o 20 až 30 procent. „Pokud bude přetrvávat narušení dodavatelského...

25. dubna 2026

