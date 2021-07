Britský řetězec přestane prodávat CD a DVD, není zájem. Vinyly zachová

I když odbyt CD nosičů posledních deset let klesal, přesto se jich v Británii loni prodalo za 115 milionů liber (3,5 miliardy Kč). Konkurenční řetězce jako Tesco, Asda a Morrisons se ke stejnému kroku nechystají a jejich větší prodejny stále filmy a hudbu na DVD a CD nabízejí.



Sainsbury’s bude prodej CD a DVD omezovat postupně. „Na nově získané ploše nabídneme jídlo a oblíbené zboží, jako je oblečení a domácí potřeby,“ uvedla firma.

Stříbrné disky nejprve utrpěly ztráty s příchodem přehrávačů MP3 a poté s nástupem streamovacích služeb, jako je Spotify a Deezer. V některých kruzích se nyní považují za nemoderní, píše stanice BBC.

Naopak černé vinyly, které měly z trhu vytlačit právě CD, zažívají renesanci. Loni se za ně v Británii utržilo 86 milionů liber.

To je sice méně než za CD, už letos by ale podle neziskové organizace British Phonographic Industry (BPI) mohly černé desky ty stříbrné poprvé od konce osmdesátých let předstihnout.