Britský řetězec začal prodávat kuřata v kartonu, ušetří miliony kusů plastu

„Kuřata bez plastových vaniček jsou k dispozici ve všech obchodech našeho řetězce ve Velké Británii i online. Pomáhá to snižovat množství jednorázových plastů, které musí zákazníci doma likvidovat,“ vysvětlil krok maloobchodní gigant slovy svého mluvčího. Změna obalu se týká pěti různých velikostí celých kuřat. Polystyrenovou vaničku nahradí karton, který lze recyklovat v prodejnách Sainsbury’s.

Už v roce 2019 se firma zavázala, že do roku 2025 sníží množství plastových obalů svých výrobků na polovinu. V minulosti již zavedla opakovaně plnitelné nádoby na mnoho produktů od mléka přes cereálie až po těstoviny nebo prací prostředky. Odstranila také plastová víčka z nádob na dipy, vyměnila plastové vaničky na zmrzlinu za papírové a zrušila plastové folie z balení brokolice.

Sainsbury’s je druhý největší řetězec supermarketů ve Spojeném království. Společnost založil v roce 1869 John James Sainsbury v Londýně a po většinu 20. století byla největším britským maloobchodním prodejcem potravin. V roce 1995 ji předstihla společnost Tesco. Společnost Sainsbury’s provozuje rovněž internetový obchod, prodává pohonné hmoty a nabízí širokou škálu dalších produktů včetně elektronického zboží, knih a finančních služeb.

„Snižování množství plastů a obalů pro naši společnost není snadné ani levné,“ přiznal výkonný ředitel Sainsbury’s Mike Coupe. Obaly podle něj hrají zásadní roli při udržování bezpečnosti a čerstvosti potravin i při minimalizaci plýtvání potravinami. „Musíme proto najít alternativy k plastům, které ochrání kvalitu našich potravin a zároveň minimalizují náš dopad na životní prostředí,“ dodal manažer.

Eliminovat znečištění oceánů odpadním plastem je výzva, kterou si vzaly za své stovky firem nejen ve Velké Británii. Vědci zjistili, že v oceánech v současnosti plave bezmála pět milionů tun plastových odpadků. Pokud nebudou přijata okamžitá opatření, odborníci předpokládají že do roku 2040 se rychlost, s jakou se plasty dostávají do vod, zvýší více než dvojnásobně.

„Je to důrazné varování, že musíme okamžitě jednat v celosvětovém měřítku,“ řekl Marcus Eriksen, spoluzakladatel a výzkumník neziskové společnosti The 5 Gyres Institute. „Potřebujeme silnou, právně závaznou globální smlouvu OSN o znečištění plastem, která by problém zastavila hned u zdroje,“ dodal.