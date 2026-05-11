Rakouský Spolek pro informace spotřebitelům (VKI) nechal naslepo ochutnat deset sachrů z obchodů, supermarketových pekáren i známých cukráren. Do testu zařadil pět mražených dortů z běžného prodeje, dva čerstvé výrobky z oddělení lahůdek a tři dorty od zavedených cukráren. Jeden z testovaných výrobků byl veganský.
Ochutnávky se zúčastnilo 68 laiků, mezi nimi i děti a teenageři. Ti podle VKI nevěděli, jaký výrobek právě jedí ani odkud pochází. Servírovaly se malé svisle odkrojené kusy tak, aby v každém soustu byla marmeláda, těsto i poleva. Mezi jednotlivými vzorky dostávali ochutnávající jablko a vodu, aby se chuť vždy znovu vynulovala.
Šlo o slepý test. „Žádná jména, žádná loga, žádné obaly,“ uvádí VKI. Testující podle spolku nevěděli ani to, že mezi vzorky je také originální sachr od hotelu Sacher. Z dortů se předem odstranily i případné čokoládové ozdoby se jménem výrobce.
Hodnotil se vzhled, vůně, konzistence včetně šťavnatosti a nadýchanosti, chuť polevy, chuť marmelády i celkový dojem. Testující také odpovídali, zda by si konkrétní dort koupili. Známkovalo se školní stupnicí. Velmi dobrý výsledek nezískal žádný výrobek. Jen dva ze všech deseti dostaly od ochutnávajících hodnocení dobrý, ostatní vyšly jako průměrné.
Vítězem se stal sachr privátní značky
Dort privátní značky S-Budget ze supermarketu Spar získal 64 bodů ze 100. Podle VKI měl ze všech testovaných výrobků nejvyšší podíl marmelády, a to 25 procent. Zároveň patřil s cenou 10,98 eura (275 korun) za kilogram ke čtyřem nejlevnějším dortům v testu. Koupilo by si ho 60 procent účastníků.
Na druhém místě skončil mražený sachr Finest Bakery od řetězce Hofer. Dostal 62 bodů. Právě tyto dva mražené výrobky byly podle VKI jediné, které by si koupila většina testujících. U obou test uvádí celkově dobrý výsledek, jen chuť marmelády byla hodnocena jako průměrná.
Na opačném konci skončil mražený dort Clever z Billy. Podle VKI měl spolu s výrobkem Bäckerkrönung z Penny původ v Chorvatsku. Testující u něj kritizovali umělou chuť, suché těsto a hůře hodnocenou marmeládu.
Průměrný výsledek měla i veganská varianta z Billa Plus. Podle testu rozdělovala ochutnávající. Část ji hodnotila dobře, jiným nevyhovovala. VKI uvádí, že poleva byla často označována za příliš tvrdou, zatímco chuť i konzistence dostávaly rozdílné známky.
Nečekaný propad originálu
Až páté místo obsadil Original Sachertorte z hotelu Sacher. Získal 54 bodů a VKI jeho výsledek označil za průměrný. „Poleva byla na některé příliš sladká, těsto trochu suché a množství marmelády příliš malé,“ uvádí test. Podle VKI přitom dort bodoval vzhledem, vůní a konzistencí.
Právě originální sachr byl zároveň nejdražší ze všech porovnávaných výrobků. Cena dosáhla 68,38 eura za kilogram (1 710 korun). V přepočtu na celý dort o průměru 22 centimetrů to při nákupu přímo v obchodě znamenalo 80 eur (2 000 korun). Koupilo by si ho 40 procent lidí v testu.
Original Sacher-Torte
Koláčovou směs s čokoládou vytvořil v roce 1832 tehdy šestnáctiletý Franz Sacher ve druhém učňovském ročníku na dvoře knížete Metternicha.
Od té doby je sachr jednou z nejznámějších kulinářských specialit Vídně.
V roce 1876 Eduard Sacher také založil restauraci a Hotel Sacher. Název Originální Sacherův dort (Original Sacher-Torte) byl registrován vídeňským hotelem Sacher jako firemní označení, receptura dortu je držena v tajnosti.
Originální sachr v kavárně Café Sacher přímo ve vídeňském hotelu Sacher stojí přibližně 10,50 eur (260–270 korun) za porci.
Podobnou kritiku podle VKI schytal i dort od značky Aida. U něj část testujících zmiňovala pachuť polevy, kterou někteří popsali až jako připálenou. Dort od značky Oberlaa zase těsně nedosáhl na hodnocení dobrý, protože na řadu ochutnávajících působil příliš sladce.
Bez palmového oleje
Test se věnoval i cenám a složení. Rozdíly byly výrazné. Nejlevnější mražené supermarketové dorty o hmotnosti půl kilogramu stály 5,49 eura (137 korun), nejdražší byl originální sachr od Sacheru. Podle VKI se počet přídatných látek pohyboval od tří do 23. Například dort z pekárny Interspar měl na obalu uvedeno devět barviv. Naopak žádný z testovaných výrobků neobsahoval palmový olej.
Sachr podle VKI patří mezi dezerty pro výjimečné příležitosti, čemuž odpovídá i složení. Test uvádí, že podíl cukru se pohybuje kolem 40 procent a dorty kvůli vyššímu obsahu tuku vycházejí v systému Nutri-Score na známku E.
Mimo soutěž zařadil VKI také domácí sachr připravený podle klasického receptu. Testující to předem nevěděli. Právě ten ale dopadl nejlépe. Získal 72 bodů a podle VKI přesvědčil ve většině kategorií. Spolek jeho výsledek vysvětluje vyšším podílem marmelády, nadýchaným těstem a příjemnou sladkostí. Koupily by si ho tři čtvrtiny ochutnávajících.