Dům, ve kterém strávil dětství nový papež, skončil v dražbě. Stát ho chce vyvlastnit

Malé město na předměstí Chicaga chce vyvlastnit dům, v němž strávil několik let dětství nově zvolený papež Lev XIV., a to jen pár dní poté, co současný majitel nemovitost nabídl k prodeji formou...